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Altın yatırımcısına 46 ayın en büyük şoku! Kayıp yüzde 11,7 oldu

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 11:55
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 12:08
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1
Külçe altın

Külçe altın, TÜFE ile indirgendiğinde ekimde yatırımcısına yıllık bazda yüzde 11,7 kaybettirdi ve 26 aylık serinin ardından ilk defa reel kayıp yaşattı.

2
yatırımcıların altına ilgisinde artış

Son yıllarda küresel ölçekte artan jeopolitik risklerle birlikte yatırımcıların altına ilgisinde artış görüldü.
 

3
"güvenli liman" olarak görülen altın

Dünya genelinde artan jeopolitik gerginlikler bu dönemde yatırımcıları "güvenli liman" olarak görülen altına yönlendirirken Ağustos 2024-Eylül 2026 dönemindeki 26 ayda altın, yıllık bazda her ay yatırımcısına reel getiri sağladı.
 

4
TÜFE ile indirgendiğinde altının reel getirisi

Bu dönemde, TÜFE ile indirgendiğinde altının reel getirisi Ocak 2026'da yüzde 66,41 ile verilerin derlendiği 1997'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken reel getiri birçok ayda da yüzde 20'nin üzerinde hesaplandı.

Yatırım Aracıİndirgeme TürüDönemReel Getiri OranıTarihsel Durum
AltınTÜFEOcak 2026%66,411997'den bu yana en yüksek seviye
AltınTÜFEBirçok ay>%20Düzenli yüksek seyir

5
külçe altında, 26 aylık reel getiri

Ancak verilere göre ekimde külçe altında, 26 aylık reel getiri serisi sonlandı.
 

6
külçe altının nominal getirisi

Artan enerji fiyatlarıyla küresel ölçekte enflasyonun yüksek seviyelerde kalacağına yönelik beklentiler ekimde altın fiyatları üzerinde baskı oluştururken bu dönemde külçe altının nominal getirisi yüzde 14,59 oldu.
 

7
YATIRIMCI NE KADAR KAYBETTİ?

YATIRIMCI NE KADAR KAYBETTİ?

Böylece, külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,06, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 11,7 yatırımcısına kaybettirdi. Altındaki yüzde 11,7'lik reel kayıp son 46 aydaki en büyük kayıp olarak da kayıtlara geçti.
 

8
YILLIKTA SADECE MEVDUAT FAİZİ VE DİBS KAZANDIRDI

YILLIKTA SADECE MEVDUAT FAİZİ VE DİBS KAZANDIRDI

Geçen ay, TÜFE ile indirgendiğinde yatırımcısına reel getiri sağlayan araçlar ise devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) ve mevduat faizi (brüt) oldu.
 

9
DİBS, ekimde yatırımcısına yıllık bazda

DİBS, ekimde yatırımcısına yıllık bazda yüzde 4,04, mevduat faizi de yüzde 0,29 reel getiri sağladı. Böylece DİBS'te reel getiri serisi 13 aya, mevduat faizinde de 3 aya çıktı.
 

10
altın

Geçen ay TÜFE ile indirgendiğinde dolar yüzde 8,92, avro yüzde 12,26 ve BIST 100 endeksi yüzde 15,09 kayba yol açtı.
 

11
Altın yatırımcısına 46 ayın en büyük şoku! Kayıp yüzde 11,7 oldu

Külçe altının TÜFE ile indirgendiğinde reel getiri oranları şöyle
 

DönemReel Getiri (%)DönemReel Getiri (%)
Ekim 2026-11,70Ağustos 202522,80
Eylül 20265,30Temmuz 202527,58
Ağustos 202616,49Haziran 202529,29
Temmuz 20268,05Mayıs 202524,87
Haziran 202612,60Nisan 202516,55
Mayıs 202622,68Mart 20259,28
Nisan 202628,41Şubat 202519,17
Mart 202651,10Ocak 20257,19
Şubat 202662,20Aralık 20247,13
Ocak 202666,41Kasım 202412,11
Aralık 202551,77Ekim 202416,89
Kasım 202543,44Eylül 202414,27
Ekim 202540,94Ağustos 20245,54
Eylül 202529,18Temmuz 2024-5,80

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