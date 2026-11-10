Altın yatırımcısına 46 ayın en büyük şoku! Kayıp yüzde 11,7 oldu

Bu dönemde, TÜFE ile indirgendiğinde altının reel getirisi Ocak 2026'da yüzde 66,41 ile verilerin derlendiği 1997'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken reel getiri birçok ayda da yüzde 20'nin üzerinde hesaplandı.

Yatırım Aracı İndirgeme Türü Dönem Reel Getiri Oranı Tarihsel Durum Altın TÜFE Ocak 2026 %66,41 1997'den bu yana en yüksek seviye Altın TÜFE Birçok ay >%20 Düzenli yüksek seyir