Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümüne ilişkin düzenlenen anma töreninde konuştu. Atatürk'ün mirasının siyasi amaçlarla kullanıldığını belirten Erdoğan, "Gazi'nin mirasını istismar edenler on yıllar boyunca bu millete tepeden baktılar" dedi. Sivil anayasa hedefini de yineleyen Erdoğan, "Sivil anayasayı da inşallah milletimize kazandırarak ülkemize en büyük hizmetlerimizden birini yapmayı istiyoruz" dedi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım'da dikkat çeken sözler: 'Gazi'nin mirasını istismar ettiler' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümüne ilişkin düzenlenen anma töreninde konuştu. Anma töreni Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törende açıklamalarda bulundu.

'ATATÜRK'Ü RAHMETLE ANIYORUM'

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz milletim, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun kıymetli mensupları, saygıdeğer misafirler; sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebedi aleme irtihal edişinin 88. yıl dönümünde rahmetle yâd ediyoruz. Her köşesinde bir aslan yatan bu aziz vatanda istiklal harbini sevk ve idare ederek cumhuriyete giden yolu açan gazi meclisimizin o dönemki tüm üyelerini aynı şekilde hürmetle yâd ediyoruz.

Vatan şairimiz Namık Kemal'in şu mısraları mesele istiklal ve istikbalimiz olduğunda millet olarak şehadete nasıl susadığımızın veciz bir ifadesidir:

Kan ile kılıçtır görünen bayrağımızda,

Can korkusu gezmez ovamızda dağımızda,

Her köşede bir şiir yatar toprağımızda,

Kavgada şehadetle bütün kam alırız biz.

Evet, bin yıldır verdiğimiz tüm kavgalarda yiğitçe, mertçe, kahramanca toprağa düşen şehitlerimizi bugün bir kez daha rahmetle yâd ediyorum. Rabbim cümlesinin ruhlarını şad, mekanlarını cennet, bizleri de şühedaya inşallah layık eylesin diyorum.

Önceki hafta Cumhuriyetimizin 103. kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutladık. Son asrı büyük acılarla, yıkımlarla, bozgunlarla geçen bir milletin nasıl yeniden şahlandığını, küllerinden nasıl yeniden doğduğunu, bu muazzam kıyamı nasıl cumhuriyetle taçlandırdığını bir kez daha hatırladık. Şurası muhakkak ki cumhuriyeti korumak, onun asli ve kurucu unsuru olan milletin hafızasını teşkil eden kurumları güçlendirmekle mümkündür. Bu kurumlar tarihi bugüne taşır, kimlik ve kültürü bünyelerinde yaşatır.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu da işte bu müesseselerden biridir. Bunu düşünerek bu muazzam eseri inşa ettik, ihya ettik ve bugüne taşıdık. Dilimize, mazimize ve kültürümüze yönelik başarılı çalışmalar icra eden kurumumuz, aynı zamanda erken dönem Cumhuriyet tarihine ilişkin araştırma faaliyetleriyle de temayüz ediyor. Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezi; Yüksek Kurum'un çatısı altında akademik ve ilmî eserler bağlamında dikkat çeken işlere imza atıyor. Bilim kurulları ve komisyonlar ise deyim yerindeyse arı gibi çalışarak ülkemize ve milletimize eşsiz katkılar sunuyor.

"Bir kelimenin kökünü keşfettiğimde Sakarya Meydan Muharebesi'ni kazandığım dakikadaki sevinci duydum." diyen Gazi Mustafa Kemal'in hassasiyeti kurumumuz tarafından canlı tutuluyor. Modern yazılım altyapısıyla; yayın, ansiklopedi ve sözlük çalışmalarıyla; bilimsel araştırma projeleri ve akademik etkinlikleriyle uluslararası ölçekte tebarüz eden Yüksek Kurumumuzu bugün bir kez daha tebrik ediyorum. Türkçemize, tarihimize ve medeniyetimize özveriyle hizmet eden tüm kurum mensuplarına gönülden teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.

Kıymetli misafirler, değerli dostlarım; merhum Yahya Kemal'in "bir milletin başına gelebilecek ne kadar felaket varsa hepsiyle haşır neşir olduğumuz yıllar" olarak tarif ettiği Millî Mücadele dönemi, tarihimizin dönüm noktalarından biridir. Mustafa Kemal, İzmir rıhtımının düşman çizmeleriyle kirlendiği günlerde İstanbul'dan Anadolu'ya geçmiş ve bağımsızlık meşalesini ateşlemiştir.

EŞİ BENZERİ OLMAYAN MUAZZAM BİR DESTAN

Gazi Paşa o günleri şöyle özetlemektedir:

"Ben evvela Anadolu'ya geçmek ve orada milletin efkâr ve hissiyatını bir defa daha yoklamak, ülkenin imkânlarını takip etmek istiyordum. Samsun'a ayak bastıktan sonra derhal milleti ve memleketi yokladım. Gördüm ki memleketin ve milletin temayülatı, istiklal müdafaasında tereddüt edenleri utanç mevkiinde bırakabilecek bir mahiyettedir."

Bu sözler, istiklal ve istikbalimizin tehdit altında olduğu bir dönemde kurtuluşun düvel-i muazzamanın veya yabancı devletlerin himayesinde değil; doğrudan doğruya milletin azim ve dirayetinde arandığının en açık göstergesidir. Bu yönüyle Amasya'da gür sesle beyan edilen millî irade, Erzurum ve Sivas kongrelerinde Anadolu sathına yayılmıştır. Kahraman Mehmetçik, fedakâr milletimizle omuz omuza vererek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin komuta ve koordinasyonunda dünyada eşi benzeri olmayan muazzam bir destan yazmıştır.

Zaferle neticelenen Millî Mücadele'nin ardından 29 Ekim'de kurulan Cumhuriyet ile devletler zincirimize yeni bir halka eklenmiş, egemenlik kayıtsız şartsız millete geçmiştir. Kurtuluşa giden yol; zillet, zulmet ve esareti reddeden bağımsızlık ruhuyla açılmıştır. Vatanını ve namusunu canı pahasına müdafaa eden bu aziz millet, şartlar ne olursa olsun istiklal ve istikbalinden vazgeçmeyeceğini bir kez daha ortaya koymuştur. Üstelik bu mücadele yalnızca Anadolu için değil, mazlum milletlerin kurtuluşu için de verilmiştir. Nitekim Gazi Paşa da İstiklal Harbi'nin en çetin günlerinde Ankara'yı ziyaret eden Azerbaycan Hükûmet Temsilcisi İbrahim Abilov onuruna verilen yemekte şunları söylemiştir:

"Türkiye'nin verdiği mücadele yalnızca kendi geleceğiyle sınırlı değildir. Bütün mazlum milletlerin, bütün doğunun istiklal davasıdır. Türkiye bunu nihayete erdirinceye kadar kendisiyle birlikte olan doğu milletleriyle kol kola yürüyeceğinden emindir."

"GAZİ'NİN MİRASINI İSTİSMAR ETTİLER"

Gazi'nin mirasını istismar edenler on yıllar boyunca bu millete tepeden baktılar. Gazi'nin fikirlerini kendi siyasi ajandaları doğrultusunda eğip bükerek bu millete en büyük kötülüğü yaptılar. Zihinlerinde oluşturdukları Mustafa Kemal imgesi üzerinden Cumhur'la Cumhuriyet'in arasını açtılar. Biz ise hem Cumhuriyet'in kazanımlarına hem de binlerce yıllık tarihimize sahip çıkarak, her sayfası şanla, şerefle dolu mazimizi bir bütün halinde kucaklayarak reddimiras edenlerin açtığı bu yarayı kapatmaya çalıştık.

Gazi Mustafa Kemal'in kimsesizlerin kimsesi olarak nitelendirdiği cumhuriyeti yeniden cumhurla buluşturduk. Vesayete son verdik, anlamsız yasakları kaldırdık, demokrasiyle birlikte hak ve özgürlüklere geniş bir alan açtık. Aziz milletimizin de desteğiyle millî iradenin önündeki engelleri tek tek bertaraf ettik. Savunmada, üretimde, dış politikada, sağlıkta, adalette, eğitimde, ulaşımda ve daha pek çok alanda hayata geçirdiğimiz eser, hizmet ve projelerle Türkiye'yi hak ettiği seviyelere getirdik. Gazi'nin de tasavvur ettiği müessir, muteber, küresel barış ve istikrara aktif katkı sunan saygın bir Türkiye'yi milletimize teneffüs ettirdik.

Şunun bilinmesinde fayda görüyorum: 103 sene önce onca yokluk ve sıkıntı içinde imanımızla, inancımızla, tüm varlığımızla kirli oyunları nasıl bozduysak, bize kefen biçen müstevlileri nasıl bozguna uğrattıysak bugün de aynı azim ve kararlılıkla istikbalimizi inşa ediyoruz. Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağımız Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Allah'a hamdolsun, her alanda büyük bir atılım seferberliği içindeyiz. Türkiye'nin yaklaşık yarım asırdır ayağına pranga olan terör meselesini tamamen çözüme kavuşturma yolunda önemli mesafe aldık. Sadece hudutlarımız dâhilinde değil, sınırlarımızın ötesinde de huzuru, güvenliği ve istikrarı güçlendiriyoruz.

ERDOĞAN'DAN SİVİL ANAYASA MESAJI: MİLLETİMİZE KAZANDIRMAK İSTİYORUZ

Dâhili ve harici saldırılar karşısında sığındığımız en muhkem kalemiz olan iç cephemizi yeni hamlelerle daha da tahkim ediyoruz. Türk demokrasisinin rüştünü ispat vesilesi hâline dönüşen sivil anayasayı da inşallah milletimize kazandırarak ülkemize en büyük hizmetlerimizden birini yapmayı istiyoruz. Yani etrafımızı saran istikrarsızlık ve çatışma kuşağına rağmen devleti ve milletiyle tam bir dayanışma içinde müşterek geleceğimize yürüyoruz.

Şehit ve gazilerimizin bizlere emaneti olan bu ülkeyi tüm imkânlarımızı devreye alarak yeni zaferlerle, yeni başarılarla inşallah çok daha güçlü noktalara getirinceye kadar durmayacak, duraksamayacağız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum.

Bu düşüncelerle vefatının 88. sene-i devriyesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygıyla anıyorum. Bu topraklardaki ebedi varlık mührümüz olan şehitlerimizi, milletimiz için bedel ödeyen gazilerimizi rahmetle, şükranla yâd ediyorum. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumumuza çalışmalarında başarılar diliyor, sizleri tekrar hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.