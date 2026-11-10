15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Atatürk anıldı: Tek tek otomobilden indiler

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İstanbul
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88'inci yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde anıldı. Saat 09.05'te araçlarını durduran sürücüler, otomobillerinden inerek saygı duruşunda bulundu.
Saatler 09.05'i gösterdiğinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halinde olan sürücüler araçlarını durdurdu. Araçlarından inen vatandaşlar, Atatürk'ün anısına saygı duruşunda bulundu. Köprü üzerinde yaşanan anma anları kameraya yansıdı.