Renault Kasım 2026 fiyat listesi yayınlandı: İşte Renault Clio, Captur, Duster, Megane, elektrikli ve benzinli güncel fiyatları

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İstanbul
Renault Kasım 2026 fiyat listesinin yayımlanmasıyla Clio, Captur, Duster, Megane modellerinin güncel fiyatları da belli oldu. Bir yandan günden güne gelişen elektrikli motor seçenekleri diğer yandan yıllara meydan okuyan benzinli modelleriyle Türk halkının en çok tercih ettiği otomotiv markaları arasında yer alan Renault, bazı modellerde uyguladığı kampanyalar ile de dikkat çekti. İşte Renault Kasım ayı fiyat listesinin detayları…
Kasım ayının gelmesiyle Fransız otomotiv devi Renault, binek ve elektrikli otomobil modellerinin güncel fiyat listesini yayınladı. Clio’dan Duster’a, Megane Sedan’dan tam elektrikli R5 ve Scenic E-Tech modellerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan listede markanın en uygun fiyatlı seçeneği 1.830.000 TL’lik satış fiyatıyla Yeni Clio oldu. Öte yandan Renault’un Kasım ayı fiyat listesinin zirvesinde yer alan en yüksek fiyatlı model ise 4.050.000 TL etiket fiyatıyla hibrit motorlu Rafale olarak öne çıktı. Benzinli, dizel, LPG'li, mild hybrid, tam hibrit ve elektrikli motor seçeneklerinin yer aldığı Kasım 2026 tarifesinde, tüm modellerin donanım paketlerine göre satış fiyatları netleşti. İşte ayrıntılar…
115 hp Benzin evolution plus TCe EDC 1.830.000 TL
115 hp Benzin esprit Alpine TCe EDC 2.035.000 TL
Elektrikli Techno EV52 150 hp 2.140.000 TL
Benzinli Mild Hybrid techno mild hybrid EDC 140 hp 2.325.000 TL
120 hp LPG evolution Eco-G 120 Manuel 1.865.000 TL
145 hp Benzin evolution Turbo TCe EDC 2.050.000 TL
145 hp Benzin techno Turbo TCe EDC 2.200.000 TL
160 hp Hibrit techno E-Tech full hybrid 2.725.000 TL
150 hp Hibrit evolution hybrid 4x4 2.850.000 TL
150 hp Hibrit techno hybrid 4x4 2.920.000 TL
Elektrikli Techno EV60 220 hp 2.386.000 TL
Benzinli Touch 1.3 TCe 140 bg 1.841.000 TL
Benzinli Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 2.199.000 TL
Benzinli Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 2.349.000 TL
Dizel Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 2.699.000 TL
Benzinli evolution Turbo TCe EDC 145 hp 2.269.000 TL
Benzinli techno Turbo TCe EDC 145 hp 2.760.000 TL
Benzinli iconic Turbo TCe EDC 145 hp 3.199.000 TL
Hibrit iconic full hybrid E-Tech 160 hp 3.399.000
Benzinli Mild Hybrid techno mild hybrid 150 hp auto 2.900.000 TL
Benzinli Mild Hybrid esprit alpine mild hybrid 150 hp auto 3.220.000 TL
Hibrit esprit alpine full hybrid E-Tech 200 hp 3.650.000 TL
Elektrikli Esprit Alpine EV87 220 hp 3.490.000 TL
Hibrit esprit alpine full hybrid E-Tech 200 hp 4.050.000 TL