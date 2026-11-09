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Renault Kasım 2026 fiyat listesi yayınlandı: İşte Renault Clio, Captur, Duster, Megane, elektrikli ve benzinli güncel fiyatları

KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 16:04
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 16:38
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1
Renault Kasım 2026 fiyat listesi yayınlandı: İşte Renault Clio, Captur, Duster, Megane, elektrikli ve benzinli güncel fiyatları

Renault Kasım 2026 fiyat listesinin yayımlanmasıyla Clio, Captur, Duster, Megane modellerinin güncel fiyatları da belli oldu. Bir yandan günden güne gelişen elektrikli motor seçenekleri diğer yandan yıllara meydan okuyan benzinli modelleriyle Türk halkının en çok tercih ettiği otomotiv markaları arasında yer alan Renault, bazı modellerde uyguladığı kampanyalar ile de dikkat çekti. İşte Renault Kasım ayı fiyat listesinin detayları…

2
Renault Kasım 2026 fiyat listesi yayınlandı: İşte Renault Clio, Captur, Duster, Megane, elektrikli ve benzinli güncel fiyatları

Kasım ayının gelmesiyle Fransız otomotiv devi Renault, binek ve elektrikli otomobil modellerinin güncel fiyat listesini yayınladı. Clio’dan Duster’a, Megane Sedan’dan tam elektrikli R5 ve Scenic E-Tech modellerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan listede markanın en uygun fiyatlı seçeneği 1.830.000 TL’lik satış fiyatıyla Yeni Clio oldu. Öte yandan Renault’un Kasım ayı fiyat listesinin zirvesinde yer alan en yüksek fiyatlı model ise 4.050.000 TL etiket fiyatıyla hibrit motorlu Rafale olarak öne çıktı. Benzinli, dizel, LPG'li, mild hybrid, tam hibrit ve elektrikli motor seçeneklerinin yer aldığı Kasım 2026 tarifesinde, tüm modellerin donanım paketlerine göre satış fiyatları netleşti. İşte ayrıntılar…

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Renault Kasım 2026 fiyat listesi yayınlandı: İşte Renault Clio, Captur, Duster, Megane, elektrikli ve benzinli güncel fiyatları

YENİ CLIO KASIM 2026 FİYATLARI

115 hp Benzin evolution plus TCe EDC     1.830.000 TL

115 hp Benzin esprit Alpine TCe EDC   2.035.000 TL

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Renault Kasım 2026 fiyat listesi yayınlandı: İşte Renault Clio, Captur, Duster, Megane, elektrikli ve benzinli güncel fiyatları

R5 E-TECH ELEKTRİKLİ KASIM 2026 FİYATLARI

Elektrikli Techno EV52 150 hp   2.140.000 TL

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Renault Kasım 2026 fiyat listesi yayınlandı: İşte Renault Clio, Captur, Duster, Megane, elektrikli ve benzinli güncel fiyatları

CAPTUR KASIM 2026 FİYATLARI 

Benzinli Mild Hybrid   techno mild hybrid EDC 140 hp   2.325.000 TL

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Renault Kasım 2026 fiyat listesi yayınlandı: İşte Renault Clio, Captur, Duster, Megane, elektrikli ve benzinli güncel fiyatları

DUSTER KASIM 2026 FİYATLARI 

120 hp LPG evolution Eco-G 120 Manuel 1.865.000 TL

145 hp Benzin evolution Turbo TCe EDC 2.050.000 TL

145 hp Benzin techno Turbo TCe EDC 2.200.000 TL

160 hp Hibrit techno E-Tech full hybrid 2.725.000 TL

150 hp Hibrit evolution hybrid 4x4 2.850.000 TL

150 hp Hibrit techno hybrid 4x4 2.920.000 TL

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Renault Kasım 2026 fiyat listesi yayınlandı: İşte Renault Clio, Captur, Duster, Megane, elektrikli ve benzinli güncel fiyatları

MEGANE E-TECH ELEKTRİKLİ KASIM 2026 FİYATLARI

Elektrikli Techno EV60 220 hp 2.386.000 TL

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Renault Kasım 2026 fiyat listesi yayınlandı: İşte Renault Clio, Captur, Duster, Megane, elektrikli ve benzinli güncel fiyatları

MEGANE SEDAN KASIM 2026 FİYATLARI

Benzinli  Touch 1.3 TCe 140 bg  1.841.000 TL

Benzinli Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 2.199.000 TL

Benzinli Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 2.349.000 TL

Dizel Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 2.699.000 TL

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Renault Kasım 2026 fiyat listesi yayınlandı: İşte Renault Clio, Captur, Duster, Megane, elektrikli ve benzinli güncel fiyatları

BOREAL KASIM 2026 FİYATLARI

Benzinli evolution Turbo TCe EDC 145 hp 2.269.000 TL

Benzinli techno Turbo TCe EDC 145 hp 2.760.000 TL

Benzinli iconic Turbo TCe EDC 145 hp 3.199.000 TL

Hibrit iconic full hybrid E-Tech 160 hp 3.399.000

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Renault Kasım 2026 fiyat listesi yayınlandı: İşte Renault Clio, Captur, Duster, Megane, elektrikli ve benzinli güncel fiyatları

AUSTRAL KASIM 2026 FİYATLARI 

Benzinli Mild Hybrid techno mild hybrid 150 hp auto 2.900.000 TL

Benzinli Mild Hybrid esprit alpine mild hybrid 150 hp auto 3.220.000 TL

Hibrit esprit alpine full hybrid E-Tech 200 hp 3.650.000 TL

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Renault Kasım 2026 fiyat listesi yayınlandı: İşte Renault Clio, Captur, Duster, Megane, elektrikli ve benzinli güncel fiyatları

SCENIC E-TECH ELEKTRİKLİ KASIM 2026 FİYATLARI

Elektrikli Esprit Alpine EV87 220 hp 3.490.000 TL

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Renault Kasım 2026 fiyat listesi yayınlandı: İşte Renault Clio, Captur, Duster, Megane, elektrikli ve benzinli güncel fiyatları

RAFALE KASIM 2026 FİYATLARI

Hibrit esprit alpine full hybrid E-Tech 200 hp 4.050.000 TL

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