Renault Kasım 2026 fiyat listesi yayınlandı: İşte Renault Clio, Captur, Duster, Megane, elektrikli ve benzinli güncel fiyatları

Kasım ayının gelmesiyle Fransız otomotiv devi Renault, binek ve elektrikli otomobil modellerinin güncel fiyat listesini yayınladı. Clio’dan Duster’a, Megane Sedan’dan tam elektrikli R5 ve Scenic E-Tech modellerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan listede markanın en uygun fiyatlı seçeneği 1.830.000 TL’lik satış fiyatıyla Yeni Clio oldu. Öte yandan Renault’un Kasım ayı fiyat listesinin zirvesinde yer alan en yüksek fiyatlı model ise 4.050.000 TL etiket fiyatıyla hibrit motorlu Rafale olarak öne çıktı. Benzinli, dizel, LPG'li, mild hybrid, tam hibrit ve elektrikli motor seçeneklerinin yer aldığı Kasım 2026 tarifesinde, tüm modellerin donanım paketlerine göre satış fiyatları netleşti. İşte ayrıntılar…