Nvidia'da casusluk iddiası depremi! Kız arkadaşı ajan çıktı

Dünyanın önde gelen çip üreticilerinden Nvidia, CEO'su Jensen Huang hakkında ortaya atılan iddialarla gündemde. Huang'ın Çin istihbaratıyla bağlantısı bulunduğu öne sürülen bir kadınla ilişki yaşadığına yönelik haberler üzerine şirketin yönetim kurulu bağımsız inceleme başlattı. Huang'ın evlilik dışı bir ilişki yaşadığını kabul ederek kamuoyundan özür dilemesi ise piyasalarda yankı buldu. Nvidia hisseleri, Robinhood işlem platformunda yüzde 4'ün üzerinde gerileyerek son işlemlerde yüzde 4,15 kayıpla 178,92 dolara düştü.

Hisselerdeki satış baskısı, yapay zekâ yatırımlarının finansmanına ilişkin endişelerin ve ABD'deki yaklaşan ara seçimlerin piyasalarda yarattığı belirsizliğin ardından geldi. Nvidia hisseleri cuma günü sınırlı bir toparlanma göstermişti.

ANALİSTLERDEN NVİDİA İÇİN KRİTİK UYARI

Nvidia CEO'su hakkındaki soruşturma, şirketin geleceğine yönelik tartışmaları da beraberinde getirdi. Eski PIMCO CEO'su Mohamed El-Erian, Nvidia'nın yalnızca teknoloji sektörü için değil, finansal piyasalar ve ekonomi açısından da kritik bir konumda bulunduğunu vurguladı.

El-Erian'a göre yatırımcılar, şirketin üst düzey yöneticileri ve kurumsal yönetim yapısıyla ilgili riskleri fiyatlamakta zorlanıyor. Ulusal güvenlik ve jeopolitik gelişmelerin devreye girmesi ise belirsizliği daha da artırıyor.

"YATIRIMCI GÜVENİ SARSILABİLİR"

eToro Baş Analisti Josh Gilbert, başlatılan soruşturmanın Nvidia'ya duyulan yatırımcı güvenini zedeleyebileceğine dikkat çekti. Ancak Gilbert'e göre şirketin üst yönetiminde herhangi bir değişiklik yaşanmadığı sürece bu gelişmenin uzun vadeli beklentiler üzerinde kalıcı bir etki yaratması beklenmiyor. Pepperstone Araştırma Direktörü Chris Weston ise Jensen Huang'ın CEO'luk görevinden ayrılmasını öngörmediğini belirtti.

Weston, buna rağmen Huang'ın görevden ayrılması ihtimalinin gündeme gelmesinin bile Nvidia hisselerinde ciddi bir satış dalgasını tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

NVİDİA'DA GÖZLER 17 KASIM'A ÇEVRİLDİ

Yapay zekâ hisselerinde satış baskısının sürdüğü bir dönemde patlak veren soruşturma, Nvidia'nın açıklayacağı finansal sonuçların önemini daha da artırdı. Josh Gilbert, yatırımcıların şimdi 17 Kasım'da duyurulacak bilançoya odaklandığını belirtti. Şirketin finansal performansının yanı sıra yönetim cephesindeki gelişmeler de yakından izlenecek.