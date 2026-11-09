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Teknoloji
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 09:53
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 09:53

Tiktok’a tehdit gibi son çağrı: Algoritmayı değiştir

Avrupa Komisyonu, TikTok'un kullanıcıları sürekli benzer videolara yönlendiren algoritmasını değiştirmesini istedi. Özellikle çocukların ruh sağlığı üzerindeki risklere dikkat çeken Komisyon, gerekli adımların atılmaması halinde şirkete küresel cirosunun yüzde 6'sına kadar para cezası verilebileceğini bildirdi.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Tiktok’a tehdit gibi son çağrı: Algoritmayı değiştir
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 09:53
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 09:53

Avrupa Birliği ile TikTok arasında algoritma gerilimi büyüyor. Avrupa Komisyonu, sosyal medya platformunun kullanıcıları ekran başında tutmak için kullandığı öneri sisteminin Dijital Hizmetler Yasası'nı (DSA) ihlal ediyor olabileceğini açıkladı. Komisyonun hedefinde ise milyonlarca kullanıcının karşısına hangi videoların çıkacağını belirleyen "Sizin İçin" algoritması var. Avrupalı yetkililere göre TikTok'un kullanıcıların ilgi alanlarına göre sürekli benzer içerikler sunması, özellikle çocuklar ve psikolojik açıdan hassas kişiler için ciddi riskler taşıyor.

AYNI VİDEOLARI TEKRAR TEKRAR İZLETİYOR

TikTok'un öneri sistemi, kullanıcıların izlediği ve beğendiği videoları analiz ederek benzer içerikleri peş peşe karşılarına çıkarıyor. Ancak Avrupa Komisyonu, bu sistemin bazı kullanıcıları olumsuz içeriklerden oluşan bir döngüye sürükleyebileceği görüşünde. Özellikle üzüntü, yalnızlık ve dış görünüşe ilişkin videoların sürekli önerilmesi, kullanıcıların psikolojik durumunu olumsuz etkileyebiliyor. Komisyon, bu durumun çocuklar ve ruh sağlığı açısından daha hassas kişiler üzerinde yaratabileceği sonuçlardan endişe duyuyor.

Tiktok’a tehdit gibi son çağrı: Algoritmayı değiştir

AVRUPA'DAN TİKTOK'A AÇIK ÇAĞRI: ALGORİTMAYI DEĞİŞTİR

Avrupa Komisyonu, TikTok'un kullanıcı güvenliği için aldığı mevcut önlemleri yeterli bulmadı. Platformdan, içerik önerilerini belirleyen sisteminde kapsamlı değişiklikler yapması istendi. Komisyonun talepleri arasında en dikkat çekeni ise video izleme süresinin algoritmada kullanılan bir sinyal olmaktan çıkarılması.

Buna göre TikTok'un, kullanıcıların bir videoyu ne kadar süre izlediğinden çok, açıkça belirttikleri tercihlere ağırlık vermesi isteniyor. Ayrıca kullanıcıların karşılarına çıkan içerikleri daha kolay kontrol edebilmesi için ayarların sadeleştirilmesi ve erişilebilir hale getirilmesi talep ediliyor. Öneri algoritmasının düzenli olarak test edilmesi de Komisyonun beklentileri arasında.

TİKTOK SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Avrupa Komisyonu'nun açıklamalarına TikTok'tan itiraz geldi. Şirket, platformun işleyişine yönelik değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

TikTok, kullanıcı güvenliğini sağlamak amacıyla uyguladığı önlemlerin Komisyon tarafından yanlış aktarıldığını belirterek yöneltilen suçlamaları reddetti.

Tiktok’a tehdit gibi son çağrı: Algoritmayı değiştir

KÜRESEL CİRONUN YÜZDE 6'SI KADAR CEZA GÜNDEMDE

TikTok açısından süreç yalnızca algoritma değişikliğiyle sınırlı kalmayabilir. Avrupa Birliği'nin yürüttüğü inceleme sonucunda Dijital Hizmetler Yasası'nın ihlal edildiğinin kesinleşmesi halinde şirketi ağır bir mali yaptırım bekliyor. TikTok'un sahibi ByteDance, küresel yıllık cirosunun yüzde 6'sına kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

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