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Medya
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 13:53
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 13:55

TikTok Elon Musk belgeselinin hesabını kapattı! Gerekçesi daha sonra ortaya çıktı

Alex Gibney'in Elon Musk’ı konu alan belgeselinin tanıtım hesabı, filmin geniş çaplı gösterimi öncesinde TikTok tarafından askıya alındı. Platform daha sonra hesabın bir hata nedeniyle kapatıldığını belirterek yeniden erişime açıldığını duyurdu.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
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TikTok Elon Musk belgeselinin hesabını kapattı! Gerekçesi daha sonra ortaya çıktı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 13:53
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 13:55

, yönetmen Alex Gibney'in hakkındaki belgeselinin tanıtım hesabını filmin gösterimi öncesinde kapattı. The Hollywood Reporter'ın haberine göre dağıtım şirketi Bleecker Street, TikTok'tan kapatma kararıyla ilgili bilgi aldı.

TikTok’un Elon Musk ile resmî bir bağlantısı bulunmuyor. Ancak platformun ortaklarından Larry Ellison belgeselde Musk’ın Twitter’ı satın alma girişimini finanse etmesine yardımcı olmayı teklif ettiği bir kısa mesaj üzerinden yer alıyor.

Geçen ay YouTube, Meta, X ve TikTok belgesel için verilen reklamları reddetmişti. YouTube ve Meta, kararlarının bir hata olduğunu belirterek geri adım atmıştı. TikTok ve X ise tutumlarını değiştirmedi ve film için ücretli reklamların yayınlanmasına izin vermedi.

Belgeselin tanıtım hesabının kapatılması, reklamların reddedilmesinin ötesinde bir adım olarak değerlendirildi. Hesap kapatılmadan kısa süre önce yapılan bir paylaşımda izleyicilere filmi "kapatılmadan önce" izlemeleri çağrısında bulunulmuştu.

TikTok'un ABD sözcüsü Mahsau Cullinane, The Verge'e yaptığı açıklamada belgeselin reklam hesabının "bir hata sonrasında yeniden etkinleştirildiğini" doğruladı.

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ETİKETLER
#tiktok
#elon musk
#Larry Ellison
#Alex Gibney
#Bleecker Street
#The Hollywood Reporter
#Medya
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