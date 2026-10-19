TikTok Elon Musk belgeselinin hesabını kapattı! Gerekçesi daha sonra ortaya çıktı

TikTok, yönetmen Alex Gibney'in Elon Musk hakkındaki belgeselinin tanıtım hesabını filmin gösterimi öncesinde kapattı. The Hollywood Reporter'ın haberine göre dağıtım şirketi Bleecker Street, TikTok'tan kapatma kararıyla ilgili bilgi aldı.

TikTok’un Elon Musk ile resmî bir bağlantısı bulunmuyor. Ancak platformun ortaklarından Larry Ellison belgeselde Musk’ın Twitter’ı satın alma girişimini finanse etmesine yardımcı olmayı teklif ettiği bir kısa mesaj üzerinden yer alıyor.

Geçen ay YouTube, Meta, X ve TikTok belgesel için verilen reklamları reddetmişti. YouTube ve Meta, kararlarının bir hata olduğunu belirterek geri adım atmıştı. TikTok ve X ise tutumlarını değiştirmedi ve film için ücretli reklamların yayınlanmasına izin vermedi.

Belgeselin tanıtım hesabının kapatılması, reklamların reddedilmesinin ötesinde bir adım olarak değerlendirildi. Hesap kapatılmadan kısa süre önce yapılan bir paylaşımda izleyicilere filmi "kapatılmadan önce" izlemeleri çağrısında bulunulmuştu.

TikTok'un ABD sözcüsü Mahsau Cullinane, The Verge'e yaptığı açıklamada belgeselin reklam hesabının "bir hata sonrasında yeniden etkinleştirildiğini" doğruladı.