MasterChef Türkiye 2026’da eleme heyecanı sürüyor. Yarışmanın 10. haftasında mutfaktaki mücadelesine veda edecek isim, şeflerin değerlendirmesi sonucunda belli olacak. Eleme oyununda ikinci turu geçemeyen yarışmacı, MasterChef hayallerine veda ederek yarışmadan ayrılacak. Haftalardır büyük bir emek veren yarışmacılar, bir sonraki aşamaya geçebilmek için tabaklarını en iyi şekilde hazırlamaya çalışırken izleyiciler de eleme sonucuna kilitlendi. Peki, 18 Ekim 2026 MasterChef’ten kim elendi? MasterChef Türkiye’ye veda eden yarışmacı kim oldu?

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HABERİN ÖZETİ MasterChef’ten kim gitti? MasterChef’e veda eden yarışmacı 18 Ekim 2026 MasterChef Türkiye 2026'da 10. haftanın eleme heyecanı sürerken, 18 Ekim'de kimin elendiği konusunda bir iddia ortaya atıldı. 18 Ekim 2026 MasterChef'e veda eden yarışmacının Enes olduğu iddia ediliyor. 17 Ekim 2026'da 7. ve 8. eleme adayları Şükran ve Enes oldu. 16 Ekim 2026'da 5. ve 6. eleme adayları Tolga ve Tolgahan oldu. 15 Ekim 2026'da 3. ve 4. eleme adayları Burçin ve Nurten oldu. 13 Ekim 2026'da 1. ve 2. eleme adayları Şiringül ve Hasan Alp oldu. 11 Ekim 2026 MasterChef'e veda eden yarışmacı Buse oldu.

18 EKİM 2026 MASTERCHEF’E VEDA EDEN YARIŞMACI KİM?

18 Ekim 2026 MasterChef’e veda eden yarışmacı birazdan belli olacak.

17 EKİM 2026 MASTERCHEF 7. VE 8. ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

17 Ekim 2026 MasterChef 7. Ve 8. Eleme adayları Şükran ve Enes oldu.

16 EKİM 2026 MASTERCHEF’TE 5. VE 6 ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

16 Ekim 2026 MasterChef’te 5. Ve 6. Eleme adayları Tolga ve Tolgahan oldu.

15 EKİM 2026 MASTERCHEF’TE 3. VE 4. ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

15 Ekim 2026 MasterChef’te 3. Ve 4 eleme adayları Burçin ve Nurten oldu.

13 EKİM 2026 MASTERCHEF’TE 1. VE 2. ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

13 Ekim 2026 MasterChef’te 1. Ve 2. Eleme adayları Şiringül ve Hasan Alp oldu.

1 EKİM 2026 MASTERCHEF’E VEDA EDEN YARIŞMACI KİM OLDU?

11 Ekim 2026 MasterChef’e veda eden yarışmacı Buse oldu.

MASTERCHEF 2026 ANA KADROSU

MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı Batuhan Nazikoğlu ( elendi)

MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen

MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak

MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya

MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar

MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş

MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak

MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay

MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz

MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş

MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya

MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal

MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış

MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)

MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya

MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz

MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant

MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)