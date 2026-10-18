MasterChef’te Muhammed’den takım arkadaşlarına tepki! “Beni salın arkadaşlar, rahat bırakın!”

MasterChef Türkiye’de eleme potası tartışmaları, Muhammed’in aldığı kararla yeni bir boyut kazandı. Yarışmanın başından beri birlikte hareket ettikleri düşünülen Hasan, Alp, Armağan, Enes ve Muhammed arasındaki ilişki, diğer yarışmacılar tarafından sık sık gündeme getiriliyordu. Grubun birbirini eleme potasına yazmaması dikkat çekerken Muhammed’in Enes’i potaya göndermesi dengeleri değiştirdi.

MUHAMMED’E TEPKİLER ÇOĞALDI

Muhammed’in mavi takım kaptanlığında eleme potasına giden yarışmacılar arasında Şiringül ve Enes tepki gösterdi. Şiringül’ün tabak kazanma sayısı kaybetmeye göre çok olan kişilerin potaya yazılmadığını dile getirmesi üzerine tartışma başladı.

Diğer yandan Enes’i dün akşam eleme potasına gönderen Muhammed, takım arkadaşı ve yakın dostundan sert tepki gördü. Enes, “ Sadece kendimiz için değil, grubumuz içinde sözcü olmaya başladık. Günün sonunda yarışmada dostluk değil de bireysellik daha önemli olduğunu fark ettim ben kendi açımdan.” İfadelerini kullandı.

MUHAMMED “ İŞİN SONU BİREYSELLİK”

Muhammed kendisi hakkında yapılan eleştirilere cevap verdi. Muhammed, “ benim gözümde rakip gördüğüm insanlardan 3’ü. İşin sonu bireysellik çünkü bir kupa var. Dört tane kupa vermeyecekler.” sözleriyle kendisine yöneltilen eleştiri oklarına cevap verdi.

Tolga, Şükran ve Şiringül’ün peş peşe eleştiri bombardımanlarına Muhammed daha fazla dayanamadı.

MasterChef Muhammed, “ Arkadaşını sokuyorsun olmuyor, Sokmuyorsun olmuyor. Beni bir salın, bir gidin benim başımdan. İşiniz gücünüz yok mu sizin? Bak benim üzerime gelmeyin. Beni salın ya. Tabak yapalım arkadaşlar” diyerek kendisi ve arkadaşları hakkında söylenen eleştirilere karşı son sözlerini söyledi.

MASTERCHEF 2026 ANA KADROSU

MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı Batuhan Nazikoğlu ( elendi)

MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen

MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak

MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya

MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar

MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş

MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak

MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay

MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz

MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş

MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya

MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal

MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış

MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)

MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya

MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz

MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant

MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)