RTX 5090 üretimi sonlandırıldı mı? Nvidia iddialara son noktayı koydu

4Gamers’ın haberine göre Fisher, şirketin tedarik zincirindeki kapasite kısıtlamalarıyla karşı karşıya olduğunu kabul etti. Ancak Nvidia’nın ürünlerini pazara sunabilmek için elinden geleni yaptığını vurguladı. Tayvan Merkezi Haber Ajansı (CNA) da yöneticinin açıklamalarını doğruladı.