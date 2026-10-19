RTX 5090 üretimi sonlandırıldı mı? Nvidia iddialara son noktayı koydu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Nvidia, GeForce RTX 5090 ekran kartının piyasadan çekileceği yönündeki söylentilere son noktayı koydu. Şirketin Kıdemli Başkan Yardımcısı Jeff Fisher, 16 Ekim’de Taipei’de düzenlenen RTX Spark Launch Party etkinliğinin ardından yaptığı açıklamada, Blackwell mimarisini temel alan kartın üretiminin ve sevkiyatının sona ermediğini belirtti.
4Gamers’ın haberine göre Fisher, şirketin tedarik zincirindeki kapasite kısıtlamalarıyla karşı karşıya olduğunu kabul etti. Ancak Nvidia’nın ürünlerini pazara sunabilmek için elinden geleni yaptığını vurguladı. Tayvan Merkezi Haber Ajansı (CNA) da yöneticinin açıklamalarını doğruladı.
Jeff Fisher, Nvidia’nın yapay zeka sektöründeki mevcut konumuna ulaşmasında GeForce ekran kartlarının ve CUDA ekosisteminin önemli rol oynadığını belirtti. RTX 5090'ın şirketin ürün portföyü açısından önemini koruduğunu ve satışlarını devam edeceğini söyledi.
Nvidia’dan gelen açıklama, şirketin RTX 5090 üretimini sonlandırarak kaynaklarını daha yüksek kâr marjı sunduğu öne sürülen RTX Pro iş istasyonu ekran kartlarına yönlendirdiği yönündeki iddiaları yalanlamış oluyor.
Alman teknoloji yayını PC Games Hardware dağıtım kanalları ve Nvidia’nın iş ortaklarından birden fazla bağımsız kaynağın, GeForce ekran kartlarında kullanılan GB202 grafik işlemcileri için yeni tahsisatların durdurulduğunu doğruladığını bildirmişti.
Nvidia’nın açıklaması, ekran kartının piyasadaki bulunabilirliğine ilişkin soru işaretlerini tamamen ortadan kaldırmış değil. Çünkü RTX 5090, son dönemde satış platformlarında çok zor bulunan ürünlerden biri haline geldi.
ABD merkezli perakendeci Micro Center, kısa süre önce birden fazla RTX 5090 modelinin stok durumunu “Not Carried” olarak değiştirdi. Nvidia da amiral gemisi ekran kartını resmi Marketplace platformundaki model seçiminden kaldırdı.
Öte yandan RTX 5090 fiyatlarının dünya genelinde bölgeden bağımsız olarak 5.000 doların üzerine çıktığı belirtiliyor.