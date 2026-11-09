Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: "Hiçbir yapıya müsamahamız yoktur"

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İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 111. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'nde konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
"En köklü milletlerden biriyiz, köklü bir devlet geleneğine sahibiz. Tarihimiz büyük bir teşkilatlanma ve devlet kurma tarihi. Yönetici haksızlığa müsaade etmemeli. Yönetici milletine karşı büyük bir sorumluluk içindedir.
Mülki idare amirliği sabah 9 akşam 6 sınırlarına sığdırılacak bir meslek asla değildir. Benim gözümde kaymakamın gecesi gündüzü olmaz, tatili hafta sonu olmaz.
Köyleri gezin, kahvehaneleri dolaşın. Sokakla, pazarla bağınızı hiçbir zaman koparmayın. Günlük mesainiz bitse bile vicdan muhasebeniz devam etsin; her akşam kendiniz ve ilçeniz için ne yaptığınız sorun.
Adaleti asla elden bırakmayacak, karşınızdaki kim olursa olsun herkesin hakkına, hukukuna riayet edeceksiniz. Sosyal medya çağında ne yazık ki en fazla örselenen değerlerimizin başında mahremiyet bulunuyor."
İnsanımızın huzuruna kasteden ister terör örgütleri, ister zehir tacirleri, isterse sokak çeteleri olsun hiçbir yapıya müsamahamız yoktur. Bunların hukuk içinde kökünü kurutmak boynumuzun borcudur. Terörsüz Türkiye projemizin temelinde insanımızın güven içinde yaşaması, kardeşliğimizin güçlenmesi ve ortak geleceğimize duyulan inancın büyümesi vardır. Türkiye'nin 40 yılına ve 2,3 trilyon dolarlık ekonomik kaynağına mal olan terörü gündemden çıkartacağız. Ben buna tüm kalbimle inanıyorum.