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Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 14:33
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 15:11

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: "Hiçbir yapıya müsamahamız yoktur"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaymakamlar Kurası Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Adaletin asla elden bırakılmaması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, kaymakamlara seslenerek "Karşınızdaki kim olursa olsun herkesin hakkına, hukukuna riayet edeceksiniz" dedi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj:
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 14:33
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 15:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 111. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'nde konuştu.

HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: "Hiçbir yapıya müsamahamız yoktur"

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mülki idare amirlerine ve yöneticilere görevleri, sorumlulukları ve dikkat etmeleri gereken ilkeler hakkında tavsiyelerde bulundu.
Mülki idare amirliğinin sabah 9 akşam 6 sınırlarına sığdırılacak bir meslek olmadığını, kaymakamın gecesi, gündüzü, tatili ve hafta sonu olmayacağını belirtti.
Yöneticilerin köyleri ve kahvehaneleri gezmesini, sokakla ve pazarla bağlarını hiçbir zaman koparmamasını istedi.
Günlük mesai bitse bile vicdan muhasebesinin sürmesi ve yöneticinin haksızlığa müsaade etmemesi gerektiğini ifade etti.
Kim olursa olsun herkesin hakkına ve hukukuna riayet edilerek adaletin asla elden bırakılmamasını söyledi.
Sosyal medya çağında en fazla örselenen değerlerin başında mahremiyetin geldiğini vurguladı.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"En köklü milletlerden biriyiz, köklü bir devlet geleneğine sahibiz. Tarihimiz büyük bir teşkilatlanma ve devlet kurma tarihi. Yönetici haksızlığa müsaade etmemeli. Yönetici milletine karşı büyük bir sorumluluk içindedir.

"KAYMAKAMIN MESAİSİ, TATİLİ OLMAZ"

Mülki idare amirliği sabah 9 akşam 6 sınırlarına sığdırılacak bir meslek asla değildir. Benim gözümde kaymakamın gecesi gündüzü olmaz, tatili hafta sonu olmaz.

"SOKAKLA, PAZARLA BAĞINIZI HİÇBİR ZAMAN KOPARMAYIN"

Köyleri gezin, kahvehaneleri dolaşın. Sokakla, pazarla bağınızı hiçbir zaman koparmayın. Günlük mesainiz bitse bile vicdan muhasebeniz devam etsin; her akşam kendiniz ve ilçeniz için ne yaptığınız sorun.

"ADALETİ ASLA ELDEN BIRAKMAYACAKSINIZ"

Adaleti asla elden bırakmayacak, karşınızdaki kim olursa olsun herkesin hakkına, hukukuna riayet edeceksiniz. Sosyal medya çağında ne yazık ki en fazla örselenen değerlerimizin başında mahremiyet bulunuyor."

“HİÇBİR YAPIYA MÜSAMAHAMIZ YOKTUR”

İnsanımızın huzuruna kasteden ister terör örgütleri, ister zehir tacirleri, isterse sokak çeteleri olsun hiçbir yapıya müsamahamız yoktur. Bunların hukuk içinde kökünü kurutmak boynumuzun borcudur. Terörsüz Türkiye projemizin temelinde insanımızın güven içinde yaşaması, kardeşliğimizin güçlenmesi ve ortak geleceğimize duyulan inancın büyümesi vardır. Türkiye'nin 40 yılına ve 2,3 trilyon dolarlık ekonomik kaynağına mal olan terörü gündemden çıkartacağız. Ben buna tüm kalbimle inanıyorum.

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