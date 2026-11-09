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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 13:05
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 13:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 mesajı: Artık söz değil hareket vaktidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. COP31 İklim Zirvesi’ne ilişkin önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, hedeflerinin bu zirveyi somut sonuçların üretildiği, ülkelerin taahhütlerini uygulamaya dönüştürdüğü bir platform haline getirmek olduğunu söyledi.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 mesajı: Artık söz değil hareket vaktidir
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 13:05
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 13:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan temaslarının ardından yurda dönerken uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Dış politika ve iç gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen COP31 İklim Zirvesi'nin kağıt üzerinde kalacak sözlerin değil, somut adımların atıldığı bir platform olacağını ifade etti.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 mesajı: Artık söz değil hareket vaktidir

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

COP31 MESAJI

İnanıyorum ki; COP31 Türkiye'nin bu konudaki vizyonunun geniş kitlelerce daha iyi anlaşılacağı bir zemin olacaktır. Biz hiçbir konuya “-mış gibi” yaklaşmıyoruz. Biz bir soruna eğildiysek onun somut, sürdürülebilir çözümlerini üretir ve yol haritamızı ortaya koyarız. İklim sorunu hem bugünün hem tedbir alınmazsa daha ağırlaşmış haliyle yarının sorunudur. Unutmayalım dünya bizim evimiz ve onu kirletmeye hakkımız yok. Antalya'da insanlığın ortak geleceğini güvence altına alacak en somut adımları konuşacağız. COP31'de sadece liderleri bir araya getirmiyor, konuşmalar yaparak bildiri yayımlamıyoruz. Bizim hedefimiz bu zirveyi somut sonuçların üretildiği, ülkelerin taahhütlerini uygulamaya dönüştürdüğü bir platform haline getirmek. Çünkü artık kağıt üzerinde kalacak sözlerin değil, harekete geçmenin vaktidir. İklim adaleti dediğimiz meseleye önem veriyoruz. Her alanda farkındalığı artırmaktan yeşil sanayileşmeye, dirençli şehirlerden iklim uygulamalarına birçok başlık gündemimizde yer alacak.

KKTC'NİN TANINMASI MESELESİ

Arkadaşlar, biz Kıbrıs Türk halkını asla yalnız ve çaresiz bırakmayız. Bunu bütün dünya böyle bilmeli ve ezberlemelidir. Kıbrıs davası bizim için yalnızca bir dış politika meselesi değildir. Kıbrıs'ta çözümsüzlüğü çözüm olarak görmüyoruz ve iki devletli çözümün arkasında duruyoruz. Kıbrıs konusundaki duruşumuz da son derece açık ve net. Artık adada iki ayrı halkın, iki ayrı devletin bulunduğu gerçeğinin kabul edilmesi gerekiyor. Defalarca denenmiş ve çeşitli oyunlarla her defasında akamete uğramış modeller zaman ve enerji kaybıdır. Dost ve kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm devletleri Kıbrıs Adası'nda kalıcı barışa destek olmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya, onlarla siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler tesis etmeye davet ediyorum. Birleşmiş Milletler kürsüsünden de söylediğim gibi Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli, maruz bırakıldığı gayriinsani izolasyon artık son bulmalıdır. Yeni dönemde de bu çağrımız çerçevesinde adımlar atmaya, uluslararası platformlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında durmaya devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin görünürlüğünü artıracak adımlar ve projeler devam edecek. Kıbrıs meselesi adalet yerini buluncaya kadar takip edeceğimiz bir milli davadır. Artık herkes bunu böyle bilmelidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 mesajı: Artık söz değil hareket vaktidir

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Her şeyden önce bu konuda kimse tereddüt etmesin. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Biz hem Cumhur İttifakı hem de devlet olarak Terörsüz Türkiye sürecine sadece elimizi değil, aynı zamanda vücudumuzu koyduk. Milletimiz ve devletimiz, yarım asrına mal olan terör meselesini çözmek için kararını vermiş, yol haritasını belirlemiş ve harekete geçmiştir. Bundan geriye dönüş olmayacaktır. Örgütün bütün unsurlarıyla fesih sürecini tamamlaması, elindeki silahları eksiksiz şekilde teslim etmesi ve bu durumun devletimizin ilgili kurumları tarafından somut biçimde tespit ve teyit edilmesi öncelikli konumuz. Saha boş değildir. Her adım, her hamle devletimizin ilgili kurumlarınca ve hükümetimizce yakından takip edilmektedir. Mağaralar belli bir plan dahilinde boşaltılıyor. Bu aynen devam edecek. İzleme Komisyonunun da inşallah kısa sürede kurulacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey'in başkanlığındaki komisyon da çalışmalarını sürdürüyor. Alt komisyon da yakında çalışmaya başlayacak. Birileri aslında sürecin buraya kadar sorunsuz geleceğini düşünmüyordu. Ama biz bu konuda çok kararlı bir tutum içinde olduk. Kesin bir tarih vermekten ziyade sürecin sağlıklı, eksiksiz ve geri dönüşü olmayacak şekilde tamamlanmasına odaklanmış durumdayız. Latincede "Yavaşça acele et." anlamına gelen "Festina lente" diye bir söz vardır. Biz de dikkatli ama seri hareket ediyor, Allah korusun bir yol kazasına mahal vermek istemiyoruz. Temennimiz, çok uzak olmayan bir vadede teyit ve tespit aşamalarının tamamlanarak inşallah Milli Güvenlik Kurulu kararı aşamasına ulaşılmasıdır. Tüm çabamız bunun içindir.

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