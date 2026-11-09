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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 11:57
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 12:27

Bakan Kurum'dan COP31 Zirvesi'nde net mesajlar: Dünyanın ihtiyacı imecedir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum COP31 İklim Zirvesi açılışında açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, iklim politikalarının kalkınma politikası olduğunu belirtti. Bakan Kurum tüm dünyaya çağrı yaparak sıfır atık, temiz atık, teknoloji projelerine ve gıda sıkıntısına değindi.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 11:57
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 12:27

Türkiye’nin ilk kez ev sahipliği yaptığı COP31 İklim Zirvesi başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum zirvede önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'dan COP31 Zirvesi'nde net mesajlar: Dünyanın ihtiyacı imecedir

''İKLİM POLİTİKASI, KALKINMA POLİTİKASIDIR''

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamalarından öne çıkanlar:

Bizim için çok anlamlı bir gün. Çok değerli bakanlarımız, Azerbaycanlı kardeşlerimiz de burada. Savaşların ve jeopolitik gerilimlerin sürdüğü, ticaret yollarının, enerji hatlarının ve tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği bir dünya. Ekonomik belirsizliklerin, borç yükünün ve hayat pahalılığının milyonlarca insanın gündelik hayatına dokunduğu, yüz milyonlarca insanın gıdaya erişmekte zorlandığı bir dünya. Teknolojinin ve yapay zekanın baş döndürücü hızla ilerlediği, buna karşılık sermayeye, bilgiye ve teknolojiye erişimde büyük mesafelerin sürdüğü bir dünya. Bir ülkede azalan su, başka toplumların ekonomisine, göç hareketlerine ve güvenliğine kadar sonuçlar doğuruyor. Aşırı sıcaklar şehirleri, tarımı ve insan zağlığını aynı anda zorluyor. Dünya bize açık bir şey söylüyor. Sıfır noktasındayız. Bu yüzden bugünün dünyasında artık söz tükendi. İklim politikası aynı zamanda kalkınma politikasıdır. Şartlarımız, imkanlarımız ve önceliklerimiz farklı olabilir. Dünyanın iklim takvimi ortaklaşıyor.

Bakan Kurum'dan COP31 Zirvesi'nde net mesajlar: Dünyanın ihtiyacı imecedir

''GECİKME EN PAHALI FATURADIR''

Değerli dostlar, bu topraklar yüzyıllar boyunca yolların kesiştiği, fikirlerin karşılaştığı, ticaretin ve kültürün birbirine dokunduğu bir coğrafya oldu. Finansmana erişemeyenlerle erişenler arasında bir mesafe var. Teknolojiye sahip olanlarla o teknolojiye ihtiyaç duyanlar arasında bir mesafe var. Direnç kapasitesi güçlü ülkelerle kırılgan toplumlar arasında bir mesafe var. İklim diplomasinin büyük görevi bu mesafeleri azaltmaktır. Türkiye tarih boyunca bir köprü olmuştur. Şimdi de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kuzey ile güneyin gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkelerin beklentilerini ortak zeminde buluşturmak için sorumluluk üstlenmeye hazırdır. Avustralya ile birlikte Pasifik'in sesini duymaya, kırılgan ülkelerin derdine çözüm bulmaya hazırdır. Biliyoruz ki iklim eyleminin en pahalı faturalarından biri gecikmedir. Bugün ertelenen dirençlilik yatırımı yarının afet maliyetine dönüşebilir.

DÜNYAYA İMECE ÇAĞRISI

En kırılgan ülkelerin ve toplulukların sesini gündemimizin merkezine taşıyacağız. Ve Antalya'da aldığımız kararların gerçek ömrü bu salondan çıktıktan sonra başlayacak. Hep söyledim, gençler bu işin öznesi, gençler bu işin merkezi. Çünkü bugün kazanılan bir alışkanlık yarının kültürüne dönüşebilir. Aynı yaklaşımı enerji dönüşümüne taşıyoruz. 35'e 35 küresel elektrifikasyon taahhütümüzle 2035 yılına kadar nihai enerji tüketiminde elektriğin payını %35'e çıkarma hedefini ortaya koyduk.

Bakan Kurum'dan COP31 Zirvesi'nde net mesajlar: Dünyanın ihtiyacı imecedir

Bakü'de gelişmekte olan ülkeler için 2035 yılına kadar yıllık en az 300 milyar dolarlık iklim finansman hedefi üzerinde uzlaşıldı. Kamu ve özel sektör kaynaklarının yıllık en az 1.3 trilyon dolara çıkarılması için çağrı yapıldı. Şimdi sözün sermayeye, sermayenin yatırıma ve yatırımın sonuca dönüşme zamanıdır. Bugünün dünyası ve ihtiyaç haritasına baktığımızda bir tablo görüyoruz. Finansman arayan projeyle yatırımcıyı, teknolojiye ihtiyaç duyan ülkeyle çözüm sahibini, yerel ihtiyaçla küresel kapasiteyi buluşturacağız. İmece, bir insanın gücünün yetmediği bir yerde herkesin elini taşın altına koymasıdır. İmece, yükü paylaşmak kadar umudu da paylaşmaktır. Bugün dünyanın ihtiyacı tam olarak budur.

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