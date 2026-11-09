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Spor
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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
MYNET
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 10:33
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 10:33

Francesco Totti, Fenerbahçe için İstanbul'da: Aziz Yıldırım'dan yeni yapılanma hamlesi

Teknik direktörlük koltuğuna Emre Belözoğlu'nu getiren Fenerbahçe yeni yapılanmaya gidiyor. Aziz Yıldırım ve yönetimin geleceğe yönelik planlamada İtalya futbolunun efsane ismi Francesco Totti'yi İstanbul'a getirdiği öğrenildi.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Francesco Totti, Fenerbahçe için İstanbul'da: Aziz Yıldırım'dan yeni yapılanma hamlesi
KAYNAK:
MYNET
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 10:33
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 10:33

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetiminde deplasmanda çıktığı ilk maçta Çorum FK’yı 5-0 farkla yendi. Teknik direktörden sonra kadro planlamasında hareketli günler geçiren Fenerbahçe galibiyet sonrası moral depoladı.

Francesco Totti, Fenerbahçe için İstanbul'da: Aziz Yıldırım'dan yeni yapılanma hamlesi

TOTTI İSTANBUL'DA

Yeni yapılanma için harekete geçen Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Dünya futbolunun ikonik figürlerinden biri olan Roma ve İtalya futbolunun efsane ismi Francesco Totti'nin İstanbul'a ayak bastığı belirtildi.

Francesco Totti, Fenerbahçe için İstanbul'da: Aziz Yıldırım'dan yeni yapılanma hamlesi

SPORTİF YAPILANMA

Sarı-lacivertli kulübün geleceğe yönelik planlamaları ve sportif yönetim yapısında kapsamlı bir dönüşümün hedeflendiği bu dönemde, Totti'nin adının Fenerbahçe ile anılması büyük yankı uyandırdı. İtalyan adamının, kulübün idari ve sportif yapılanmasında stratejik bir kilit rol üstlenmesinin planlandığı ifade ediliyor.

Francesco Totti, Fenerbahçe için İstanbul'da: Aziz Yıldırım'dan yeni yapılanma hamlesi

Futbolculuk kariyerindeki kariyer sadakati, liderlik vasıfları ve futbol aklıyla tanınan Totti'nin İstanbul'daki temaslarının detayları ve sarı-lacivertli yönetimle yapacağı olası görüşmelerin takvimi spor kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Konuyla ilgili kulüpten resmi bir açıklama beklenirken, bu hamle şimdiden Süper Lig'in en çok konuşulan transfer ve yapılanma gündemi haline geldi.

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