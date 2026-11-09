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Spor
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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
A Spor
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 09:30
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 10:41

Anderson Talisca, Beşiktaş yolunda: Canlı yayında ezeli rakibi çıldırtacak transfer iddiası

Sezon başında Fenerbahçe'den Al-Jazira Club'ye transfer olan Anderson Talisca için Beşiktaş'ın devrede olduğu iddia ediliyor. Bir canlı yayında Talisca'nın Ocak ayında Beşiktaş'a transfer olabileceği konuşuldu.

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Editor
 Murat Makas
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Anderson Talisca, Beşiktaş yolunda: Canlı yayında ezeli rakibi çıldırtacak transfer iddiası
KAYNAK:
A Spor
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 09:30
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 10:41

Süper Lig’de ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için sürpriz bir isim gündeme geldi. Fenerbahçe'den ayrılarak Al-Jazira'ya transfer olan Anderson Talisca'nın yeniden Türkiye'ye dönebileceği öne sürüldü.

Anderson Talisca, Beşiktaş yolunda: Canlı yayında ezeli rakibi çıldırtacak transfer iddiası

TALISCA BOMBASI

Beşiktaş'ın eski yıldızını ara transfer döneminde kadrosuna katmak için harekete geçtiği iddiası, Fenerbahçe taraftarlarının tepkisini çekti. Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada, Brezilyalı futbolcunun gönderilmesini sorgularken ezeli rakibe transfer olma ihtimaline de tepki gösterdi.

Anderson Talisca, Beşiktaş yolunda: Canlı yayında ezeli rakibi çıldırtacak transfer iddiası

BEŞİKTAŞ ARA TRANSFER DÖNEMİNDE İŞİ BİTİREBİLİR

32 yaşındaki yıldız oyuncuyla ilgili canlı yayında bomba açıklamalar yapıldı. A Spor'da bir programda yorum yapan Zeki Uzundurukan ise "Anderson Talisca, ocak ayında Türkiye'ye dönebilir. Talisca'nın yolu Beşiktaş ile kesişebilir." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TA 80 MAÇTA 51 GOLE KATKI SAĞLADI

Anderson Talisca, 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş forması giyerek siyah-beyazlı taraftarların hafızasında yer edinmişti. Brezilyalı yıldız, Süper Lig'de çıktığı 80 karşılaşmada 37 gol ve 14 asistlik performans sergileyerek toplam 51 gole doğrudan katkı sağladı. Beşiktaş'ta Süper Lig şampiyonluğu da yaşayan Talisca, özellikle hücumdaki etkili performansıyla takımın önemli isimlerinden biri olmuştu.

Anderson Talisca, Beşiktaş yolunda: Canlı yayında ezeli rakibi çıldırtacak transfer iddiası

FENERBAHÇE'DE 44 GOLE KATKI VERDİ

Beşiktaş'ın ardından kariyerine farklı takımlarda devam eden Talisca, Fenerbahçe formasıyla da dikkat çeken bir performans ortaya koydu. Sarı-lacivertli ekipte 75 karşılaşmada görev alan Brezilyalı futbolcu, bu maçların 55'ine ilk 11'de başladı.

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