Beşiktaş'ta Italiano'dan Galatasaray derbisi mesajı! "Çok iyi bir takım, yenmemiz gerekiyor"

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçlarının heyecanı sona erdi. Ligde haftanın kapanış maçında Beşiktaş ile Gençlerbirliği, İstanbul'da karşı karşıya geldi. Beşiktaş, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanarak ligdeki 7. galibiyetini aldı ve puanını 22'ye yükseltti.

Beşiktaş'ın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Italiano, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Vincenzo Italiano, "Bugün bence sezon başında iç sahada nasıl oynuyorsak öyle bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Enerjimizi iyi şekilde kontrol ettiğimizi ve kendimizi en iyi şekilde gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu sayede de kazandık. Tabii ki de iç sahada oynamanın avantajları var, bunları da kullanmaya çalışıyoruz. Ama tahmin edebileceğiniz üzere perşembe-pazar oynamak oyuncuları yoran bir şey. Bugün de yorgun oyuncularımız vardı. Bugün oynadığımız rakibimiz bizim yaptığımız maç sayısının belki yarısı kadar maç yapmıştır. Ama ona rağmen yine de iyi iş çıkarttığımızı düşünüyorum. Çünkü biz temmuzun başından beri çalışıyoruz. Sezonu açtık, yorgunluk var, o yüzden bacaklarda da yorgunluk var. Bugünkü maçın analizini yapsam, bence harika performanslar gösterdik. İyi başladığımızı düşünüyorum bugün maça, yorgunluklara rağmen. Çünkü İskoçya'dan cuma günü akşam döndük ve gerçekten büyük takım nasıl olduğunu da gösterdiğimizi düşünüyorum. Düzeltmemiz gereken problemler var. Siz de ne olduğunu biliyorsunuz bu problemlerin. Milli arada oyuncularım gidecek. Geldikleri zaman bu problemleri çözmek üzerine başlayacağız" ifadelerini kullandı.

"TROSSARD'I TEBRİK ETMEK İSTİYORUM"

Gençlerbirliği müsabakasını 3 asistle tamamlayan Leandro Trossard'ı da tebrik eden Italiano, "Her maç birbirinden farklı. Bu maçlara yaklaşımlar o yüzden farklı olabiliyor. Kasımpaşa maçında mesela o zaman rakibin iyi bir formu vardı. Bizden önce iki tane galibiyetleri vardı. Rakibi iyi baskılayabilen ve iyi limitleyebilen bir takımdı Kasımpaşa. Tebrik etmek istiyorum Kasımpaşa'yı. O gün gayet iyi iş çıkartmışlardı. Celtic maçında ise bence 70 dakika boyunca harika oynadığımızı düşünüyorum. O maçta çok daha fazlasını yapabilirdik. Bugün ise Trossard ve Vlahovic'in kalitelerine, özellikle orta sahalarımızın kalitesine ihtiyacımız vardı ve bunlar da çok iyi gösterdiklerini düşünüyorum. Arka taraf da bugün gayet iyi iş çıkarttı. Hepsi elinden geleni yaptı. Her maç birbirinden farklı olduğu için bunların çalışması da farklı oluyor. Bunların idmanları da farklı oluyor. Her şekilde bunların analizini yapıp en iyi şekilde işimizi yapmak istiyoruz. Tekrar Trossard’ı tebrik etmek istiyorum. Orta sahada harika bir iş çıkarttı. Milli aradan geldikten sonra onunla tekrar bu konular üzerinde çalışmak istiyorum. Çünkü bize merkezde büyük yardım sağlıyor. Bize iyi bir opsiyon, bir çözüm sundu. Kendisi zaten çok tecrübeli, iyi bir oyuncu. Onunla daha da çalışmak istiyorum bu konuda" cümlelerine yer verdi.

"ROTASYONLARI YAPTIĞINIZ ZAMAN KALİTEDEN ÖDÜN VEREBİLİYORSUNUZ"

İtalyan teknik adam, bazen kadroda yapılan rotasyonlar sonrası kaliteden ödün vermek zorunda kaldıklarını dile getirerek, "Maalesef bunu görmek zor olabiliyor ama yorgunluk diye bir şey de var. Perşembe-pazar oynadıktan sonra özellikle bunu dışarıdan görmesi birazcık zor olabiliyor. Ama gerçekten bu yorgunluk var. Bu da önemli bir şey. Herkese ihtiyacımız var. Herkesin işin içinde olması gerekiyor. Bunu hep söylüyorum. O yüzden oyuncu değişiklikleri de çok önemli. Eğer burada hata yaparsanız sakatlıklar olabilir. Bu yüzden herkesin işin içine dahil olması gerekiyor. Tabii ki bazen rotasyonları yaptığınız zaman kaliteden ödün verebiliyorsunuz ya da bazen kimliğinizi kaybedebiliyorsunuz. Bunlar normal. Bunu da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Ama yine de ben çok mutluyum. Bütün oyuncularımdan, oyuna giren herkesten çok mutluyum. Hepsinin teşekkür etmek istiyorum. Evet, ligde bazı puanları bıraktık maalesef. Alabileceğimiz puanları alamadık. Ama hala sezon öncesi yaptığımız programlamada neyse öyle devam ediyoruz. Bu yüzden bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Döndüğümüz zaman da milli aradan sonra çok fazla maç olacak. Burada da iyi işler çıkartmamız gerekiyor. Gerçekten tekrar çocukları tebrik etmek istiyorum. Hepsi iyi işler çıkarttı" dedi.

ITALIANO'DAN GALATASARAY SÖZLERİ

Milli aradan sonra zor maçları olduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, Galatasaray derbisi hakkında ise şunları söyledi:

"Deplasmanda oynayacağız. Bu da gelişmemiz gereken bir şey. Bunu her zaman söylüyoruz zaten. Ligin en iyi takımına karşı oynayacağız. Gerçekten hala aç oyunculara sahip, aç bir takım olduğunu söylemem gerekiyor. Yenmemiz gereken bir maç. Hepimiz biliyoruz bunu. Zamanı gelince de o maç için hazırlıklar yapacağız tabii ki. Gerçekten çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Biz de yeni bir takımız. Daha çok yeni oyuncu var, yeni bir hoca var ve yeni bir fikir var burada. O yüzden 4 sene üst üste şampiyon olan bir takıma karşı hemen kendinizi en iyi şekilde hazırda bulamazsınız. Maçın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz zaten."