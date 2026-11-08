CANLI MAÇ ANLATIMI | Beşiktaş ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Futbolseverler, Süper Lig'in 11. haftasındaki maçlarda alınacak sonuçları merakla bekliyor.

Süper Lig'de 11. haftanın sonucu merakla beklenen önemli maçlarından birinde 19 puanı bulunan Beşiktaş ile 11 puanı bulunan Gençlerbirliği, İstanbul'da karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak kritik maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

BEŞİKTAŞ'IN SON DURUMU

Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılar, sahasında oynadığı 5 maçta ise 5 galibiyet yaşadı. Beşiktaş, ligde 20 gol atarken kalesinde ise 12 gol gördü. Beşiktaş, son maçında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalmıştı.

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN SON DURUMU

Teknik direktör Bernd Storck yönetimindeki Gençlerbirliği, Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Kırmızı-siyahlılar, deplasmanda oynadığı 4 maçta ise 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Gençlerbirliği, ligde 12 gol atarken kalesinde ise 12 gol gördü. Gençlerbirliği, son maçında sahasında ağırladığı Alanyaspor'u 5-0 mağlup etmişti.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Taylan Bulut, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Olaitan, Orkun Kökçü, İlhan Fakılı, Trossard, Vlahovic

Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Arda Çelik, Metehan Baltacı, Thalisson, Hamza Aydar, Diabate, Oğulcan Ülgün, Tongya, Traore, Gouveia, Mendes

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ CANLI MAÇ ANLATIMI

Beşiktaş-Gençlerbirliği karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.