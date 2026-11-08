TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
Yasin Kerim Aşan
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 16:00
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 16:00

CANLI MAÇ ANLATIMI | Beşiktaş ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Beşiktaş ile Gençlerbirliği, bugün saat 21.00'de Tüpraş Stadı'nda karşılaşacak. Beşiktaş, seyircisi önünde kazanarak milli araya 3 puanla gitmek isterken Gençlerbirliği ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Beşiktaş-Gençlerbirliği karşılaşmasından gelişmeler ve maçın canlı anlatımı haberimizde!

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
CANLI MAÇ ANLATIMI | Beşiktaş ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor
KAYNAK:
Yasin Kerim Aşan
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 16:00
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 16:00

'de 11. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Futbolseverler, Süper Lig'in 11. haftasındaki maçlarda alınacak sonuçları merakla bekliyor.

Süper Lig'de 11. haftanın sonucu merakla beklenen önemli maçlarından birinde 19 puanı bulunan ile 11 puanı bulunan , İstanbul'da karşı karşıya geliyor. 'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak kritik maçı hakem yönetecek.

CANLI MAÇ ANLATIMI | Beşiktaş ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor

BEŞİKTAŞ'IN SON DURUMU

Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılar, sahasında oynadığı 5 maçta ise 5 galibiyet yaşadı. Beşiktaş, ligde 20 gol atarken kalesinde ise 12 gol gördü. Beşiktaş, son maçında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalmıştı.

CANLI MAÇ ANLATIMI | Beşiktaş ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN SON DURUMU

Teknik direktör Bernd Storck yönetimindeki Gençlerbirliği, Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Kırmızı-siyahlılar, deplasmanda oynadığı 4 maçta ise 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Gençlerbirliği, ligde 12 gol atarken kalesinde ise 12 gol gördü. Gençlerbirliği, son maçında sahasında ağırladığı Alanyaspor'u 5-0 mağlup etmişti.

CANLI MAÇ ANLATIMI | Beşiktaş ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Taylan Bulut, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Olaitan, Orkun Kökçü, İlhan Fakılı, Trossard, Vlahovic

Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Arda Çelik, Metehan Baltacı, Thalisson, Hamza Aydar, Diabate, Oğulcan Ülgün, Tongya, Traore, Gouveia, Mendes

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ CANLI MAÇ ANLATIMI

Beşiktaş-Gençlerbirliği karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'dan üst üste 5. galibiyet! Sarı-kırmızılılar, Amedspor'u 4-3 mağlup etti
ETİKETLER
#Beşiktaş
#Gençlerbirliği
#Futbol
#trendyol süper lig
#Atilla Karaoğlan
#tüpraş stadı
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.