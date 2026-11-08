CANLI MAÇ ANLATIMI | Beşiktaş ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor

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İstanbul
Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Futbolseverler, Süper Lig'in 11. haftasındaki maçlarda alınacak sonuçları merakla bekliyor.
Süper Lig'de 11. haftanın sonucu merakla beklenen önemli maçlarından birinde 19 puanı bulunan Beşiktaş ile 11 puanı bulunan Gençlerbirliği, İstanbul'da karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak kritik maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılar, sahasında oynadığı 5 maçta ise 5 galibiyet yaşadı. Beşiktaş, ligde 20 gol atarken kalesinde ise 12 gol gördü. Beşiktaş, son maçında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalmıştı.
Teknik direktör Bernd Storck yönetimindeki Gençlerbirliği, Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Kırmızı-siyahlılar, deplasmanda oynadığı 4 maçta ise 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Gençlerbirliği, ligde 12 gol atarken kalesinde ise 12 gol gördü. Gençlerbirliği, son maçında sahasında ağırladığı Alanyaspor'u 5-0 mağlup etmişti.
Beşiktaş: Nübel, Taylan Bulut, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Olaitan, Orkun Kökçü, İlhan Fakılı, Trossard, Vlahovic
Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Arda Çelik, Metehan Baltacı, Thalisson, Hamza Aydar, Diabate, Oğulcan Ülgün, Tongya, Traore, Gouveia, Mendes
Beşiktaş-Gençlerbirliği karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.