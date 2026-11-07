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Spor
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Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
Yasin Kerim Aşan
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 14:00
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 14:00

CANLI MAÇ ANLATIMI | Galatasaray ile Amedspor karşı karşıya geliyor

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Galatasaray ile Amedspor, bugün saat 19.00'da RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Amedspor karşısında kazanarak galibiyet serisini 5 maça çıkarmak isterken Amedspor ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Galatasaray-Amedspor arşılaşmasından gelişmeler ve maçın canlı anlatımı haberimizde!

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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CANLI MAÇ ANLATIMI | Galatasaray ile Amedspor karşı karşıya geliyor
KAYNAK:
Yasin Kerim Aşan
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 14:00
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 14:00

'de 11. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Futbolseverler, Süper Lig'in 11. haftasındaki maçlarda alınacak sonuçları merakla bekliyor.

HABERİN ÖZETİ

CANLI MAÇ ANLATIMI | Galatasaray ile Amedspor karşı karşıya geliyor

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında, lider Galatasaray ile 2. sıradaki Amedspor, İstanbul'da kritik bir maça çıkıyor.
Galatasaray 25 puanla lider, Amedspor ise 23 puanla 2. sırada yer alıyor.
Maç, RAMS Park'ta saat 19.00'da hakem Halil Umut Meler yönetiminde oynanacak.
Galatasaray, ligde 10 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Amedspor ise ligde 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

Süper Lig'de 11. haftanın sonucu merakla beklenen önemli maçlarından birinde 25 puanı bulunan lider ile 23 puanı bulunan 2. sıradaki , İstanbul'da karşı karşıya geliyor. 'ta oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak kritik maçı hakem yönetecek.

CANLI MAÇ ANLATIMI | Galatasaray ile Amedspor karşı karşıya geliyor

GALATASARAY'IN SON DURUMU

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, sahasında oynadığı 5 maçta ise 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Galatasaray, ligde 23 gol atarken kalesinde ise 12 gol gördü. Ligde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, son maçında deplasmanda karşılaştığı TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0 yenmişti.

CANLI MAÇ ANLATIMI | Galatasaray ile Amedspor karşı karşıya geliyor

AMEDSPOR'UN SON DURUMU

Teknik direktör Besnik Hasi yönetimindeki Amedspor, Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Diyarbakır temsilcisi, deplasmanda oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Amedspor ligde 25 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü. Ligde 2. sırada yer alan Amedspor, son maçında sahasında karşılaştığı Eyüpspor'u 5-1 mağlup etmişti.

CANLI MAÇ ANLATIMI | Galatasaray ile Amedspor karşı karşıya geliyor

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Singo, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Batrakov, Yunus Akgün, Leao, Deniz Gül

Amedspor: Lafont, Krasniqi, Dellova, Bates, Umut Meraş, Raveloson, Furkan Soyalp, Saba, Sor, Lutin, Orban

GALATASARAY - AMEDSPOR CANLI MAÇ ANLATIMI

Galatasaray-Amedspor karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.

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#galatasaray
#Futbol
#trendyol süper lig
#amedspor
#halil umut meler
#rams park
#Spor
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