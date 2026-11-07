CANLI MAÇ ANLATIMI | Galatasaray ile Amedspor karşı karşıya geliyor

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İstanbul
Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Futbolseverler, Süper Lig'in 11. haftasındaki maçlarda alınacak sonuçları merakla bekliyor.
Süper Lig'de 11. haftanın sonucu merakla beklenen önemli maçlarından birinde 25 puanı bulunan lider Galatasaray ile 23 puanı bulunan 2. sıradaki Amedspor, İstanbul'da karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak kritik maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, sahasında oynadığı 5 maçta ise 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Galatasaray, ligde 23 gol atarken kalesinde ise 12 gol gördü. Ligde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, son maçında deplasmanda karşılaştığı TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0 yenmişti.
Teknik direktör Besnik Hasi yönetimindeki Amedspor, Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Diyarbakır temsilcisi, deplasmanda oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Amedspor ligde 25 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü. Ligde 2. sırada yer alan Amedspor, son maçında sahasında karşılaştığı Eyüpspor'u 5-1 mağlup etmişti.
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Singo, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Batrakov, Yunus Akgün, Leao, Deniz Gül
Amedspor: Lafont, Krasniqi, Dellova, Bates, Umut Meraş, Raveloson, Furkan Soyalp, Saba, Sor, Lutin, Orban
Galatasaray-Amedspor karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.