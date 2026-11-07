Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Futbolseverler, Süper Lig'in 11. haftasındaki maçlarda alınacak sonuçları merakla bekliyor.

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HABERİN ÖZETİ CANLI MAÇ ANLATIMI | Galatasaray ile Amedspor karşı karşıya geliyor Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında, lider Galatasaray ile 2. sıradaki Amedspor, İstanbul'da kritik bir maça çıkıyor. Galatasaray 25 puanla lider, Amedspor ise 23 puanla 2. sırada yer alıyor. Maç, RAMS Park'ta saat 19.00'da hakem Halil Umut Meler yönetiminde oynanacak. Galatasaray, ligde 10 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Amedspor ise ligde 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Süper Lig'de 11. haftanın sonucu merakla beklenen önemli maçlarından birinde 25 puanı bulunan lider Galatasaray ile 23 puanı bulunan 2. sıradaki Amedspor, İstanbul'da karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak kritik maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

GALATASARAY'IN SON DURUMU

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, sahasında oynadığı 5 maçta ise 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Galatasaray, ligde 23 gol atarken kalesinde ise 12 gol gördü. Ligde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, son maçında deplasmanda karşılaştığı TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0 yenmişti.

AMEDSPOR'UN SON DURUMU

Teknik direktör Besnik Hasi yönetimindeki Amedspor, Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Diyarbakır temsilcisi, deplasmanda oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Amedspor ligde 25 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü. Ligde 2. sırada yer alan Amedspor, son maçında sahasında karşılaştığı Eyüpspor'u 5-1 mağlup etmişti.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Singo, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Batrakov, Yunus Akgün, Leao, Deniz Gül

Amedspor: Lafont, Krasniqi, Dellova, Bates, Umut Meraş, Raveloson, Furkan Soyalp, Saba, Sor, Lutin, Orban

GALATASARAY - AMEDSPOR CANLI MAÇ ANLATIMI

Galatasaray-Amedspor karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.