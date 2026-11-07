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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 13:12
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 13:26

Galatasaray'dan Victor Osimhen için resmi açıklama!

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray’dan yıldız golcüsü Victor Osimhen hakkında sağlık raporu geldi. Stuttgart karşılaşmasında sakatlık yaşayan Nijeryalı futbolcunun başarılı bir ameliyat geçirdiği duyuruldu. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Galatasaray'dan Victor Osimhen için resmi açıklama!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 13:12
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 13:26

Sarı-kırmızılı kulüp, taraftarlarını ve camiasını yakından ilgilendiren operasyonun detaylarını resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan bir açıklamayla duyurdu.

HABERİN ÖZETİ

Galatasaray'dan Victor Osimhen için resmi açıklama!

Bilgi Okunma süresi 8 saniyeye düşürüldü.
Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, Maslak Acıbadem Hastanesi'nde kulüp doktoru Yener İnce tarafından başarılı bir operasyon geçirdi.
Victor Osimhen'in durumu günlük olarak takip edilecek.
Tedavisi kulüp sağlık ekibi gözetiminde sürdürülecek.
Bilgi Okunma süresi 8 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray'dan Victor Osimhen için resmi açıklama!

3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig’de kritik bir fikstüre giren Cimbom’da gol yollarındaki en büyük koz olan Osimhen’in operasyonunun başarılı geçmesi camiada rahat bir nefes aldırırken, oyuncunun sahalara dönüş süreci ise 3 hafta olarak tahmin ediliyor.

Galatasaray'dan Victor Osimhen için resmi açıklama!

GALATASARAY'DAN RESMİ AÇIKLAMA

tarafından yapılan resmi bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:

"Futbolcumuz , bugün Maslak Acıbadem Hastanesi’nde kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun durumu günlük değerlendirmelerle takip edilecek olup tedavisi kulüp sağlık ekibimiz gözetiminde sürdürülecektir. Futbolcumuz Victor Osimhen’e geçmiş olsun diyor, en kısa sürede iyileşmesini temenni ediyoruz."

https://x.com/GalatasaraySK/status/2119007116283326482?a=4Wvpa8aSXmm0nm8MdFw&s=20

Tecrübeli golcünün tedavi sürecinin kulüp sağlık heyeti tarafından titizlikle yürütüleceği ve son durumunun günlük olarak masaya yatırılacağı belirtildi.

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ETİKETLER
#galatasaray
#victor osimhen
#Yener İnce
#Futbol
#Maslak Acıbadem Hastanesi
#Spor
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