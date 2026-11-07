Galatasaray'dan Victor Osimhen için resmi açıklama!

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İstanbul
Sarı-kırmızılı kulüp, taraftarlarını ve futbol camiasını yakından ilgilendiren operasyonun detaylarını resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan bir açıklamayla duyurdu.
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig’de kritik bir fikstüre giren Cimbom’da gol yollarındaki en büyük koz olan Osimhen’in operasyonunun başarılı geçmesi camiada rahat bir nefes aldırırken, oyuncunun sahalara dönüş süreci ise 3 hafta olarak tahmin ediliyor.
Galatasaray tarafından yapılan resmi bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:
"Futbolcumuz Victor Osimhen, bugün Maslak Acıbadem Hastanesi’nde kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun durumu günlük değerlendirmelerle takip edilecek olup tedavisi kulüp sağlık ekibimiz gözetiminde sürdürülecektir. Futbolcumuz Victor Osimhen’e geçmiş olsun diyor, en kısa sürede iyileşmesini temenni ediyoruz."
https://x.com/GalatasaraySK/status/2119007116283326482?a=4Wvpa8aSXmm0nm8MdFw&s=20
Tecrübeli golcünün tedavi sürecinin kulüp sağlık heyeti tarafından titizlikle yürütüleceği ve son durumunun günlük olarak masaya yatırılacağı belirtildi.