Fenerbahçe'de Archie Brown şoku! Yönetimden transfer hamlesi: Son karar verildi

Süper Lig'de ve Avrupa'da başarı hedefleyen Fenerbahçe’de kadro planlaması hız kesmeden devam ederken, sarı-lacivertli takımın formda sol beki Archie Brown sergilediği istikrarlı performansla transferin gözdesi haline geldi.

Sezon başından bu yana hem savunmadaki dinamizmi hem de hücuma kattığı zenginlikle dikkat çeken 24 yaşındaki futbolcu, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI DEĞERİNİ KATLADI

Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 38 resmi maçta istikrar abidesi olan ve bu istatistiği bu sezon çok daha yukarı taşıması beklenen Archie Brown, özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi sahnesinde ürettiği skor katkılarıyla adından söz ettirdi. Devler Ligi'nde sergilediği olgun futbol ve kritik anlarda sahneye çıkması, İngiliz oyuncunun piyasa değerini hızla yukarı çekti. Başarılı sol bek için ara transfer döneminde resmi tekliflerin gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

YÖNETİMİN KARARI NET: ASTRONOMİK ŞART

Gelen yoğun ilgi sonrasında Fenerbahçe yönetiminin izleyeceği yol haritası da netleşti. Sarı-lacivertli kurmayların, oyuncunun geleceğiyle ilgili nihai kararı Teknik Direktör Emre Belözoğlu’na bırakacağı öğrenildi. Ancak kulüp cephesinden sızan bilgilere göre; yönetim, kadro planlamasının kilit isimlerinden biri olan Brown’u elden çıkarmaya sıcak bakmıyor. Başarılı futbolcunun ancak kulübün beklentilerini fazlasıyla karşılayacak astronomik bir teklif gelmesi halinde masaya yatırılabileceği ifade ediliyor.

TUCHEL'DEN HENÜZ BEKLENEN DAVET GELMEDİ

Kulüp kariyerindeki çıkışını milli takıma taşımak isteyen Archie Brown, sergilediği üst düzey futbolun ardından İngiltere A Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrılmayı umuyordu. Ancak İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel tercihini farklı isimlerden yana kullandı. Daha önceki süreçte İngiltere U20 formasını 2 kez terleten ve 1 de gol atma başarısı gösteren genç yeteneğin, sarı-lacivertli formayla gösterdiği bu istikrarlı grafiği sürdürmesi halinde Ada ekibinin de yakın zamanda dikkatini çekmesi bekleniyor.