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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 12:02
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 12:04

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Resmi görüşme yapıldı iddiası

Galatasaray’da ara transfer dönemi yaklaşırken sürpriz bir ayrılık iddiası gündeme bomba gibi düştü. Sarı-kırmızılılarda beklenen katkıyı bir türlü sağlayamayarak eleştirilerin hedefi olan Alman yıldız Leroy Sane’ye sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Resmi görüşme yapıldı iddiası
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 12:02
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 12:04

ve 'nde hedeflerine doludizgin yürüyen ’da bir yandan kritik maçların heyecanı yaşanırken, diğer yandan yönetim ve teknik heyet ara transfer dönemi için kollarını sıvadı. 

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Resmi görüşme yapıldı iddiası

Sarı-kırmızılı kulüpte Teknik Direktör 'un bazı isimlerin biletini kestiği öğrenilirken, devre arasında takımdan adeta yaprak dökümü yaşanması bekleniyor. Cimbom’un bu planlaması doğrultusunda, takımın flaş isimlerinden hakkında dış basında ve yerel medyada geniş yankı uyandıran bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Resmi görüşme yapıldı iddiası

MLS KULUPLERİ STUTTGART MAÇINDA CANLI İZLEDİ

Elde edilen bilgilere göre, Galatasaray'da sergilediği performansla bir türlü istenilen istikrarı yakalayamayan Leroy Sane için Amerika Birleşik Devletleri (MLS) liginden 3 kulüp birden harekete geçti. Almanya Milli Takımı'nın da eski vazgeçilmezlerinden olan 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu yakından takip eden kulüp yetkililerinin, Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Stuttgart karşılaşmasını tribünden izlediği öğrenildi.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Resmi görüşme yapıldı iddiası

Söz konusu mücadelede sadece 13 dakika süre bulabilen Alman yıldızın performansını markaja alan MLS temsilcilerinin, sarı-kırmızılı yönetimle ilk teması kurduğu ve ara transfer döneminde resmi teklif sunmaya hazırlandığı bildirildi.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Resmi görüşme yapıldı iddiası

SÜPER LİG’DE SÜRESİ AZALDI, AYRILIĞA YEŞİL IŞIK YAKTI

Galatasaray formasıyla bugüne kadar çıktığı 57 resmi maçta 7 gol ve 9 asistle toplam 16 gole doğrudan katkı sağlayan Leroy Sane, sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatmıştı. Ancak son dönemde teknik heyetin gözünden düşen tecrübeli futbolcunun form grafiğindeki düşüş sürelerine de yansıdı.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Resmi görüşme yapıldı iddiası

Süper Lig'de oynanan son maçlarda sıklıkla yedek kulübesinde kalan Sane; Trabzonspor mücadelesinde 90 dakika sahada kalmasına rağmen ardından gelen periyotta arka arkaya süre kaybetti. Kasımpaşa karşısında 13 dakika, Gençlerbirliği maçında 61 dakika, Fenerbahçe derbisinde yalnızca 10 dakika ve son olarak Konyaspor sınavında 29 dakika görev yapabilen deneyimli oyuncunun da bu tablonun ardından ayrılığa olumlu yaklaştığı öğrenildi.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Resmi görüşme yapıldı iddiası

Yönetimin, gelecek resmi teklifleri değerlendirerek hem yabancı kontenjanını rahatlatmak hem de kadroda operasyona gitmek adına Sane’nin gidişine kolaylık sağlaması bekleniyor.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Resmi görüşme yapıldı iddiası
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ETİKETLER
#galatasaray
#okan buruk
#Leroy Sane
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#trendyol süper lig
#Spor
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