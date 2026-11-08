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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 23:49
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 00:07

Galatasaray'ın eski futbolcusu Cevad Prekazi'den acı haber! 69 yaşında hayatını kaybetti

Galatasaray'ın eski futbolcularından Cevad Prekazi'den acı haber geldi. Partizan Kulübü, 69 yaşındaki Prekazi'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Galatasaray'dan da Prekazi'nin vefatıyla ilgili yapılan paylaşımda, "Attığı unutulmaz gollerle, yaşattığı tarifsiz sevinçlerle bir nesli Galatasaraylı yapan Prekazi, kalbimizde daima yaşayacak. Seni unutmayacağız." denildi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Galatasaray'ın eski futbolcusu Cevad Prekazi'den acı haber! 69 yaşında hayatını kaybetti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 23:49
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 00:07

1985-1991 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen Arnavut asıllı Kosovalı eski futbolcu Cevad Prekazi hayatını kaybetti.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Cevad Prekazi'den acı haber! 69 yaşında hayatını kaybetti

Partizan Kulübü, 69 yaşındaki Prekazi'nin hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada, "Her şey için teşekkürler, huzur içinde uyu." ifadesi kullanıldı. Prekazi'nin cenaze töreninin yerinin ve zamanının daha sonra duyurulacağı aktarıldı.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Cevad Prekazi'den acı haber! 69 yaşında hayatını kaybetti

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM

Galatasaray da eski futbolcusu Cevad Prekazi'nin vefatıyla ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılılardan yapılan paylaşımda, "Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran, futboluyla ve karakteriyle hafızalarımızda iz bırakan Cevad Prekazi'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Attığı unutulmaz gollerle, yaşattığı tarifsiz sevinçlerle bir nesli Galatasaraylı yapan Prekazi, kalbimizde daima yaşayacak. Seni unutmayacağız… Cevad Prekazi'ye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

https://x.com/GalatasaraySK/status/2119534921467220194

Cevad Prekazi, Türkiye'de Galatasaray'ın dışında Altay ve Bakırköyspor'un da formalarını giymişti.

ATTIĞI GOLLERLE ADINI TARİHE YAZDIRDI

Prekazi, 1988-1989 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finale çıkan Galatasaray'ın en önemli oyuncularından biri olarak gösterilmişti. 15 Mart 1989 tarihinde Köln'deki Monaco - Galatasaray maçının 61. dakikasında 37 metre mesafeden attığı serbest vuruş golü ile Galatasaray taraftarlarının hafızasına kazınmıştır.

1987 ve 1988 yıllarında Galatasaray'da lig şampiyonlukları yaşayan Prekazi'nin 1987 yılında Galatasaray'ın 14 sene sonra gelen şampiyonluk maçında Eskişehirspor'a attığı frikik golü, kulüp tarihinin unutulmayan golleri arasında yer almaktadır.

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