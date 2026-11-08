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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 19:34
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 19:34

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, 5-0'lık galibiyeti değerlendirdi! "Bizim için mükemmel bir başlangıç"

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Arca Çorum FK'yi 5-0'lık skorla yendi. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Emre Belözoğlu, mükemmel bir başlangıç yaptıklarını belirterek "Milli araya bu şekilde girmek bizim için çok ama çok mutluluk verici. Düzelmesi gereken yerler var, bunlar için de becerimiz olduğunu düşünüyorum. Ama bugünkü arzu, istek, iştah bence Fenerbahçe'ye layık bir reaksiyondu" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, 5-0'lık galibiyeti değerlendirdi!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 19:34
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 19:34

'de 11. hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. Ligde haftanın önemli maçlarından birinde ile , Çorum'da karşılaştı. Fenerbahçe, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı mücadeleyi 5-0'lık skorla kazandı ve ligdeki 6. galibiyetini alarak puanını 19'a yükseltti.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör , mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, 5-0'lık galibiyeti değerlendirdi! "Bizim için mükemmel bir başlangıç"

Mükemmel bir başlangıç yaptıklarını söyleyen Belözoğlu, "Bunu kabul etmemiz lazım. Buna özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki o muhteşem geceden sonra reaksiyon vermeye devam eden oyuncu grubunun olması beni çok mutlu ediyor. Kendi adıma da ekibim adına da mutluyum. Çünkü böyle bir başlangıcı hem kulübümüz, hem camiamız, oyuncu grubu, bizler hak ediyoruz. İki gün de olsa takımımızı elimizden geldiğince en iyi şekilde hazırlamaya çalıştık. Oyunun 20-25 dakikalık bence periyodu bizim için çok iyiydi. Basın toplantısında da söylemiştim, kalite ve tutku, Fenerbahçe için olmazsa olmaz. Burada biraz daha akıl koymamız gereken süreçler vardı. Sonuçta karşımızda da bir rakip var, ciddi oyunculara, bireysel anlamda kaliteye sahip bir Kulübü var. O anlarda iyi savunduk. Yan toplar var, değerlendirmemiz gereken. Ederson çok değerli. Burada bizi çok net bir şekilde oyunda fazlasıyla tuttu. Organizasyonun gelişmesi, hem defansif hem ofansif anlamda gördüğümüz noktalar mutlaka olacaktır. Bugünün konusunu konuşmak için bence oyuncularımla fazlasıyla zamanımız olacak. Milli araya bu şekilde girmek bizim için çok ama çok mutluluk verici. Düzelmesi gereken yerler var, bunlar için de becerimiz olduğunu düşünüyorum. Ama bugünkü arzu, istek, iştah bence Fenerbahçe'ye layık bir reaksiyondu. Takımımızdan beklentiyi karşılayan bir reaksiyondu. Oyun çok daha gelişebilir, mevcut oyuncu grubunun içinde bu kalite fazlasıyla var" diye konuştu.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, 5-0'lık galibiyeti değerlendirdi! "Bizim için mükemmel bir başlangıç"

BELÖZOĞLU'NDAN İRFAN CAN VE KEREM SÖZLERİ

A Milli Takım ile ilgili değerlendirmelerde bulunan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü, şunları söyledi:

"Milli takımın bir teknik direktörü var, kendisinin böyle bir tercihi. Benim buna da bir meslektaş olarak saygı duymaktan öteye gitmemem gerekir. Bir teknik adam olarak özellikle İrfan ve Kerem gibi oyuncuların bence dönemsel performanslarından ziyade, geçmiş yapmış oldukları, milli takıma ya da kulüplerine hizmetlerinin de öncelik olarak görülmesini isterim. Çünkü onlar Fenerbahçe ve milli takımımız için çok değerli oyuncular. Mutlaka bunu yeni gelen Sergen Hoca da düşünecektir diye söyleyebilirim. Çünkü bence bugünkü performansından da öte son dönemde İrfan'ın da bir çıkışı var. Kerem de bence bunu fazlasıyla hak eden bir oyuncu. Bizim için 4 günlük izin olacak. Çünkü oyuncuların zaten fazlasıyla yorgunluğu var. Üst üste 4. günde yüksek seviyede tempolu maç oynadılar. İzinden döner dönmez, benim için şöyle bir güzellik var; onların da gitmemesi milli takıma, bizim onları hazırlamamız adına vesile olacak. Kocaeli'ye kadar oyunun daha da gelişebilecek hale getirmek adına önümüzde en az bir 7-8 antrenmanlık süreç olacak. Çalışacağız, çok tekrar edeceğiz."

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, 5-0'lık galibiyeti değerlendirdi! "Bizim için mükemmel bir başlangıç"

"BEN BU OYUNCU GRUBUMA İNANIYORUM"

Emre Belözoğlu, camianın istediği reaksiyonu verecek bir takım inşa etmek istediklerini vurgulayarak, "Açıkçası maç maç kazanarak gitmemiz lazım. Oyuncularıma maça çıkarken '72 puan var' dedim. Bugün 3 puan çok önemli ve değerliydi. Fenerbahçe her zaman bulunduğu kulvarda iddialıdır, iddialı olmak zorundadır. Oyuncularım da böyle düşünüyorlar. Onlarla da yaptığım toplantılarda bunu gördüm. Ben oyuncu grubuma inanıyorum. Sonuna kadar bu işi kovalayacağız. Fenerbahçe, genlerine uygun bir şekilde hiç vazgeçmeyerek yoluna devam edecek. Sonrasını hep beraber göreceğiz. Ama oyunun, bu tutkunun, bu kalitenin gelişimiyle beraber camiamızı mutlu edecek sürecin, en yakın süre içerisinde inşallah kupalarla beraber taçlanacak dönemini yaşayacağımıza çok inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Emre Belözoğlu, Çorum FK'nın da karşılaşmada çok iyi oynadığını söyleyerek, tebriklerini iletti. Emre Belözoğlu ayrıca Çorum'u da çok temiz bulduğunu ifade etti.

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#Futbol
#trendyol süper lig
#Arca Çorum Fk
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