CANLI MAÇ ANLATIMI | Çorum FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. Futbolseverler, Süper Lig'in 11. haftasındaki maçlarda alınacak sonuçları merakla bekliyor.
Süper Lig'de 11. haftanın sonucu merakla beklenen önemli maçlarından birinde 16'şar puanı bulunan iki takım Arca Çorum FK ile Fenerbahçe, Çorum'da karşı karşıya geliyor. Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak kritik maçı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.
Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki Arca Çorum FK, Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Kırmızı-siyahlılar, sahasında oynadığı 4 maçta ise 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı. Çorum FK, ligde 21 gol atarken kalesinde ise 16 gol gördü. Çorum FK, son maçında deplasmanda karşılaştığı Erzurumspor FK'yi 3-1 mağlup etmişti.
Yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde ilk maçına çıkan Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler, deplasmanda oynadığı 5 maçta ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe, ligde 24 gol atarken kalesinde ise 10 gol gördü. Fenerbahçe, son maçında sahasında karşılaştığı Göztepe'ye 2-1 mağlup olmuştu.
MUHTEMEL 11'LER
Çorum FK: Felipe, Penetra, Çağlar Söyüncü, Smolcic, Borza, Ramadani, Berat Özdemir, Diomande, Cengiz Ünder, Kyziridis, Ramirez
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent Mercan, Guendouzi, Kante, İrfan Can Kahveci, Greenwood, Oğuz Aydın, Muric
Çorum FK-Fenerbahçe karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.