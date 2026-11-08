Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. Futbolseverler, Süper Lig'in 11. haftasındaki maçlarda alınacak sonuçları merakla bekliyor.

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HABERİN ÖZETİ CANLI MAÇ ANLATIMI | Çorum FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Arca Çorum FK ile Fenerbahçe, Çorum Şehir Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Arca Çorum FK, ligde 10 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 16 puan topladı. Fenerbahçe de ligde 10 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 16 puanda bulunuyor. Maçı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Çorum FK son maçında Erzurumspor FK'yı 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe son maçında Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu.

Süper Lig'de 11. haftanın sonucu merakla beklenen önemli maçlarından birinde 16'şar puanı bulunan iki takım Arca Çorum FK ile Fenerbahçe, Çorum'da karşı karşıya geliyor. Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak kritik maçı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

ÇORUM FK'NİN SON DURUMU

Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki Arca Çorum FK, Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Kırmızı-siyahlılar, sahasında oynadığı 4 maçta ise 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı. Çorum FK, ligde 21 gol atarken kalesinde ise 16 gol gördü. Çorum FK, son maçında deplasmanda karşılaştığı Erzurumspor FK'yi 3-1 mağlup etmişti.

FENERBAHÇE'NİN SON DURUMU

Yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde ilk maçına çıkan Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler, deplasmanda oynadığı 5 maçta ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe, ligde 24 gol atarken kalesinde ise 10 gol gördü. Fenerbahçe, son maçında sahasında karşılaştığı Göztepe'ye 2-1 mağlup olmuştu.

MUHTEMEL 11'LER

Çorum FK: Felipe, Penetra, Çağlar Söyüncü, Smolcic, Borza, Ramadani, Berat Özdemir, Diomande, Cengiz Ünder, Kyziridis, Ramirez

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent Mercan, Guendouzi, Kante, İrfan Can Kahveci, Greenwood, Oğuz Aydın, Muric

ÇORUM FK - FENERBAHÇE CANLI MAÇ ANLATIMI

Çorum FK-Fenerbahçe karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.