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Spor
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Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
Yasin Kerim Aşan
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 11:00
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 11:00

CANLI MAÇ ANLATIMI | Çorum FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Arca Çorum FK ile Fenerbahçe, bugün saat 16.00'da Çorum Şehir Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrılmak isterken Çorum FK ise zorlu müsabakadan puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapıyor. Çorum FK-Fenerbahçe karşılaşmasından gelişmeler ve maçın canlı anlatımı haberimizde!

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Editor
 Yasin Aşan
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CANLI MAÇ ANLATIMI | Çorum FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor
KAYNAK:
Yasin Kerim Aşan
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 11:00
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 11:00

'de 11. hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. Futbolseverler, Süper Lig'in 11. haftasındaki maçlarda alınacak sonuçları merakla bekliyor.

HABERİN ÖZETİ

CANLI MAÇ ANLATIMI | Çorum FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Arca Çorum FK ile Fenerbahçe, Çorum Şehir Stadı'nda karşı karşıya geliyor.
Arca Çorum FK, ligde 10 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 16 puan topladı.
Fenerbahçe de ligde 10 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 16 puanda bulunuyor.
Maçı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.
Çorum FK son maçında Erzurumspor FK'yı 3-1 mağlup etti.
Fenerbahçe son maçında Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

Süper Lig'de 11. haftanın sonucu merakla beklenen önemli maçlarından birinde 16'şar puanı bulunan iki takım ile , Çorum'da karşı karşıya geliyor. Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak kritik maçı hakem yönetecek.

CANLI MAÇ ANLATIMI | Çorum FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor

ÇORUM FK'NİN SON DURUMU

Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki Arca FK, Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Kırmızı-siyahlılar, sahasında oynadığı 4 maçta ise 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı. Çorum FK, ligde 21 gol atarken kalesinde ise 16 gol gördü. Çorum FK, son maçında deplasmanda karşılaştığı Erzurumspor FK'yi 3-1 mağlup etmişti.

CANLI MAÇ ANLATIMI | Çorum FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor

FENERBAHÇE'NİN SON DURUMU

Yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde ilk maçına çıkan Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler, deplasmanda oynadığı 5 maçta ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe, ligde 24 gol atarken kalesinde ise 10 gol gördü. Fenerbahçe, son maçında sahasında karşılaştığı Göztepe'ye 2-1 mağlup olmuştu.

CANLI MAÇ ANLATIMI | Çorum FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor

MUHTEMEL 11'LER

Çorum FK: Felipe, Penetra, Çağlar Söyüncü, Smolcic, Borza, Ramadani, Berat Özdemir, Diomande, Cengiz Ünder, Kyziridis, Ramirez

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent Mercan, Guendouzi, Kante, İrfan Can Kahveci, Greenwood, Oğuz Aydın, Muric

ÇORUM FK - FENERBAHÇE CANLI MAÇ ANLATIMI

Çorum FK-Fenerbahçe karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.

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#çorum
#fenerbahçe
#Futbol
#trendyol süper lig
#abdullah buğra taşkınsoy
#Arca Çorum Fk
#Spor
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