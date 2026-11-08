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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 19:24
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 19:24

Çorum FK'de Burak Yılmaz, Fenerbahçe yenilgisinin ardından konuştu! "Hayal kırıklığı bir gece oldu"

Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 5-0'lık skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan kırmızı-siyahlıların teknik direktörü Burak Yılmaz, "Çok iyi çalışmıştık ama bizim için çok hayal kırıklığı bir gece oldu. Bütün taraftarlarımızdan, başkanımızdan özür diliyorum" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Çorum FK'de Burak Yılmaz, Fenerbahçe yenilgisinin ardından konuştu!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 19:24
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 19:24

'de 11. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde ile , Çorum'da karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı mücadeleyi 5-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Arca FK'de teknik direktör , mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çorum FK'de Burak Yılmaz, Fenerbahçe yenilgisinin ardından konuştu! "Hayal kırıklığı bir gece oldu"

Maça çok iyi başladıklarını ve kaçırdıkları iki tane üst üste gol pozisyonu olduğunu belirten Burak Yılmaz, "İlk devre ben çok iyi oynadığımızı düşünüyorum ama ne yazık ki gol atacakken geçiş hücumuyla iki tane gol yedik. Maçın hakkı bu mu, değil mi, onları siz takdir edersiniz ama birçok kaçırdığımız gol var. İstatistiklerden bahsetmiyorum, çünkü bahane gibi bir şeylerin arkasına sığınmak gibi olacak. Ağır bir yenilgi aldık. Fenerbahçe ile bizim aramızdaki fark, onlar yakaladıklarını atıyorlar, biz de yakaladıklarımızı ne yazık ki atamadık. Atsak farklı olacaktı. İlk devre oyundan fazlasıyla memnunum. İkinci devreye de çok iyi başladık. Yine ceza sahası içinden kaçırdığımız golle dönüşünde tekrardan bir geçiş hücumuyla gol yedik. Ondan sonra temas problemimiz var, kesinlikle rakibe temas edemiyoruz. Sert olamıyoruz, agresif olamıyoruz, o problemlerimiz var. Çok iyi çalışmıştık ama bizim için çok hayal kırıklığı bir gece oldu. Bütün taraftarlarımızdan, başkanımızdan özür diliyorum. Oyuncular, benim tercihim, benim sorumluluğumda. İnşallah onlar daha iyi bir şekilde milli aradan sonra dönecek. Ben de kendi şapkamı önüme koyup inşallah iyi bir değerlendirme yapacağım. Fenerbahçe'yi tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

Çorum FK'de Burak Yılmaz, Fenerbahçe yenilgisinin ardından konuştu! "Hayal kırıklığı bir gece oldu"

BURAK YILMAZ'DAN MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI

Milli Takım kadrosuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Burak Yılmaz, "Oyuncularımın bir beklentisi yoktu, onların da moralini bozduğunu düşünmüyorum. Sergen hocanın kendi takdiridir, kendi tercihleridir, ona da saygı duymak lazım. Bugün de Cengiz sakatlandı, zaten ufak bir problemi vardı. Sakatlandı, Çağlar da çıktı; kaptan olarak elinden geleni yapmaya çalıştı. Oyuncularımın moral olarak bir problemi olduğunu düşünmüyorum çünkü milli takımla alakalı çok büyük beklentileri şu an için yok" diye konuştu.

Çorum FK'de Burak Yılmaz, Fenerbahçe yenilgisinin ardından konuştu! "Hayal kırıklığı bir gece oldu"

"AGRESİF DEĞİLİZ, ONU ÇÖZMEMİZ LAZIM"

Milli arada çok çalışacaklarını ifade eden Burak Yılmaz, "Bu maçta yaptığımız hataları analiz edeceğiz. Ama bizim en büyük problemimiz temas, agresif değiliz, onu çözmemiz lazım. Ya da ona uygun oyuncularla oynayıp ona uygun oyuncularla devam etmemiz lazım. Çünkü oyunu oynamayı iyi biliyoruz ama defans olarak çok sıkıntılarımız var. Oyuncuların isimleri önemli değil, verdikleri performans önemli. Ama onların hepsine güveniyorum. Bundan önceki 3 maçı kazananlar da onlar, bugün mağlup olan da onlar. Mağlubiyet benim problemimdir, benim hatamdır; ben üstüme alıyorum. Galibiyet her zaman onlarındır ama mutlaka onlar da şapkasını önüne koyacaktır. Defansif olarak agresiflikte çok büyük problemlerimiz var. Yoksa oyun olarak hepiniz de takdir edersiniz ki bugün 5-6 tane yüzde 100 pozisyonumuz var ki Fenerbahçe geçiş hücumundan buldu. Biz işte bilmem kaç kere ceza sahasına girmişiz, onlar yarımız bile değil falan ama kalite farkıyla onlar golü buldu. Ama tebrik ediyorum, bunu polemik yapmak için söylemiyorum" şeklinde konuştu.

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#çorum
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#Arca Çorum Fk
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