Süper Lig'de 11. hafta maçları tamamlandı! Galatasaray liderliğini sürdürdü

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçlarının heyecanı tamamlandı. Ligde 11. hafta müsabakaları 6, 7 ve 8 Kasım tarihlerinde oynandı.

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan 9 karşılaşmanın 4'ünü ev sahibi takımlar kazandı. 11. haftada 5 maçta deplasman takımları mutlu sona ulaşırken hiçbir karşılaşma beraberlikle sonuçlanmadı. Ligin 11. haftasındaki maçlarda toplam 28 gol atıldı.

GALATASARAY LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Süper Lig'de 11. haftaya lider giren Galatasaray, konuk ettiği takipçisi Amedspor'u 4-3 yenerek 28 puana yükseldi ve zirvedeki yerini korudu. Diyarbakır temsilcisi ise 23 puanla 3. sırada yer aldı.

Trabzonspor ise deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-0 ile geçerek puanını 25'e yükseltti ve 2. sıraya yerleşti.

Sezonun 11. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla puanını 22'ye yükselterek milli araya 4. sırada girdi.

Şampiyonluk yarışındaki diğer ekiplerden Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçında deplasmanda Arca Çorum FK'yi 5-0 mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, 19 puanla 6. basamakta kaldı.

Süper Lig'de 11. hafta karşılaşmalarının sonuçları şöyle:

• Gaziantep FK - Kasımpaşa: 0-2

• Eyüpspor - Kocaelispor: 0-2

• Samsunspor - TÜMOSAN Konyaspor: 1-0

• Göztepe - İstanbul Başakşehir: 1-2

• Galatasaray - Amedspor: 4-3

• Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK: 2-1

• Arca Çorum FK - Fenerbahçe: 0-5

• Corendon Alanyaspor - Trabzonspor: 0-2

• Beşiktaş - Gençlerbirliği: 3-0

Süper Lig'de 12. haftanın programı şu şekilde:

21 Kasım Cumartesi:

13.30 | Gençlerbirliği - Gaziantep FK

16.00 | Amedspor - Çaykur Rizespor

16.00 | Galatasaray - Samsunspor

19.00 | Kocaelispor - Fenerbahçe

22 Kasım Pazar:

13.30 | Erzurumspor FK - Göztepe

16.00 | Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor

16.00 | TÜMOSAN Konyaspor - Beşiktaş

19.00 | Trabzonspor - Eyüpspor

23 Kasım Pazartesi:

20.00 | Başakşehir - Arca Çorum FK