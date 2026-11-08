Süper Lig'de 11. hafta maçları tamamlandı! Galatasaray liderliğini sürdürdü

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İstanbul
Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçlarının heyecanı tamamlandı. Ligde 11. hafta müsabakaları 6, 7 ve 8 Kasım tarihlerinde oynandı.
Süper Lig'in 11. haftasında oynanan 9 karşılaşmanın 4'ünü ev sahibi takımlar kazandı. 11. haftada 5 maçta deplasman takımları mutlu sona ulaşırken hiçbir karşılaşma beraberlikle sonuçlanmadı. Ligin 11. haftasındaki maçlarda toplam 28 gol atıldı.
Süper Lig'de 11. haftaya lider giren Galatasaray, konuk ettiği takipçisi Amedspor'u 4-3 yenerek 28 puana yükseldi ve zirvedeki yerini korudu. Diyarbakır temsilcisi ise 23 puanla 3. sırada yer aldı.
Trabzonspor ise deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-0 ile geçerek puanını 25'e yükseltti ve 2. sıraya yerleşti.
Sezonun 11. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla puanını 22'ye yükselterek milli araya 4. sırada girdi.
Şampiyonluk yarışındaki diğer ekiplerden Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçında deplasmanda Arca Çorum FK'yi 5-0 mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, 19 puanla 6. basamakta kaldı.
Süper Lig'de 11. hafta karşılaşmalarının sonuçları şöyle:
• Gaziantep FK - Kasımpaşa: 0-2
• Eyüpspor - Kocaelispor: 0-2
• Samsunspor - TÜMOSAN Konyaspor: 1-0
• Göztepe - İstanbul Başakşehir: 1-2
• Galatasaray - Amedspor: 4-3
• Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK: 2-1
• Arca Çorum FK - Fenerbahçe: 0-5
• Corendon Alanyaspor - Trabzonspor: 0-2
• Beşiktaş - Gençlerbirliği: 3-0
Süper Lig'de 12. haftanın programı şu şekilde:
21 Kasım Cumartesi:
13.30 | Gençlerbirliği - Gaziantep FK
16.00 | Amedspor - Çaykur Rizespor
16.00 | Galatasaray - Samsunspor
19.00 | Kocaelispor - Fenerbahçe
22 Kasım Pazar:
13.30 | Erzurumspor FK - Göztepe
16.00 | Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor
16.00 | TÜMOSAN Konyaspor - Beşiktaş
19.00 | Trabzonspor - Eyüpspor
23 Kasım Pazartesi:
20.00 | Başakşehir - Arca Çorum FK