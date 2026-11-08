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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 23:40
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 00:00

Süper Lig'de 11. hafta maçları tamamlandı! Galatasaray liderliğini sürdürdü

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçlarının heyecanı sona erdi. Haftaya lider giren Galatasaray, konuk ettiği takipçisi Amedspor'u 4-3 yenerek 28 puana yükseldi ve zirvedeki yerini korudu. İşte Süper Lig'de 11. haftanın sonuçları ve 12. haftanın programı...

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Süper Lig'de 11. hafta maçları tamamlandı! Galatasaray liderliğini sürdürdü
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 23:40
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 00:00

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçlarının heyecanı tamamlandı. Ligde 11. hafta müsabakaları 6, 7 ve 8 Kasım tarihlerinde oynandı.

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan 9 karşılaşmanın 4'ünü ev sahibi takımlar kazandı. 11. haftada 5 maçta deplasman takımları mutlu sona ulaşırken hiçbir karşılaşma beraberlikle sonuçlanmadı. Ligin 11. haftasındaki maçlarda toplam 28 gol atıldı.

Süper Lig'de 11. hafta maçları tamamlandı! Galatasaray liderliğini sürdürdü

GALATASARAY LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Süper Lig'de 11. haftaya lider giren Galatasaray, konuk ettiği takipçisi Amedspor'u 4-3 yenerek 28 puana yükseldi ve zirvedeki yerini korudu. Diyarbakır temsilcisi ise 23 puanla 3. sırada yer aldı.

Süper Lig'de 11. hafta maçları tamamlandı! Galatasaray liderliğini sürdürdü

Trabzonspor ise deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-0 ile geçerek puanını 25'e yükseltti ve 2. sıraya yerleşti.

Süper Lig'de 11. hafta maçları tamamlandı! Galatasaray liderliğini sürdürdü

Sezonun 11. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla puanını 22'ye yükselterek milli araya 4. sırada girdi.

Süper Lig'de 11. hafta maçları tamamlandı! Galatasaray liderliğini sürdürdü

Şampiyonluk yarışındaki diğer ekiplerden Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçında deplasmanda Arca Çorum FK'yi 5-0 mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, 19 puanla 6. basamakta kaldı.

Süper Lig'de 11. hafta maçları tamamlandı! Galatasaray liderliğini sürdürdü

Süper Lig'de 11. hafta karşılaşmalarının sonuçları şöyle:

• Gaziantep FK - Kasımpaşa: 0-2
• Eyüpspor - Kocaelispor: 0-2
• Samsunspor - TÜMOSAN Konyaspor: 1-0
• Göztepe - İstanbul Başakşehir: 1-2
• Galatasaray - Amedspor: 4-3
• Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK: 2-1
• Arca Çorum FK - Fenerbahçe: 0-5
• Corendon Alanyaspor - Trabzonspor: 0-2
• Beşiktaş - Gençlerbirliği: 3-0

Süper Lig'de 11. hafta maçları tamamlandı! Galatasaray liderliğini sürdürdü

Süper Lig'de 12. haftanın programı şu şekilde:

21 Kasım Cumartesi:

13.30 | Gençlerbirliği - Gaziantep FK
16.00 | Amedspor - Çaykur Rizespor
16.00 | Galatasaray - Samsunspor
19.00 | Kocaelispor - Fenerbahçe

22 Kasım Pazar:

13.30 | Erzurumspor FK - Göztepe
16.00 | Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor
16.00 | TÜMOSAN Konyaspor - Beşiktaş
19.00 | Trabzonspor - Eyüpspor

23 Kasım Pazartesi:

20.00 | Başakşehir - Arca Çorum FK

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