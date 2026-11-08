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Spor
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 13:02
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 13:30

Galatasaray'da Rafael Leao şoku: Sakatlığı açıklandı

Süper Lig'in 11. haftasındaki Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Rafael Leao'nun sağlık durumu belli oldu. MR tetkikleri sonucunda Portekizli oyuncunun sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edildiği, tedavisine başlandığı açıklandı.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Galatasaray'da Rafael Leao şoku: Sakatlığı açıklandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 13:02
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 13:30

, Portekizli futbolcu 'nun sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

HABERİN ÖZETİ

Galatasaray'da Rafael Leao şoku: Sakatlığı açıklandı

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray, futbolcu Rafael Leao'nun sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını duyurdu.
Rafael Leao'nun sakatlığı, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında meydana geldi.
Oyuncunun Maslak Acıbadem'de yapılan MR tetkiklerinde sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edildi.
Galatasaray, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray'da Rafael Leao şoku: Sakatlığı açıklandı



Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "'in 11. haftasında ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Rafael Leao'nun bugün sponsor hastanemiz Maslak Acıbadem'de yapılan MR tetkiklerinde, sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.

 

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ETİKETLER
#galatasaray
#trendyol süper lig
#Amed Sportif Faaliyetler
#Rafael Leao
#Maslak Acıbadem
#Spor
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