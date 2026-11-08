Galatasaray, Portekizli futbolcu Rafael Leao'nun sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

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HABERİN ÖZETİ Galatasaray'da Rafael Leao şoku: Sakatlığı açıklandı Galatasaray, futbolcu Rafael Leao'nun sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını duyurdu. Rafael Leao'nun sakatlığı, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında meydana geldi. Oyuncunun Maslak Acıbadem'de yapılan MR tetkiklerinde sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edildi. Galatasaray, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.





Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Rafael Leao'nun bugün sponsor hastanemiz Maslak Acıbadem'de yapılan MR tetkiklerinde, sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.