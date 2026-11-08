TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır

AMD CEO'su  kötü haberi verdi: Artık arka plandasınız

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 11:35
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 11:35
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
1
AMD CEO'su  kötü haberi verdi: Artık arka plandasınız

Yapay zekâya yönelik yatırımlar hız kesmeden devam ederken teknoloji devlerinin öncelikleri de değişiyor. İşlemci ve ekran kartı üreticisi AMD, büyüme stratejisinin merkezine artık oyuncuları değil, veri merkezlerini koyuyor. Şirketin CEO'su Lisa Su'nun son açıklamaları da bu değişimi açıkça ortaya koydu. Yahoo Finance'e konuşan Su, AMD'nin artık bir "veri merkezi öncelikli şirket" olduğunu söyledi. Yapay zekâ donanımlarına yönelik talebin giderek artması, şirketin kaynaklarını bu alana yönlendirmesine neden olurken tüketici ekran kartlarının geleceği konusunda da soru işaretleri yaratıyor.

2
AMD CEO'su  kötü haberi verdi: Artık arka plandasınız

AMD'NİN OYUN GELİRLERİNDE YÜZDE 40'LIK ÇÖKÜŞ

AMD'nin son finansal sonuçları, şirketin hangi alana ağırlık verdiğini rakamlarla gösterdi. Teknoloji devi, 2026'nın üçüncü çeyreğinde gelirini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 97 artırarak 13,4 milyar dolarla rekor kırdı. Ancak bu büyümenin arkasında oyuncular değil, yapay zekâ ve veri merkezi yatırımları vardı. Şirketin toplam gelirlerinin yaklaşık yüzde 63'ü veri merkezi faaliyetlerinden elde edildi.

Oyun tarafında ise tablo tam tersine döndü. AMD'nin oyun segmentinden elde ettiği gelir, yıllık bazda yüzde 40 azalarak 773 milyon dolara geriledi. Düşüşte, yapay zekâ veri merkezlerinin bellek ve diğer donanım bileşenlerine yönelik yoğun talebinin de etkili olduğu belirtiliyor. Çünkü bu alandaki talep yalnızca sunucu donanımlarını değil, oyuncuların kullandığı ekran kartlarının üretim maliyetlerini ve tedarik koşullarını da etkiliyor.

3
AMD CEO'su  kötü haberi verdi: Artık arka plandasınız

LİSA SU'DAN DİKKAT ÇEKEN BÜYÜME HEDEFİ

AMD CEO'su Lisa Su, şirketin geleceğinde veri merkezlerinin belirleyici rol oynayacağını vurguladı. Özellikle yapay zekâ uygulamalarının giderek daha fazla işlem gücüne ihtiyaç duyması, AMD'nin Instinct hızlandırıcılarına ve Epyc sunucu işlemcilerine olan ilgiyi artırıyor. Su, veri merkezi faaliyetlerinin dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 50 büyümesini beklediklerini açıkladı. Şirketin gelecek yıl bu alandaki gelirlerini iki kattan fazla artırmayı hedeflediğini de söyledi.

AMD'nin büyüme planları yalnızca mevcut taleple sınırlı değil. Su'ya göre büyük teknoloji şirketlerinin gelecekte ihtiyaç duyacağı işlem gücünü karşılayabilmek için üretim kapasitesinin ve tedarik imkanlarının bugünden genişletilmesi gerekiyor. Bu nedenle AMD, yatırımlarını üç ila beş yıllık bir perspektifle planlıyor.

4
AMD CEO'su  kötü haberi verdi: Artık arka plandasınız

EKRAN KARTI BEKLEYEN OYUNCULAR İÇİN KÖTÜ HABER Mİ?

AMD'nin yapay zekâya ağırlık vermesi, özellikle Radeon ekran kartlarını tercih eden oyuncular açısından önemli bir gelişme. Şirketin veri merkezlerini öncelikli büyüme alanı olarak belirlemesi, tüketici ekran kartlarına kısa vadede daha fazla kaynak ayrılacağına ilişkin güçlü bir işaret vermiyor. Üstelik bu stratejiyi benimseyen tek şirket AMD değil. Ekran kartı pazarındaki en büyük rakibi Nvidia da gelirlerinin büyük bölümünü yapay zekâ donanımlarından sağlıyor. Nvidia'nın 2027 mali yılının ikinci çeyreğinde açıkladığı 89,02 milyar dolarlık veri merkezi geliri, şirketin toplam gelirinin yüzde 92,5'ini oluşturuyor.

5
AMD CEO'su  kötü haberi verdi: Artık arka plandasınız

YAPAY ZEKÂ YARIŞI EKRAN KARTI FİYATLARINI ETKİLEYEBİLİR

AMD ve Nvidia'nın aynı anda veri merkezlerine yönelmesi, tüketici ekran kartı pazarında dengeleri değiştirebilecek bir gelişme olarak görülüyor. Özellikle bellek ve diğer donanım bileşenlerine yönelik talebin artması, üreticilerin maliyetlerini ve tedarik süreçlerini daha da zorlayabilir.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.