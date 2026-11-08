AMD CEO'su  kötü haberi verdi: Artık arka plandasınız

AMD'NİN OYUN GELİRLERİNDE YÜZDE 40'LIK ÇÖKÜŞ

AMD'nin son finansal sonuçları, şirketin hangi alana ağırlık verdiğini rakamlarla gösterdi. Teknoloji devi, 2026'nın üçüncü çeyreğinde gelirini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 97 artırarak 13,4 milyar dolarla rekor kırdı. Ancak bu büyümenin arkasında oyuncular değil, yapay zekâ ve veri merkezi yatırımları vardı. Şirketin toplam gelirlerinin yaklaşık yüzde 63'ü veri merkezi faaliyetlerinden elde edildi.

Oyun tarafında ise tablo tam tersine döndü. AMD'nin oyun segmentinden elde ettiği gelir, yıllık bazda yüzde 40 azalarak 773 milyon dolara geriledi. Düşüşte, yapay zekâ veri merkezlerinin bellek ve diğer donanım bileşenlerine yönelik yoğun talebinin de etkili olduğu belirtiliyor. Çünkü bu alandaki talep yalnızca sunucu donanımlarını değil, oyuncuların kullandığı ekran kartlarının üretim maliyetlerini ve tedarik koşullarını da etkiliyor.