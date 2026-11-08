AMD CEO'su  kötü haberi verdi: Artık arka plandasınız

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İstanbul
Yapay zekâya yönelik yatırımlar hız kesmeden devam ederken teknoloji devlerinin öncelikleri de değişiyor. İşlemci ve ekran kartı üreticisi AMD, büyüme stratejisinin merkezine artık oyuncuları değil, veri merkezlerini koyuyor. Şirketin CEO'su Lisa Su'nun son açıklamaları da bu değişimi açıkça ortaya koydu. Yahoo Finance'e konuşan Su, AMD'nin artık bir "veri merkezi öncelikli şirket" olduğunu söyledi. Yapay zekâ donanımlarına yönelik talebin giderek artması, şirketin kaynaklarını bu alana yönlendirmesine neden olurken tüketici ekran kartlarının geleceği konusunda da soru işaretleri yaratıyor.
AMD'nin son finansal sonuçları, şirketin hangi alana ağırlık verdiğini rakamlarla gösterdi. Teknoloji devi, 2026'nın üçüncü çeyreğinde gelirini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 97 artırarak 13,4 milyar dolarla rekor kırdı. Ancak bu büyümenin arkasında oyuncular değil, yapay zekâ ve veri merkezi yatırımları vardı. Şirketin toplam gelirlerinin yaklaşık yüzde 63'ü veri merkezi faaliyetlerinden elde edildi.
Oyun tarafında ise tablo tam tersine döndü. AMD'nin oyun segmentinden elde ettiği gelir, yıllık bazda yüzde 40 azalarak 773 milyon dolara geriledi. Düşüşte, yapay zekâ veri merkezlerinin bellek ve diğer donanım bileşenlerine yönelik yoğun talebinin de etkili olduğu belirtiliyor. Çünkü bu alandaki talep yalnızca sunucu donanımlarını değil, oyuncuların kullandığı ekran kartlarının üretim maliyetlerini ve tedarik koşullarını da etkiliyor.
AMD CEO'su Lisa Su, şirketin geleceğinde veri merkezlerinin belirleyici rol oynayacağını vurguladı. Özellikle yapay zekâ uygulamalarının giderek daha fazla işlem gücüne ihtiyaç duyması, AMD'nin Instinct hızlandırıcılarına ve Epyc sunucu işlemcilerine olan ilgiyi artırıyor. Su, veri merkezi faaliyetlerinin dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 50 büyümesini beklediklerini açıkladı. Şirketin gelecek yıl bu alandaki gelirlerini iki kattan fazla artırmayı hedeflediğini de söyledi.
AMD'nin büyüme planları yalnızca mevcut taleple sınırlı değil. Su'ya göre büyük teknoloji şirketlerinin gelecekte ihtiyaç duyacağı işlem gücünü karşılayabilmek için üretim kapasitesinin ve tedarik imkanlarının bugünden genişletilmesi gerekiyor. Bu nedenle AMD, yatırımlarını üç ila beş yıllık bir perspektifle planlıyor.
AMD'nin yapay zekâya ağırlık vermesi, özellikle Radeon ekran kartlarını tercih eden oyuncular açısından önemli bir gelişme. Şirketin veri merkezlerini öncelikli büyüme alanı olarak belirlemesi, tüketici ekran kartlarına kısa vadede daha fazla kaynak ayrılacağına ilişkin güçlü bir işaret vermiyor. Üstelik bu stratejiyi benimseyen tek şirket AMD değil. Ekran kartı pazarındaki en büyük rakibi Nvidia da gelirlerinin büyük bölümünü yapay zekâ donanımlarından sağlıyor. Nvidia'nın 2027 mali yılının ikinci çeyreğinde açıkladığı 89,02 milyar dolarlık veri merkezi geliri, şirketin toplam gelirinin yüzde 92,5'ini oluşturuyor.
AMD ve Nvidia'nın aynı anda veri merkezlerine yönelmesi, tüketici ekran kartı pazarında dengeleri değiştirebilecek bir gelişme olarak görülüyor. Özellikle bellek ve diğer donanım bileşenlerine yönelik talebin artması, üreticilerin maliyetlerini ve tedarik süreçlerini daha da zorlayabilir.