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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 03:38
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 03:38

Bakan Işıkhan'dan emekli zammı açıklaması: Hakkaniyetli artış olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği emekli zammı ile ilgili önemli mesajlar verdi. Yapılacak zammın tüm emeklileri kapsayacağını belirten Bakan Işıkhan, adil ve hakkaniyetli bir düzenlemeyi hayata geçirerek emeklilerin durumunu iyileştireceklerini söyledi. Prim gün sayısı ve yaş unsurlarının önemli olduğunu vurgulayan Işıkhan, en düşük emekli maaşı konusunda ise enflasyon oranlarının belirleyici olacağını ifade etti.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Bakan Işıkhan'dan emekli zammı açıklaması: Hakkaniyetli artış olacak
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 03:38
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 03:38

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. , emekli aylıklarından istihdam politikalarına, yeni nesil çalışma modellerinden ’da ilaç ve raporda dijitalleşme adımlarına kadar ekonomi gündemini değerlendirdi.

HABERİN ÖZETİ

Bakan Işıkhan'dan emekli zammı açıklaması: Hakkaniyetli artış olacak

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan; emekli maaşları, SGK'nın mali yapısı, yeşil ve dijital dönüşüm stratejisi, raporlu ilaçlar ve genç istihdamına dair açıklamalarda bulundu.
Tüm emeklileri kapsayacak, hakkaniyetli ve adil bir maaş düzenlemesi için alternatifler değerlendiriliyor.
SGK gelirlerinin giderlerini karşılama oranının 2026 yılı sonunda yüzde 88'e ulaşması ve açık oranının düşmesi öngörülüyor.
Yeşil ve dijital dönüşümün etkilerine karşı 17 farklı sektör için hazırlanan Ulusal Adil Geçiş Stratejisi 2027-2029 yakında Resmî Gazete'de yayımlanacak.
20 milyon kişinin kullandığı raporlu ilaçların e-Devlet'e entegrasyonuyla her seferinde doktora gidip yazdırma ihtiyacının kaldırılması hedefleniyor.
472,3 milyar lira kaynak ayrılan GÜÇ Programı ile yüzde 14,8 olan genç işsizlik oranının yüzde 10'un altına düşürülmesi amaçlanıyor.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ve Eylem Planı tanıtım toplantısının ardından açıklamalarda Ankara Temsilcisi Akif Bülbül'ün sorularını cevaplayan Bakan Işıkhan, emekliler için yürütülen çalışmalarda temel amacın adalet ve hakkaniyet olduğunu vurguladı.

Bakan Işıkhan'dan emekli zammı açıklaması: Hakkaniyetli artış olacak

"EMEKLİ MAAŞLARINA HAKKANİYETLİ ZAM YAPILACAK"

Emekli maaşlarına yapılacak düzenlemeler için farklı alternatiflerin değerlendirildiğini belirten Işıkhan, “Tüm emeklilerimizi kapsayacak, hakkaniyetli ve adil bir düzenlemeyi hayata geçirecek ve emekli aylıklarına yansıtacağız. Temel ilkelerimiz bu. Cumhurbaşkanımızın kabine toplantısı sonrasında ifade ettiği gibi, emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkânları oluşturuyoruz” dedi.

Prim gün sayısı ve yaşın önemli unsurlar olduğunu ancak çalışmaların sürdüğünü kaydeden Işıkhan, en düşük emekli maaşı konusunda ise geçmiş yıllarda olduğu gibi enflasyon ve yıl sonu enflasyon farklarının gözetileceğini bildirdi. Düzenlemede adaletin gözetilmesi gerektiğinin altını çizen Işıkhan, çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Bakan Işıkhan'dan emekli zammı açıklaması: Hakkaniyetli artış olacak

SGK’NIN MALİ DENGESİ GÜÇLENİYOR

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) mali yapısına ilişkin önemli veriler paylaşan Bakan Işıkhan, 2002 yılında yüzde 71,5 olan SGK gelirlerinin giderlerini karşılama oranının 2026 yılı sonunda yüzde 88’e ulaşmasını beklediklerini açıkladı.

2002’de binde 22 olan SGK açığının millî gelire oranının ise binde 1,2 düzeyine gerileyeceğini öngören Işıkhan, istihdamı artırarak prim gelirlerini yükseltmeyi ve aktif-pasif oranını iyileştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Sistemin sürdürülebilirliği için istihdamın artırılmasının önemine işaret eden Işıkhan, daha fazla kişinin çalışma hayatına katılmasıyla prim gelirlerinin yükseltilmesini hedeflediklerini söyledi.

Eylül 2026 itibarıyla iş gücünün 35,4 milyon, istihdamın 32,4 milyon, işsiz sayısının 2,9 milyon olduğunu aktaran Işıkhan, yüzde 8,4 olan işsizlik oranının 41 aydır tek hanede seyrettiğini kaydetti.

Bakan Işıkhan'dan emekli zammı açıklaması: Hakkaniyetli artış olacak

17 SEKTÖRE YOL HARİTASI

Ulusal Adil Geçiş Stratejisi 2027-2029’un yakın zamanda Resmî Gazete’de yayımlanacağını açıklayan Işıkhan, stratejiyle yeşil ve dijital dönüşümün çalışma hayatına etkilerine karşı hazırlık yapılacağını belirtti. Bu kapsamda 17 farklı sektörde değerlendirmeler yapılarak yol haritaları hazırlandığını ifade eden Işıkhan, çalışanların becerilerinin geliştirilmesi, sosyal korumanın güçlendirilmesi ve yeni istihdam fırsatlarının oluşturulmasının hedeflendiğini söyledi.

Yeni nesil çalışma modellerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından yeni düzenlemeleri gündeme getirdiğini belirten Işıkhan, özellikle uzaktan çalışmada yaşanabilecek kazaların hangi şartlarda iş kazası sayılacağının önem taşıdığını vurguladı. Değerlendirmede olayın meydana geldiği şartların ve yürütülen işle bağlantısının dikkate alınacağını ifade eden Işıkhan, evden veya ofisten çalışan herkesin sağlık ve güvenliğinin korunmasının temel öncelik olduğunu kaydetti.

Bakan Işıkhan'dan emekli zammı açıklaması: Hakkaniyetli artış olacak

RAPORLU İLAÇLARI DOKTORA YAZDIRMA DÖNEMİ BİTİYOR

Raporlu ilaç kullanan vatandaşlar için de dijital bir uygulama üzerinde çalıştıklarını açıklayan Işıkhan, Türkiye’de 20 milyon kişinin raporlu ilaç kullandığını bildirdi. e-Devlet’e entegre edilmesi planlanan sistem sayesinde vatandaşların raporlu ilaçlarını buradan takip edebileceğini belirten Işıkhan, böylece her seferinde doktora giderek ilaç yazdırma ihtiyacının ortadan kalkmasının hedeflendiğini söyledi.

Bakan Işıkhan'dan emekli zammı açıklaması: Hakkaniyetli artış olacak

HEDEF GENÇ İŞSİZLİĞİ YÜZDE 10'UN ALTINA DÜŞÜRMEK

Atıl iş gücü ve genç istihdamına yönelik kapsamlı adımlar attıklarını vurgulayan Bakan Vedat Işıkhan, Türkiye’de ne eğitimde ne istihdamda yer alan (NEET) genç oranının yüzde 22,2 seviyesinde olduğunu ve 4 milyondan fazla NEET genci bulunduğunu ifade etti. Genç işsizliğini azaltmayı ana hedef olarak belirlediklerini dile getiren Işıkhan, “Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Programı ile yüzde 14,8 olan genç işsizlik oranını yüzde 10’un altına düşürmeyi hedefliyoruz. Bu vizyon doğrultusunda dev projeye toplam 472,3 milyar lira kaynak ayırdık” dedi.

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ETİKETLER
#SGK
#Vedat Işıkhan
#türkiye gazetesi
#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#Ulusal Adil Geçiş Stratejisi
#Gençliğin Üretim Çağı Programı
#Ulusal Adil Geçiş Stratejisi Ve Eylem Planı
#Ekonomi
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