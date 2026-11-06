En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen zam ve emekli ikramiyesinde son kulis rakamları

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İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Ekim'deki kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, emeklilerin ekonomik durumunu iyileştirmeye yönelik bir düzenlemenin yıl sonuna kadar TBMM'nin takdiriyle hayata geçirilmesini umduklarını söyledi.
Erdoğan, "İnşallah 2027 bütçesinde başımızın tacı olan emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz" dedi.
Erdoğan'ın açıklaması sonrası, düzenlemenin hangi emeklileri kapsayacağı ve iyileştirmenin nasıl yapılacağına ilişkin çeşitli ihtimaller ve kulis haberleri gündem geldi ve gemeye de devam ediyor.
Ekonomi yönetimi ve AK Parti’nin hazırladığı alternatifli zam modelleri EKK’da değerlendirilecek.
Bütün emeklileri kapsayacak iyileştirmelerin yanı sıra bayram ikramiyelerinin de 5 bin liraya çıkarılması gündemde.
İşte düzenlemeden Ankara kulislerine yansıyan tüm detaylar ve rakamlar...
Ekonomi yönetimi ile AK Parti grubu tarafından bir süredir çalışmaları süren emekli maaşlarında yapılacak artış hazırlığında sona gelindi.
Edinilen bilgilere göre, ekonomi yönetimi ve AK Parti’nin yaptığı çalışmalar kapsamında emekli maaşlarına enflasyon oranı dışında yapılacak artışlarla ilgili alternatifli öneriler hazırlandı.
BÜTÇE MALİYETİ HESAPLAMALARI YAPILDI
Refah payı veya seyyanen zam üzerinde yapılan değerlendirmeler, ilk yapılacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun (EKK) gündemine gelecek. Alternatifli modellerin bütçeye maliyeti üzerinde de bir hazırlık yapıldı.
BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR OLACAK?
Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı’nda verilen dörder bin liralık ikramiyenin de artırılacağı belirtiliyor. İkramiyeler; en son 2025 yılında 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmış, 2026 yılında herhangi bir artış yapılmamıştı. Yapılan değerlendirmelerde, ikramiyenin 5 bin liraya çıkarılabileceği ifade ediliyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINDA SON RAKAM
Ekonomi yönetiminin yaptığı tüm bu hazırlıklar EKK’da değerlendirildikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak. Emekli maaşlarında yapılacak iyileştirme kamuoyuna Cumhurbaşkanı tarafından açıklanacak. En düşük emekli aylığının yapılacak iyileştirme ile 30 bin lira civarına çıkarılacağı belirtiliyor.
BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDEN SONRA MECLİS'TE
Yapılacak iyileştirmeler sadece en düşük aylık alanları değil, bütün emekli maaşlarını kapsayacak şekilde olacak. Maaşlarda yapılacak iyileştirmelere ilişkin yasa teklifi 2027 bütçe görüşmelerinden sonra Meclis’e sunulacak.
BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?
2027 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşme takvimi belli oldu.
Bütçe görüşmeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 21 Ekim Çarşamba günü saat 14.30'da komisyona yapacağı sunumla başladı.
Bütçe sunumunun ardından komisyon üyelerinin hazırlıkları için komisyon çalışmalarına bir hafta ara verildi. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 27 Ekim Salı günü bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler yapıldı.
2027 yılı bütçe teklifinin görüşmeleri ise 27 Kasım Cuma günü tamamlanacak. Böylece bütçenin komisyondaki müzakereleri sona erecek.