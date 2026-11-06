En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen zam ve emekli ikramiyesinde son kulis rakamları

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR OLACAK?

Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı’nda verilen dörder bin liralık ikramiyenin de artırılacağı belirtiliyor. İkramiyeler; en son 2025 yılında 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmış, 2026 yılında herhangi bir artış yapılmamıştı. Yapılan değerlendirmelerde, ikramiyenin 5 bin liraya çıkarılabileceği ifade ediliyor.