İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, bir inşaat şantiyesinde yürütülen çalışmalar sırasında tehlikeli anlar yaşandı. Siyavuşpaşa Mahallesi İbrahim Çallı Sokak üzerinde yer alan inşaat alanında, temel kazma işlemi gerçekleştirildiği sırada toprak kayması meydana geldi. 2 işçi toprak yığınının altında kaldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bahçelievler’de inşaat kazısında göçük: 1 işçi kurtarıldı Temel kazı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte iki kişi toprak altında kaldı. Temel kazı çalışmaları sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük oluştu. Kazı alanında çalışan ikisi kişi toprak altında kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler, toprak altında kalan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

EKİPLER ALARM SEVİYESİNE GEÇTİ

İhbarın hemen ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekibi yönlendirildi. Güvenlik güçleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de olası müdahaleler için hazır bekletilmeye başlandı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI KESİNTİSİZ SÜRÜYOR

Olay yerine ulaşan ekipler, göçük altında kalan işçilere zaman kaybetmeden ulaşabilmek amacıyla geniş çaplı bir operasyon başlattı.

BİR İŞÇİ KURTARILDI

Göçük altında kalan bir işçi kurtarıldı. Diğer işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor...