Bahçelievler’de inşaat kazısında göçük: 1 işçi kurtarıldı

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İstanbul
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, bir inşaat şantiyesinde yürütülen çalışmalar sırasında tehlikeli anlar yaşandı. Siyavuşpaşa Mahallesi İbrahim Çallı Sokak üzerinde yer alan inşaat alanında, temel kazma işlemi gerçekleştirildiği sırada toprak kayması meydana geldi. 2 işçi toprak yığınının altında kaldı.
İhbarın hemen ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekibi yönlendirildi. Güvenlik güçleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de olası müdahaleler için hazır bekletilmeye başlandı.
Olay yerine ulaşan ekipler, göçük altında kalan işçilere zaman kaybetmeden ulaşabilmek amacıyla geniş çaplı bir operasyon başlattı.
Göçük altında kalan bir işçi kurtarıldı. Diğer işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor...