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Ekonomi
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Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 12:35
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 12:52

Bakan Şimşek'ten fon açıklaması: 614 bin hesaba ödeme yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tasfiyedeki fonlarda 614 bin 874 hesaba toplam 130,2 milyar lira ödeme yapıldığını ve haksız kazanç sağlayanlara yönelik incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

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Editor
 Bengü Sarıkuş
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Bakan Şimşek'ten fon açıklaması: 614 bin hesaba ödeme yapıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 12:35
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 12:52

Hazine ve Maliye Bakanı , 'nda bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Şimşek, sunumunda sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelere ve fonların tasfiye sürecine ilişkin son verileri de paylaştı.

Bakan Şimşek'ten fon açıklaması: 614 bin hesaba ödeme yapıldı

179 BİN 449 KİŞİ PARASINI TAMAMEN ALDI

Olağanüstü tasfiye sürecine ilişkin bilgi veren Şimşek, 4 Kasım 2026 itibarıyla 15 fonda 542 bin 975 hesaba toplam 62,2 milyar TL ara ödeme yapıldığını açıkladı. Şimşek, sürecin başlangıcından bu yana yapılan ödemelere ilişkin şu bilgileri verdi:

“Böylece bugüne kadar 108 fonda, 614 bin 874 hesaba, 420 bin 31 tekil kişiye 130,2 milyar TL ödeme yapılmış ve 179 bin 449 kişi net yatırım tutarının tamamını almıştır.”

Bakan Şimşek'ten fon açıklaması: 614 bin hesaba ödeme yapıldı

3,8 MİLYAR TL'LİK 100 İŞLEM ERTELENDİ

Fonlardan haksız ve fahiş kazanç elde edenlere yönelik çalışmaların da sürdüğünü belirten Şimşek, 'ın mal varlığı tespitine ve yurt dışındaki varlıkların Türkiye'ye getirilmesine yönelik girişimlerine ilişkin bilgi verdi.

Şimşek, “MASAK tarafından fonlardan haksız ve fahiş kazanç elde edenlerin bu kazançlarla ilgili mal varlıklarının tespiti ve yurt dışındaki mal varlıklarının ülkemize getirilmesine yönelik girişimler de sürdürülmektedir” dedi.

Çalışmalar kapsamında 4 Kasım itibarıyla yaklaşık 3,8 milyar TL tutarında 100 işlemin ertelendiğini bildiren Şimşek, 36 farklı ülkedeki yurt dışı muadilleriyle iş birliği sonucunda yaklaşık 9 milyar TL tutarında mal varlığının tespit edilerek adli mercilerin bilgisine sunulduğunu kaydetti.

Bakan Şimşek'ten fon açıklaması: 614 bin hesaba ödeme yapıldı

SERMAYE PİYASALARINDA YAPTIRIMLAR ARTIRILACAK

Sermaye piyasalarına yönelik yeni düzenlemelerin de gündemde olduğunu belirten Şimşek, yatırımcı güveninin güçlendirilmesi ve piyasaların sağlıklı işleyişinin sağlanması amacıyla ilave adımlar atılacağını söyledi.

Şimşek, “Önümüzdeki dönemde yatırımcı güveninin güçlendirilmesine ve sermaye piyasalarımızın sağlıklı işleyişinin sağlanmasına yönelik ilave adımlar atılacaktır” ifadelerini kullandı.

 

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ETİKETLER
#mehmet şimşek
#MASAK
#hazine ve maliye bakanlığı
#sermaye piyasaları
#TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
#Ekonomi
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