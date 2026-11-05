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Politika
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 11:58
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 12:38

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken 'fon' açıklaması: 'Ummadığınız insanlar, bu işlerin içerisine girmiş'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore ziyaretinin ardından yurda dönüşte gazetecilerin sorularını cevapladı. Fon soruşturmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Bakıyorsunuz hiç ummadığınız insanlar, bu işlerin içerisine girmişler. Yargı bunları tespit ediyor ve gerekeni yapıyor" dedi. Erdoğan, tasfiye kapsamındaki geri ödemelerin kamu kaynağı kullanılmadan sürdürüldüğünü de belirtti.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken 'fon' açıklaması: 'Ummadığınız insanlar, bu işlerin içerisine girmiş'
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 11:58
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 12:38

Cumhurbaşkanı , Devlet Başkanı Lee Jae Myung'ın daveti üzerine 8 yıl aradan sonra ziyaret ettiği Seul'deki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken 'fon' açıklaması: 'Ummadığınız insanlar, bu işlerin içerisine girmiş'

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore dönüşü gazetecilere Terörsüz Türkiye projesi, fon soruşturmaları ve AK Parti'nin 24. yıl dönümü hakkında açıklamalarda bulundu.
Terörsüz Türkiye projesinde ilerleme kaydedildiği, sınırdışı mağaraların boşaltıldığı belirtildi.
Fon soruşturmaları kapsamında rüşvet, usulsüzlük ve suistimalin ortaya çıkarıldığı, geri ödemelerin başladığı ifade edildi.
Kamu kaynağı kullanılmadan fon sürecinin yönetilmesinin temel prensip olduğu vurgulandı.
AK Parti'nin 24 yıllık iktidarı sürecinde Türkiye'nin büyük adımlar attığı ve eser/hizmet ürettiği belirtildi.
Terörün tamamen bitirilmesi hedefiyle mağaraların boşaltılacağı ve kararlılıkla yola devam edileceği ifade edildi.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

Erdoğan, Güney Kore ziyaretinin ardından yurda dönüşte gazetecilerin sorularını cevapladı. süreci, ve iktidarının 24. yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, fon soruşturmasıyla ilgili "Haksız kazanç sağlayan, sermaye piyasalarını manipüle eden veya bunlara çanak tutan kim varsa, bunun hesabını verecek" dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken 'fon' açıklaması: 'Ummadığınız insanlar, bu işlerin içerisine girmiş'

"SINIRLARIMIZIN ÖTESİNDEKİ MAĞARALAR KADEME KADEME BOŞALTILIYOR"

Öncelikle Terörsüz Türkiye sürecimiz, Kanun'un belirlediği çerçevede devam ediyor. Oradan taviz vermemiz mümkün değil. Sürecin takibini titizlikle yapıyoruz. Milletimizin arzuladığı büyük hedefe ulaşmak için dikkatli bir şekilde ilerliyoruz. Bazen bu ilerlemeler konunun nezaketi nedeniyle görünür olmayabilir. Ama bizim buradaki kararlılığımız çok net. Sınırlarımızın ötesindeki mağaralar kademe kademe boşaltılıyor. Tespit ve teyit çalışmaları planlandığı şekilde devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında oluşturduğumuz kurulumuz da devletimizin ilgili kurumları da konuya son derece hakim. Silah bırakmanın tam anlamıyla gerçekleşmesi, tespit ve teyit süreçlerinin tamamlanması ile yeni aşamaya geçeceğiz. Böylesi büyük meselelerin halli, hassas bir süreç yönetimini gerektiriyor. Biz de bunu yapmanın meseleyi hassasiyetle yönetmenin çabası içerisindeyiz. Ülkemizi terörsüz bir geleceğe hep birlikte taşıyacağız. Sağdan, soldan, nereden ne olursa olsun, ne gelirse gelsin bütün bu mağaraları boşaltarak terörün artık tamamen bittiğini hep birlikte inşallah göreceğiz ve yaşayacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken 'fon' açıklaması: 'Ummadığınız insanlar, bu işlerin içerisine girmiş'

FON SORUŞTURMASI: GEREKLİ TALİMATLAR VERİLDİ

Bu konuda gerekli yol haritasını oluşturduk, gerekli talimatları verdik. Yol haritasına göre her kurum kendi görevini yerine getiriyor. Yani buradan daha önce yaptığım açıklamalarda da söylediğim gibi herhangi bir taviz vermemiz mümkün değil. Gerek mevzuat gerek idari tedbirler gerek yargı süreçleri hepsi yakın takibimizde. Rüşvet, usulsüzlük, suistimal, bütün bunlar tek tek ortaya çıkartılıyor. Tabii bir gerçek var? Nedir bu gerçek? bakıyorsunuz hiç ummadığınız insanlar, bu işlerin içerisine girmişler. Yargı bunları tespit ediyor ve gerekeni yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken 'fon' açıklaması: 'Ummadığınız insanlar, bu işlerin içerisine girmiş'

Biliyorsunuz Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirdim. Onlar da kendi incelemelerini yürütüyor. Oradan çıkacak netice de çok çok önemli. Cevdet Bey Başkanlığındaki Fon Koordinasyon Kurulumuz, düzenli ve sık aralıklarla toplanıyor. Kurul'da alınan kararlar çerçevesinde ödemeler konusunda, ihtiyaç duyulan adımlar atılıyor. Olağan tasfiyelerin ardından, biliyorsunuz, geçen hafta cuma günü itibarıyla olağanüstü tasfiyelerde ödemeler başladı. Güvence verildiği gibi, bu ödemeler aralıksız yapılıyor. Kamu kaynağı kullanılmadan bu sürecin yönetilmesi temel prensibimiz. Altını çizerek söylüyorum, kamu kaynağı kullanımı burada söz konusu değil. Tam aksine herkes fonla ilgili ödemesi gerekeni ödeyecek, tasfiyeler yapılacak ve tahsilatlar gerçekleştikten sonra da gerekli olan yerlere ödemeler gerçekleştirilecek. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken 'fon' açıklaması: 'Ummadığınız insanlar, bu işlerin içerisine girmiş'


Aziz milletim şunu çok iyi bilsin ki; Haksız kazanç sağlayan, sermaye piyasalarını manipüle eden veya bunlara çanak tutan kim varsa, bunun hesabını verecek. Sermaye piyasalarımızı bu mikroptan temizleyecek, inşallah her açıdan daha sağlıklı bir yapıya kavuşturacağız.

"DURMAK YOK, YOLA DAHA GÜÇLÜ DEVAM EDİYORUZ"

24 yıl önce teslim aldığımız bu emanette hassasiyetimiz neyse bugün de bu hassasiyetimiz aynı kararlılıkla devam ediyor. Biz bu koltukları burada daimi olarak oturmak için milletimizden teslim almadık. Koşacağız, yorulacağız, terleyeceğiz ve milletimize de hak ettiği emanetin gereğini teslim edeceğiz. 24 yıl öncenin Türkiye'siyle bugünü kıyaslamaya günler yetmez. O kadar çok adım attık, o kadar çok eser ve hizmet ürettik ki saymakla bitmez. Tabii bunları yaparken güllük gülistanlık bir ortamımız yoktu. Nasıl bir Türkiye teslim aldık, hepiniz biliyorsunuz, hepimiz biliyoruz. Ve şu anda nasıl bir Türkiye'deyiz? Zaman içinde karşı karşıya kaldığımız türlü engellemeler, türlü tuzaklar, bütün bunlar ortada. Biz 'Her şey Türkiye için' dediysek, bunun gereğini yapacağız. Yıllar, dünyayı, bölgemizi, hayatı değiştirdi. Bunu görerek etraflıca değerlendirmesini yaparak adımlarımızı da buna göre atacağız. Durmak yok, yola daha güçlü, daha azimli, daha kararlı devam ediyoruz.
 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken 'fon' açıklaması: 'Ummadığınız insanlar, bu işlerin içerisine girmiş'
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ETİKETLER
#Güney Kore
#AK Parti
#Recep Tayyip Erdoğan
#Terörsüz Türkiye
#Fon Soruşturması
#Politika
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