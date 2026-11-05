Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Erdoğan; ABD seçimi, Terörsüz Türkiye süreci, Volodimir Zelenskiy'nin Türkiye ziyareti, Azerbaycan ile ilişkiler ve fon soruşturmasına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD seçimleri için çarpıcı yorum: "Köşeli cümleler kurmak için erken" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayarak ABD seçimleri, terörle mücadele, Ukrayna savaşı, Azerbaycan ilişkileri ve fon soruşturması hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Güney Kore ile nükleer güç santrali ve savunma sanayii iş birliği konularında Türkiye'nin geniş çaplı bir teknoloji iş birliği hedeflediğini belirtti. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin Türkiye ziyaretinde barış görüşmeleri için arabuluculuk talebini aldığını ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile de görüşerek Rusya'nın bu sürece dahil edilmesini amaçladığını ifade etti. Azerbaycan ile ilişkilerinin kardeşlik bağına dayandığını vurgulayarak, 8 Kasım'daki Zafer Günü münasebetiyle bir Azerbaycan ziyareti planladığını dile getirdi. ABD'deki ara seçim sonuçlarının bölgelere ve dünya siyasetine olumlu yansımalarını dilediğini, Türk-Amerikan ilişkilerinin ise sağlam temellere dayandığını söyledi. Terörle mücadele sürecinin kanunlar çerçevesinde titizlikle devam ettiğini, sınırlardaki mağaraların boşaltıldığını ve silah bırakma sürecinin tamamlanmasıyla yeni bir aşamaya geçileceğini belirtti. Fon soruşturmasında mevzuat, idari tedbirler ve yargı süreçlerinin takibinin yapıldığını, rüşvet, usulsüzlük ve suistimallerin ortaya çıkarıldığını ve kamu kaynağı kullanılmadan sürecin yönetildiğini açıkladı.

ABD'deki ara seçimlerin Türkiye-ABD ilişkilerine etkisine ilişkin konuşan Erdoğan, değerlendirme yapmak için henüz erken olduğunu söyledi. İki ülke arasındaki ilişkilerin köklü ve sağlam temellere dayandığını vurgulayan Erdoğan, "Bu amaçla hem Amerikan Yönetimiyle hem de Temsilciler Meclisi ve Senato'yla yakın diyalog halinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

AZERBAYCAN'A ZİYARET SİNYALİ

Azerbaycan ile ilişkilerde kriz yaşandığı iddialarına da yanıt veren Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla ülkeyi ziyaret etmeyi düşündüğünü açıkladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini, ayrıca istihbarat ve dışişleri yetkililerini Azerbaycan'a gönderdiğini belirten Erdoğan, "Bizim Azerbaycan'la ilişkilerimiz, klasik diplomatik temasların çok ötesindedir. İki ülkenin kopmaz bağı ortak tarihimizin, kültürümüzün, kaderimizin ve inşallah geleceğimizin ürünüdür. Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin evelallah aşamayacağı hiçbir engel yoktur" ifadelerini kullandı.

İşte detaylar...

NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ ANLAŞMASI

SORU: Güney Kore ile yapılan nükleer güç santrali anlaşmasına ilişkin bir takvim var mı? Bundan sonraki süreçte hangi adımları göreceğiz? Savunma sanayiinden bahsettiniz, İHA ve SİHA’lar konusunda acaba önümüzdeki dönemde Güney Kore ile bir anlaşma, iş birliği mümkün müdür?

"Türkiye ve Kore Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerde savunma sanayii dediğimiz zaman, bir iki silahı masaya yatırma şeklinde değerlendirilmez. Burada konu, toplu bir savunma sanayi teknolojisidir. Savunma sanayii teknolojisi Altay Tankı’ndan tutun Fırtına Obüsleri’ne varıncaya kadar, İHA, SİHA’lara, hava savunma sistemlerine, denizdeki son gelişmelere, denizaltılara varıncaya kadar bütün bunları kapsayan adımlardır. Milli Savunma Bakanlığımız muhatabıyla bunları görüşür, hepsini ele alırlar ve biz de buna göre adımlarımızı atarız."

ZELENSKİY'NİN TÜRKİYE ZİYARETİ

SORU: Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy Türkiye’yi ziyaretinde, savaşın diplomatik bir aşamaya taşınması gerektiğini vurgulayarak, sizin arabuluculuğunuza ve diplomatik etkinize güvendiğini ifade etti. “Liderler düzeyinde Türkiye’de bir zirvenin gerçekleşebileceğini, Türkiye’nin bunu organize etmesi halinde memnuniyet duyacaklarını” dile getirdi. Rusya tarafıyla da aynı durum geçerli midir? Ufukta bir 3’lü zirve var mıdır?

"Sayın Zelenskiy’nin, Türkiye'ye cumartesi günü yaptığı ziyarette bunları etraflıca görüşme fırsatımız oldu. Beraber bir çalışma yemeği de yedik. Rusya-Ukrayna arasındaki bu savaşın sonlandırılması için müzakereler noktasında diplomasi yoluyla adımların atılmasının çok önemli olduğunu Sayın Zelenskiy’e ifade ettik, anlattık. Türkiye olarak barışa giden yolu açmak için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Sayın Zelenskiy ile yaptığımız bu görüşmeden sonra şimdi Sayın Putin ile de bir görüşme yapmak suretiyle işin Rusya ayağını da ele alalım istiyoruz. Bu arada başta Dışişleri Bakanı’m olmak üzere ilgili arkadaşlarım muhataplarıyla görüşerek, Rusya tarafını da inşallah bu görüşmeye hazırlayacaklardır."

TÜRKİYE-AZERBAYCAN İLİŞKİLERİ

SORU: Azerbaycan'la ilişkileri nasıl değerlendiriyorsunuz? İlişkilerde kriz olduğuna dair yorumları nasıl buluyorsunuz?

"8 Kasım’da Azerbaycan'ın Zafer Günü var. Ben de, fevkalade bir durum söz konusu olmazsa, 8 Kasım günü bir Azerbaycan ziyareti yapmayı düşünüyorum. İnşallah bu ziyaret vesilesiyle de gerekli adımları atma imkânımız olur. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile zaten telefon görüşmelerimi yaptım. Tabii bu arada gerek İstihbarat Başkanı’mı gerek Dışişleri Bakanı’mı Azerbaycan'a gönderdim. Ayrıca bir telefon diplomasisi yine bu arada gerek İlham Bey ile gerekse eşler arasında yapıldı, yapılıyor. 8’indeki Zafer Günü’ne onlar da çok önem veriyorlar. Her zaman söylüyorum, bizim Azerbaycan’la ilişkilerimiz, klasik diplomatik temasların çok ötesindedir. İki ülkenin kopmaz bağı ortak tarihimizin, kültürümüzün, kaderimizin ve inşallah geleceğimizin ürünüdür. Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin evelallah aşamayacağı hiçbir engel yoktur."

ABD SEÇİMLERİ

SORU: ABD’de bir ara seçim gerçekleşiyor ve alınan ilk sonuçlara baktığımız zaman hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da siyasi dengelerin değiştiğine tanıklık ediyoruz. Acaba bu durum, Türkiye ve ABD ilişkilerini aynı zamanda Amerikan yönetiminin Ortadoğu politikasını etkiler mi?

"Seçim sonuçlarının Amerikan halkı için hayırlı olmasını diliyorum. Aynı zamanda bu sonuçların bölgemize ve dünya siyasetine yansımalarının olumlu olmasını temenni ediyorum. Şimdiden köşeli cümleler kurmak herhalde biraz erken olacaktır. Türk-Amerikan ilişkileri köklüdür ve sağlam temellere dayanır. NATO müttefiki ve uzun yıllara dayanan stratejik ilişkilere sahip iki ülkeyiz. Biliyorsunuz bölgemiz uzun zamandır çok çalkantılı bir süreçten geçiyor. Dört bir yanımızda savaşlar, çatışmalar, zulümler maalesef devam ediyor. Biz bölgemizin bir an önce huzura kavuşmasını istiyoruz. Seçim sonuçlarının coğrafyamızda kalıcı barışa ve istikrara katkı vermesi en büyük arzumuz. Bu amaçla hem Amerikan Yönetimiyle hem de Temsilciler Meclisi ve Senato'yla yakın diyalog halinde olmaya devam edeceğiz."

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

SORU: Benim sorum Terörsüz Türkiye projesi ile alakalı. Bu projede bir duraklama mı var? PKK'nın silah bırakma süreci ne durumda? Süreçte bir aksama görüyor musunuz?

"Öncelikle Terörsüz Türkiye sürecimiz, Kanun'un belirlediği çerçevede devam ediyor. Oradan taviz vermemiz mümkün değil. Sürecin takibini titizlikle yapıyoruz. Milletimizin arzuladığı büyük hedefe ulaşmak için dikkatli bir şekilde ilerliyoruz. Bazen bu ilerlemeler konunun nezaketi nedeniyle görünür olmayabilir. Ama bizim buradaki kararlılığımız çok net. Sınırlarımızın ötesindeki mağaralar kademe kademe boşaltılıyor. Tespit ve teyit çalışmaları planlandığı şekilde devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında oluşturduğumuz kurulumuz da devletimizin ilgili kurumları da konuya son derece hakim. Silah bırakmanın tam anlamıyla gerçekleşmesi, tespit ve teyit süreçlerinin tamamlanması ile yeni aşamaya geçeceğiz. Böylesi büyük meselelerin halli, hassas bir süreç yönetimini gerektiriyor. Biz de bunu yapmanın meseleyi hassasiyetle yönetmenin çabası içerisindeyiz. Ülkemizi terörsüz bir geleceğe hep birlikte taşıyacağız. Sağdan, soldan, nereden ne olursa olsun, ne gelirse gelsin bütün bu mağaraları boşaltarak terörün artık tamamen bittiğini hep birlikte inşallah göreceğiz ve yaşayacağız."

FON SORUŞTURMASI

SORU: Fon soruşturmasına ilişkin bir sorum olacaktı. İşin yargı ayağı, yeni gözaltılarla, tutuklamalarla devam ediyor. Tasfiye sürecine ilişkin bir yol haritası belirlenmişti. İlgili Kanun, Meclis'ten geçti. Geri ödemelere başladı. Bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Son durum nedir, bu fon soruşturmasına dair?

"Bu konuda gerekli yol haritasını oluşturduk, gerekli talimatları verdik. Yol haritasına göre her kurum kendi görevini yerine getiriyor. Yani buradan daha önce yaptığım açıklamalarda da söylediğim gibi herhangi bir taviz vermemiz mümkün değil. Gerek mevzuat gerek idari tedbirler gerek yargı süreçleri hepsi yakın takibimizde. Rüşvet, usulsüzlük, suistimal, bütün bunlar tek tek ortaya çıkartılıyor. Tabii bir gerçek var? Nedir bu gerçek? bakıyorsunuz hiç ummadığınız insanlar, bu işlerin içerisine girmişler. Yargı bunları tespit ediyor ve gerekeni yapıyor.

Biliyorsunuz Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirdim. Onlar da kendi incelemelerini yürütüyor. Oradan çıkacak netice de çok çok önemli. Cevdet Bey Başkanlığındaki Fon Koordinasyon Kurulumuz, düzenli ve sık aralıklarla toplanıyor. Kurul'da alınan kararlar çerçevesinde ödemeler konusunda, ihtiyaç duyulan adımlar atılıyor. Olağan tasfiyelerin ardından, biliyorsunuz, geçen hafta cuma günü itibarıyla olağanüstü tasfiyelerde ödemeler başladı. Güvence verildiği gibi, bu ödemeler aralıksız yapılıyor. Kamu kaynağı kullanılmadan bu sürecin yönetilmesi temel prensibimiz. Altını çizerek söylüyorum, kamu kaynağı kullanımı burada söz konusu değil. Tam aksine herkes fonla ilgili ödemesi gerekeni ödeyecek, tasfiyeler yapılacak ve tahsilatlar gerçekleştikten sonra da gerekli olan yerlere ödemeler gerçekleştirilecek. Aziz milletim şunu çok iyi bilsin ki; Haksız kazanç sağlayan, sermaye piyasalarını manipüle eden veya bunlara çanak tutan kim varsa, bunun hesabını verecek. Sermaye piyasalarımızı bu mikroptan temizleyecek, inşallah her açıdan daha sağlıklı bir yapıya kavuşturacağız."

AK PARTİ İKTİDARININ 24. YILI

SORU: Şu anda aynı zamanda AK Parti iktidarının 24. yıl dönümündeyiz ve siz bugünü yine yolda karşılıyorsunuz. Hiçbir zaman sizin insani yönünüz ve siyasetçi tarafınız arasında makas açıklığı olmamıştır. Yine de en fazla merak ettiğimiz şey 24 yılın içinde gördüğünüz, hissettiğiniz nedir?

"24 yıl önce teslim aldığımız bu emanette hassasiyetimiz neyse bugün de bu hassasiyetimiz aynı kararlılıkla devam ediyor. Biz bu koltukları burada daimi olarak oturmak için milletimizden teslim almadık. Koşacağız, yorulacağız, terleyeceğiz ve milletimize de hak ettiği emanetin gereğini teslim edeceğiz. 24 yıl öncenin Türkiye'siyle bugünü kıyaslamaya günler yetmez. O kadar çok adım attık, o kadar çok eser ve hizmet ürettik ki saymakla bitmez. Tabii bunları yaparken güllük gülistanlık bir ortamımız yoktu. Nasıl bir Türkiye teslim aldık, hepiniz biliyorsunuz, hepimiz biliyoruz. Ve şu anda nasıl bir Türkiye'deyiz? Zaman içinde karşı karşıya kaldığımız türlü engellemeler, türlü tuzaklar, bütün bunlar ortada. Biz 'Her şey Türkiye için' dediysek, bunun gereğini yapacağız. Yıllar, dünyayı, bölgemizi, hayatı değiştirdi. Bunu görerek etraflıca değerlendirmesini yaparak adımlarımızı da buna göre atacağız. Durmak yok, yola daha güçlü, daha azimli, daha kararlı devam ediyoruz."