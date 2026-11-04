Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de teknoloji devleriyle buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seul'de konakladığı otelde Güney Kore'nin önemli şirketlerinin temsilcilerini kabul etti. Görüşmeler kapsamında LG Electronics CEO'su Lyu Jae-cheol, Celltrion CEO'su Seo Jin-seok, SK Chemicals ve SK Plasma CEO'su Jaehyun Ahn ile Hyundai Motor Group CEO'su Chung Euisun ve beraberlerindeki heyetlerle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirildi.

SAMSUNG VE KEPCO YÖNETİCİLERİYLE DE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, Güney Kore'deki temasları çerçevesinde Samsung CEO'su Roh Tae-moon, Chemtronics Wits Yönetim Kurulu Başkanı Kim Bokyun ve Korea Electric Power Corporation (KEPCO) Başkan Yardımcısı ve Küresel Yeni İşler Başkanı Chan-hyuk Chun'u da beraberlerindeki heyetlerle kabul etti.

GÖRÜŞMELERE BAKANLAR DA KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Koreli şirket yöneticileriyle gerçekleştirdiği görüşmelerin bir bölümünde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da hazır bulundu.

Farklı heyetlerle yapılan görüşmelere ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Zafer Çubukçu da katıldı.