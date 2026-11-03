AK Parti'nin iktidara gelişinin 24 yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '3 Kasım' mesajı: "Güçlü Türkiye'nin kapılarını araladık" Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Kasım 2002 seçimleriyle AK Parti'nin iktidara geldiği günü, ülkenin büyük ve güçlü Türkiye'ye açılan kapısı olarak nitelendirerek, AK Parti'nin 24 yıldır milletin hizmetinde olduğunu belirtti. 3 Kasım 2002 seçimleri, milletin teveccühüne mazhar olunan ve büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarının aralandığı bir tarih olarak anılıyor. AK Parti, çeyrek asır boyunca eserleri, projeleri ve yatırımlarıyla milletin hizmetkârı olduğunu vurguluyor. "Her Şey Türkiye İçin" diyerek durmadan, duraksamadan çalışıldığı ifade ediliyor. Ülkeye daha nice hizmetler sunarak Türkiye'yi her alanda daha ileriye taşıma yolunda olunduğu belirtiliyor. Millete ve ülkeye hizmet etmeye devam edileceği mesajı veriliyor.

“HER ŞEY TÜRKİYE İÇİN” DİYEREK DURMADAN, DURAKSAMADAN ÇALIŞTIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamaları yaptı:

"24 yıl önce bugün bir Anadolu ihtilaline imza attık, milletimizin teveccühüne ilk kez mazhar olduğumuz 3 Kasım 2002 seçimleriyle büyük ve güçlü Türkiye’nin kapılarını araladık. AK Parti olarak biz, çeyrek asır boyunca eserlerimizle, projelerimizle, yatırımlarımızla aziz milletimizin hizmetkârı olduk; “Her Şey Türkiye İçin” diyerek durmadan, duraksamadan çalıştık. Ülkemize inşallah daha nice hizmetlerde bulunacağımız, Türkiye’yi her alanda daha ileri taşıyacağımız uzun ince bir yolda olduğumuzun da farkındayız. Allah’ın izniyle âşığı olduğumuz bu millete, sevdalısı olduğumuz bu ülkeye hizmet etmeye devam edeceğiz."

https://x.com/RTErdogan/status/2117581610379821304