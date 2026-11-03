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Politika
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 12:06
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 12:38

Güney Kore'de 4 kritik imza: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ticaret ve savunma mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İki ülke arasındaki ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirten Erdoğan, nükleer enerji, yapay zekâ, savunma sanayisi ve ileri teknoloji alanlarında iş birliğinin güçlendirileceğini söyledi.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 12:06
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 12:38

Cumhurbaşkanı ve Devlet Başkanı Lee Jae Myung ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Myung, yaptığı açıklamada "Nükleer santral için iş birliği zaptı imzaladık" derken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ticaret, savunma ve enerji vurgusu yaptı. 

HABERİN ÖZETİ

Güney Kore'de 4 kritik imza: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ticaret ve savunma mesajı

Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundular.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundular.
Açıklamalar bir YouTube linki ile paylaşıldı.
Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.
Güney Kore'de 4 kritik imza: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ticaret ve savunma mesajı

İKİ ÜLKE ARASINDA 4 ANLAŞMA İMZALANDI

Türkiye ile Güney Kore arasında bilim, teknoloji, doğal kaynaklar, madencilik, enerji ve nükleer enerji alanlarında 4 anlaşma imzalandı. 

Güney Kore'de 4 kritik imza: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ticaret ve savunma mesajı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Güney Kore Cumhuriyeti Bilim ve Bilgi-İletişim Teknolojileri Bakanlığı arasındaki "Bilim, Teknoloji ve İnovasyon (STI) Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Güney Kore Bilim ve Bilgi-İletişim Teknolojileri Bakanı Bae Kyung-hoon tarafından imzalandı.

Güney Kore'de 4 kritik imza: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ticaret ve savunma mesajı

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Güney Kore Cumhuriyeti Ticaret, Sanayi ve Kaynaklar Bakanlığı arasındaki "Doğal Kaynaklar ve Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"na, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Kaynaklar Bakanı Kim Jung-Kwan imza attı.

Güney Kore'de 4 kritik imza: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ticaret ve savunma mesajı

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Güney Kore Cumhuriyeti İklim, Enerji ve Çevre Bakanlığı arasındaki "Enerji Alanında İşbirliğinin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar ile Güney Kore İklim, Enerji ve Çevre Bakanı Kim Sung-whan imzaladı.

Güney Kore'de 4 kritik imza: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ticaret ve savunma mesajı

Türkiye Nükleer Enerji AŞ ile Güney Kore İhracat-İthalat Bankası arasındaki "Nükleer Güç Projesi Finansmanına İlişkin İşbirliği Mutabakat Zaptı" da Türkiye Nükleer Enerji AŞ Genel Müdürü Necati Yamaç ile Güney Kore İhracat-İthalat Bankası Başkanı ve Genel Müdürü Hwang Ki-yeon tarafından imza altına alındı.

"HEDEF 15 MİLYAR DOLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalardan satır başları: 

Sayın Cumhurbaşkanı, değerli heyet üyeleri, kıymetli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Değerli dostum Sayın Myung'un davetine icabetle, stratejik ortağımız ve yakın dostumuz Kore'yi 8 yıl aradan sonra tekrar ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanına sıcak ev sahipliği için teşekkür ediyorum. Bundan 76 yıl önce kahraman Mehmetçiğin Kore'nin bağımsızlığı için yaptığı fedakârlıklarla kan kardeşliğine dönüşen ilişkilerimizin bugün de müstesna düzeyde ayrı bir seyir izlemesi bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Hatırlayacaksınız, değerli dostumuzu 2025 Kasım ayında ve geçtiğimiz Temmuz ayında ülkemizde misafir etmiştik. Hiç şüphesiz karşılıklı bu ziyaretler stratejik ortaklığımıza önemli katkıda bulunuyor.

Güney Kore'de 4 kritik imza: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ticaret ve savunma mesajı

Bugün de birçok konudaki işbirliğimizi dinamik ve geleceğe odaklı şekilde ilerletecek adımları ele aldık. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz, görüşmelerimizde öne çıkan alanların başında geldi. Geçtiğimiz yıl 11 milyar doları aşan ikili ticaretimizi dengeli ve sürdürülebilir şekilde, evvelce belirlediğimiz 15 milyar dolar hedefine ulaştıracak adımları görüştük. Aramızdaki serbest ticaret anlaşmasının günün şartlarına göre tadil edilmesi dahil ilgili kurumlarımızın çalışmalarına odaklandık. Ülkemizde 400'den fazla Koreli firma faaliyet gösteriyor. Kore firmalarıyla sadece ülkemizde değil, Türkiye'nin güçlü olduğu pazarlarda da ortak projelere yönelik adımlar atıyoruz. Görüşmelerimizin bir diğer önemli başlığını nükleer enerji ve madencilik oluşturdu. 2025 Kasım ayında Türkiye Nükleer Enerji Şirketi ile Kore Elektrik Enerjisi Kurumu arasında imzalanan mutabakat zaptı, işbirliğimiz için önemli bir zemin teşkil ediyor. Bugün enerji bakanlıklarımız arasında imzalanan belgelerin de bu işbirliğimizi daha ileriye taşıyacağına inanıyorum. Özellikle batarya üretimi, yapay zekâ ve yarı iletkenler dahil olmak üzere birçok ileri teknoloji alanında Kore ile işbirliğine büyük önem veriyoruz. Bildiğiniz üzere savunma sanayisi, stratejik ortaklığımızın somut neticeler verdiği alanların başında geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmemde Fırtına obüsleri ve Altay tankı gibi başarılı müşterek projelerin sayısının artırılması gereğine işaret ettik.

Güney Kore'de 4 kritik imza: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ticaret ve savunma mesajı

Değerli basın mensupları, önümüzdeki sene idrak edeceğimiz ülkelerimiz arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 70. yıl dönümünde özel etkinlikler planlıyoruz. Bölgelerinde ve ötesinde etkin roller üstlenen, küresel barış ve istikrara önem veren iki ülkeyiz. Uluslararası meselelere dair görüşlerimiz büyük ölçüde örtüşüyor. Kore Yarımadası'nda kalıcı barış ve istikrarın tesisini amaçlayan diyalog temelli yaklaşımı destekliyoruz. Birleşmiş Milletler, MİK ve G20 dahil olmak üzere çok taraflı platformlardaki işbirliğimizi tüm insanlığın faydası için daha ileriye taşımakta kararlıyız. Kıymetli dostum Sayın Cumhurbaşkanı Myung'la ülkelerimiz arasındaki kardeşlik ilişkilerini daha da geliştirmek amacıyla yakın çalışmayı sürdüreceğiz. Huzurlarınızda kendilerine ikili ilişkilerimize yaptığı katkılar için şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum.

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#Güney Kore
#Recep Tayyip Erdoğan
#Lee Jae-myung
#Politika
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