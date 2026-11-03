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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 12:34
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 12:36

Galatasaray ile Stuttgart arasında kriz! Alman ekibi Türkçe özür diledi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Stuttgart arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesi sosyal medyada büyük bir gerilim yaşandı. Alman ekibinin RAMS Park'ın ses sistemini hedef alan alaycı paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarları ayağa kaldırırken; kriz, peşinden gelen hızlı özür ve Galatasaray'ın centilmen cevabıyla tatlıya bağlandı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Galatasaray ile Stuttgart arasında kriz! Alman ekibi Türkçe özür diledi
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 12:34
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 12:36

'nde üst tur hesapları yapan , 'ta Alman temsilcisi 'ı konuk etmeye hazırlanırken, saha dışında yaşanan beklenmedik bir olay gündeme damgasını vurdu. 

Galatasaray ile Stuttgart arasında kriz! Alman ekibi Türkçe özür diledi

Maç saatine doğru geri sayım sürerken rakip kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan bir paylaşım, Türk kamuoyunda ve sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük bir infiale yol açtı.

ALAYCI PAYLAŞIM SOSYAL MEDYADA KIVILCIM YAKTI

Stuttgart kulübü, resmi mecralarından RAMS Park Stadyumu'nda yer alan hoparlör sistemini hedef alan bazı görseller servis etti. Dünyaca ünlü "cehennem atmosferi" ve stadyum akustiğini konu alan bu paylaşımların "küçük bir şaka" notuyla ve alaycı ifadelerle yapılması, kısa sürede binlerce etkileşim alarak sarı-kırmızılı taraftarların sert tepkisini çekti.

Galatasaray ile Stuttgart arasında kriz! Alman ekibi Türkçe özür diledi

Tribünlerin ve sosyal medyadaki binlerce taraftarın ortak tepkisiyle çığ gibi büyüyen eleştiriler, Alman kulübü cephesinde paniğe sebep oldu. Yükselen tansiyonu dindirmek isteyen Stuttgart yönetimi, ilk olarak tepki çeken gönderileri apar topar sildi.

STUTTGART'TAN TÜRKÇE ÖZÜR: "KIRMAK GİBİ BİR NİYETİMİZ YOKTU"

Paylaşımların kaldırılması da tepkileri dindirmeye yetmeyince, Alman ekibi kurmayları hatasını telafi etmek için resmi bir özür metni yayımladı. Stuttgart'ın resmi hesaplarından bu kez Türkçe olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili Gala camiası, stadyumunuzdan paylaştığımız gönderiyle kimseyi kırmak gibi bir niyetimiz yoktu. Eğer böyle bir durum yaşandıysa özür dileriz. 'daki misafirperverliğiniz ve kulüplerimiz arasındaki iyi iş birliği için minnettarız. Harika stadyumunuzda, adil ve heyecan dolu bir maç olması dileğiyle..."

https://x.com/VfB/status/2117370630589055346?a=mkBjyjxNVx2sAdlgr7I&s=20

GALATASARAY'DAN CENTİLMENCE CEVAP

Alman ekibinin Türkçe yapılan özür açıklamasına, sarı-kırmızılı yönetimden cevap gecikmedi. Galatasaray kulübü, Almanca olarak yayımladığı centilmen mesajda şu vurguyu yaptı:

"Dünyanın en iyi futbol atmosferlerinden birine sahip stadyumumuzda sizleri ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Harika bir maç olacak!"

https://x.com/GalatasaraySK/status/2117371559429955614?a=xh6UXuFR9XjRAwadj8g&s=20

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ETİKETLER
#galatasaray
#İstanbul
#Futbol
#devler ligi
#stuttgart
#rams park
#Spor
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