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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 12:11
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 12:14

Kaleciyle çarpışan İspanyol futbolcu Jesus de Miguel hayatını kaybetti! Acı haberi kulübü duyurdu

İspanya 2. Ligi'nde Tenerife ile Andorra arasında oynanan maçta rakip kalecinin sert müdahalesi sonrası kalbi duran Jesús de Miguel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 30 yaşındaki futbolcunun vefatı futbol dünyasını yasa boğdu. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Kaleciyle çarpışan İspanyol futbolcu Jesus de Miguel hayatını kaybetti! Acı haberi kulübü duyurdu
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 12:11
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 12:14

İspanya futbolu, son yılların en büyük trajedilerinden biriyle sarsıldı. İspanya 2. Ligi'nde mücadele eden CD Tenerife ile Andorra arasında oynanan karşılaşmada korku dolu anlar yaşandı. 

Kaleciyle çarpışan İspanyol futbolcu Jesus de Miguel hayatını kaybetti! Acı haberi kulübü duyurdu

Maçın uzatma dakikalarında yaşanan ikili mücadelede ağır bir darbe alan Tenerife'nin 30 yaşındaki golcü futbolcusu Jesús de Miguel, sahnede fenalaşarak yere yığıldı.

Kaleciyle çarpışan İspanyol futbolcu Jesus de Miguel hayatını kaybetti! Acı haberi kulübü duyurdu

SAHADA KALBİ DURDU, AMBULANSTA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Mücadelenin son bölümünde, orta sahada yaşanan bir pozisyonda Andorra kalecisi Jesús Owono ile sert bir mücadeleye giren Jesús de Miguel, darbenin etkisiyle aniden bilincini kaybetti. Tecrübeli futbolcunun yerde hareketsiz kaldığını ve bilincini yitirdiğini gören her iki takım oyuncuları da büyük bir panik yaşayarak sağlık ekiplerini acilen sahaya çağırdı.

Kaleciyle çarpışan İspanyol futbolcu Jesus de Miguel hayatını kaybetti! Acı haberi kulübü duyurdu

Sağlık görevlilerinin sahadaki ilk müdahalesinin ardından acil olarak hastaneye sevk edilmek üzere ambulansa alınan futbolcunun kalbinin durduğu belirlendi. Sağlık ekibinin ambulansta gerçekleştirdiği yoğun kalp masajı sayesinde hayata döndürülen de Miguel, durumunun stabil hale getirilmesinin ardından hastanede yoğun bakım ünitesine alındı.

Kaleciyle çarpışan İspanyol futbolcu Jesus de Miguel hayatını kaybetti! Acı haberi kulübü duyurdu

TENERİFE KULÜBÜNDEN ACI HABER GELDİ

Yoğun bakımda doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamayan 30 yaşındaki forvetten acı haber geldi. CD Tenerife Kulübü, resmi kanalları üzerinden yaptığı duyuruyla futbolcularını kaybettiklerini büyük bir üzüntüyle açıkladı.

Kulübün yayımladığı resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Acıyla yıkılmış, boğazımızda bir düğümle ve bunun gerçek olduğuna inanamadan, CD Tenerife olarak Jesús de Miguel Alameda’nın 3 Kasım 2026 Salı günü saat 08.00’de trajik bir şekilde vefat ettiğini duyuruyoruz.

Teselli edecek söz yok; bu hüzünle dolu duyguyu hafifletecek hiçbir şey yok. Bu acı son yüzünden bugün gözyaşı döken tüm Tenerife taraftarlarıyla, sevdikleriyle ve yıkılmış ailesiyle birlikteyiz.

Jesús de Miguel’in ailesi, aldıkları her türlü destek için teşekkür eder ve bu zor anlarda mahremiyetlerine azami saygı gösterilmesini içtenlikle rica eder."

Kaleciyle çarpışan İspanyol futbolcu Jesus de Miguel hayatını kaybetti! Acı haberi kulübü duyurdu

Yaşanan bu acı olay, İspanya'da ve tüm kamuoyunda derin bir üzüntüye yol açarken, spor camiasından Tenerife kulübüne ve de Miguel'in ailesine taziye mesajları yağdı.

Kaleciyle çarpışan İspanyol futbolcu Jesus de Miguel hayatını kaybetti! Acı haberi kulübü duyurdu
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ETİKETLER
#Futbol
#Cd Tenerife
#Jesús De Miguel
#İspanya Futbolu
#İspanya 2. Ligi
#Andorra
#Spor
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