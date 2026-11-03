TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 12:20
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 12:20

Doğukan Güngör'den Fatih lakabı hakkında olay sözler! 23 kilo verdi, Herkesi şaşırttı

Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon boyunca Fatih Ünal karakteriyle hafızalara kazınan Doğukan Güngör, diziden ayrıldıktan sonra hem kariyerinde hem de görünümünde önemli bir değişim yaşadı. Askerlik görevini tamamlayan ve yeni projesi Haysiyet ile ekranlara dönen oyuncu, katıldığı davette yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Toplam 23 kilo verdiğini açıklayan Güngör, eski dizisinden kalan meşhur lakapla ilgili soruya verdiği esprili cevapla da röportajın en çok konuşulan ismi oldu.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Doğukan Güngör'den Fatih lakabı hakkında olay sözler! 23 kilo verdi, Herkesi şaşırttı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 12:20
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 12:20

'a konuşan oyuncu, 'ndeki karakteriyle arasındaki farkları anlatırken özel hayatı, aşk ve aile konularına da değindi. Muhabirin Fatih'e yapıştırılan 'evlerden ırak damat' lakabının kendisine de geçip geçmediğini sorması üzerine sözü beklemeden araya giren Doğukan Güngör, gülerek "Yapışmadığını gördün" dedi. Bu kısa çıkışı, röportajın en dikkat çeken anlarından biri oldu.

DOĞUKAN GÜNGÖR'DEN KIZILCIK ŞERBETİ'NDEKİ LAKAP SORUSUNA ESPRİLİ CEVAP

Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ile yaşadığı çalkantılı evlilik ve Ünal ailesindeki olaylarla sık sık gündeme gelen Fatih, izleyicilerin hafızasında iz bırakan karakterlerden biri olmuştu. Muhabirin, Fatih'in meşhur lakabının kendisine de kaldığını hatırlatması üzerine , esprili bir çıkış yaptı.

Doğukan Güngör'den Fatih lakabı hakkında olay sözler! 23 kilo verdi, Herkesi şaşırttı

Oyuncu, Fatih ile yeni dizisindeki Mehmet karakterinin birbirinden oldukça farklı olduğunu belirtti. Fatih'in varlıklı, düşünceleri ve tavırları bakımından farklı bir kişiliğe sahip olduğunu söyleyen Güngör, Mehmet'in ise haysiyetine sahip çıkan, aşkı ile ailesi arasında kalan ve doğru bildiği yoldan ayrılmayan bir karakter olduğunu anlattı.

Doğukan Güngör'den Fatih lakabı hakkında olay sözler! 23 kilo verdi, Herkesi şaşırttı

ESKİ DİZİSİNDEN KAHKAHAYA BOĞAN ANISINI ANLATTI

Röportaj sırasında Kızılcık Şerbeti günlerine dair eğlenceli bir anısını da paylaşan oyuncu, bir dönem kendisine "Çok sevilen bir karakteri oynuyorsunuz" diyen bir kişiye verdiği cevabı anlattı.

Güngör, o sırada karşısındaki kişiye "Diziyi izliyor musun abi?" diye sorduğunu söyledi. Bu anısını anlatırken davetlileri güldüren oyuncu, bu kez gerçekten sevilen bir karakterle izleyici karşısında olduğunu da dile getirdi.

Doğukan Güngör'den Fatih lakabı hakkında olay sözler! 23 kilo verdi, Herkesi şaşırttı

ASKERLİK SONRASI 23 KİLO VERDİ!

Doğukan Güngör'ün röportajda en çok dikkat çeken açıklamalarından biri de fiziksel değişimi oldu. Askerlik dönüşünde toplam 23 kilo verdiğini açıklayan oyuncu, yeni görünümüyle ilgili soruya "Aksiyon almak lazım bence" sözleriyle karşılık verdi.

Doğukan Güngör'den Fatih lakabı hakkında olay sözler! 23 kilo verdi, Herkesi şaşırttı

Yeni bir karakter, yeni bir proje, yeni bir vücut ve yeni bir mantaliteyle yoluna devam ettiğini belirten Güngör, hayatında her şeyin yolunda gittiğini ifade etti. Davette tercih ettiği ceket nedeniyle Tarkan'a benzetilmesi üzerine ise ünlü sanatçıya duyduğu hayranlığı şu sözlerle dile getirdi: "Tarkan başka bizim için. Kimse gibisi bile olamaz"

Doğukan Güngör'den Fatih lakabı hakkında olay sözler! 23 kilo verdi, Herkesi şaşırttı

AŞK MI, AİLE Mİ? DOĞUKAN GÜNGÖR'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

dizisindeki Mehmet karakterinin aşkı ve ailesi arasında kalmasından yola çıkan muhabir, aynı durumun kendi başına gelmesi hâlinde nasıl bir tercih yapacağını sordu.

Güngör, ailesinin kendisini böyle bir kararın içine sokmayacağını belirterek aşk ve aile kavramlarının farklı anlamlar taşıdığını anlattı. Âşık olmanın da bir nedeni olduğunu söyleyen oyuncu, konuya esprili bir noktada son verdi: "Aşkı karakterlerde yaşamayı seviyorum ben"

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılığının ardından yeni bir sayfa açan Doğukan Güngör, Haysiyet dizisiyle ekran yolculuğunu sürdürürken hem verdiği kilolarla hem de samimi açıklamalarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Haysiyet setinde korku dolu anlar! Doğukan Güngör olası faciayı önledi
Doğukan Güngör'ün yeni adresinde yeni aşkı belli oldu! Haysiyet dizisine Berrin Kıymaz transferi
ETİKETLER
#kızılcık şerbeti
#fatih
#doğukan güngör
#birsen altuntaş
#haysiyet
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.