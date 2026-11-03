Doğukan Güngör'den Fatih lakabı hakkında olay sözler! 23 kilo verdi, Herkesi şaşırttı

Birsen Altuntaş'a konuşan oyuncu, Kızılcık Şerbeti'ndeki Fatih karakteriyle arasındaki farkları anlatırken özel hayatı, aşk ve aile konularına da değindi. Muhabirin Fatih'e yapıştırılan 'evlerden ırak damat' lakabının kendisine de geçip geçmediğini sorması üzerine sözü beklemeden araya giren Doğukan Güngör, gülerek "Yapışmadığını gördün" dedi. Bu kısa çıkışı, röportajın en dikkat çeken anlarından biri oldu.

DOĞUKAN GÜNGÖR'DEN KIZILCIK ŞERBETİ'NDEKİ LAKAP SORUSUNA ESPRİLİ CEVAP

Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ile yaşadığı çalkantılı evlilik ve Ünal ailesindeki olaylarla sık sık gündeme gelen Fatih, izleyicilerin hafızasında iz bırakan karakterlerden biri olmuştu. Muhabirin, Fatih'in meşhur lakabının kendisine de kaldığını hatırlatması üzerine Doğukan Güngör, esprili bir çıkış yaptı.

Oyuncu, Fatih ile yeni dizisindeki Mehmet karakterinin birbirinden oldukça farklı olduğunu belirtti. Fatih'in varlıklı, düşünceleri ve tavırları bakımından farklı bir kişiliğe sahip olduğunu söyleyen Güngör, Mehmet'in ise haysiyetine sahip çıkan, aşkı ile ailesi arasında kalan ve doğru bildiği yoldan ayrılmayan bir karakter olduğunu anlattı.

ESKİ DİZİSİNDEN KAHKAHAYA BOĞAN ANISINI ANLATTI

Röportaj sırasında Kızılcık Şerbeti günlerine dair eğlenceli bir anısını da paylaşan oyuncu, bir dönem kendisine "Çok sevilen bir karakteri oynuyorsunuz" diyen bir kişiye verdiği cevabı anlattı.

Güngör, o sırada karşısındaki kişiye "Diziyi izliyor musun abi?" diye sorduğunu söyledi. Bu anısını anlatırken davetlileri güldüren oyuncu, bu kez gerçekten sevilen bir karakterle izleyici karşısında olduğunu da dile getirdi.

ASKERLİK SONRASI 23 KİLO VERDİ!

Doğukan Güngör'ün röportajda en çok dikkat çeken açıklamalarından biri de fiziksel değişimi oldu. Askerlik dönüşünde toplam 23 kilo verdiğini açıklayan oyuncu, yeni görünümüyle ilgili soruya "Aksiyon almak lazım bence" sözleriyle karşılık verdi.

Yeni bir karakter, yeni bir proje, yeni bir vücut ve yeni bir mantaliteyle yoluna devam ettiğini belirten Güngör, hayatında her şeyin yolunda gittiğini ifade etti. Davette tercih ettiği ceket nedeniyle Tarkan'a benzetilmesi üzerine ise ünlü sanatçıya duyduğu hayranlığı şu sözlerle dile getirdi: "Tarkan başka bizim için. Kimse gibisi bile olamaz"

AŞK MI, AİLE Mİ? DOĞUKAN GÜNGÖR'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Haysiyet dizisindeki Mehmet karakterinin aşkı ve ailesi arasında kalmasından yola çıkan muhabir, aynı durumun kendi başına gelmesi hâlinde nasıl bir tercih yapacağını sordu.

Güngör, ailesinin kendisini böyle bir kararın içine sokmayacağını belirterek aşk ve aile kavramlarının farklı anlamlar taşıdığını anlattı. Âşık olmanın da bir nedeni olduğunu söyleyen oyuncu, konuya esprili bir noktada son verdi: "Aşkı karakterlerde yaşamayı seviyorum ben"

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılığının ardından yeni bir sayfa açan Doğukan Güngör, Haysiyet dizisiyle ekran yolculuğunu sürdürürken hem verdiği kilolarla hem de samimi açıklamalarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.