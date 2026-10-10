Haysiyet setinde korku dolu anlar! Doğukan Güngör olası faciayı önledi

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İstanbul
Haysiyet dizisinin çekimleri sırasında yaşanan beklenmedik olayda, el freni çekilmeyen kamyonun kaymaya başladığını fark eden Doğukan Güngör aracı durdurmak için müdahalede bulundu. Hareket halindeki kamyonun camından içeri girerek aracı kontrol altına almaya çalışan oyuncunun o anları kayda alınırken, kamera arkası görüntüleri kısa sürede dikkat çekti.
Kanal D’nin ilgi gören yapımlarından Haysiyet, bu kez dizideki sahnelerden çok set arkasında yaşanan olayla gündeme geldi. Çekimler sırasında el freni çekilmediği için hareket etmeye başlayan kamyon, sette kısa süreli paniğe neden oldu.
Aracın kontrolsüz şekilde ilerlediğini gören Doğukan Güngör, kamyonu durdurmak amacıyla harekete geçti. Oyuncunun araç camından içeri girmeye çalıştığı anlar, set ekibinin kameralarına yansıdı.
Dizideki rolüyle izleyicilerin dikkatini çeken Doğukan Güngör, çekim sırasında yaşanan aksaklığa müdahale etmeye çalıştı. Hareket eden kamyonu durdurmak için gösterdiği çaba, kamera arkası görüntülerinin ortaya çıkmasıyla birlikte gündem oldu.
Sette yaşanan olayın görüntüleri kısa sürede ilgi görürken, çekimlerin perde arkasında zaman zaman ne kadar beklenmedik durumların yaşanabildiği bir kez daha gözler önüne serildi.
Haysiyet dizisinin setinden paylaşılan görüntüler, izleyicilerin ilgisini çekti. Doğukan Güngör’ün hareket halindeki kamyonu durdurmak için müdahalede bulunduğu anlar, dizinin kamera arkasında yaşanan dikkat çekici olaylar arasında yer aldı.
Ekranda izleyiciyle buluşan sahnelerin arkasında yaşanan bu olay, dizinin setinden gelen görüntülerin de en az çekimler kadar konuşulabileceğini gösterdi.