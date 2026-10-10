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Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 08:54
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 09:00

Haysiyet setinde korku dolu anlar! Doğukan Güngör olası faciayı önledi

Kanal D ekranlarında yayınlanan Haysiyet dizisinin setinde yaşanan olay, kamera arkası görüntüleriyle ortaya çıktı. El freni çekilmediği için hareket etmeye başlayan Uğurum 58’i durdurmak isteyen Doğukan Güngör, hiç vakit kaybetmeden harekete geçti. Ünlü oyuncunun kamyonun camından içeri girdiği anlar, set ekibine heyecan dolu dakikalar yaşattı.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 08:54
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 09:00

Haysiyet dizisinin çekimleri sırasında yaşanan beklenmedik olayda, el freni çekilmeyen kamyonun kaymaya başladığını fark eden aracı durdurmak için müdahalede bulundu. Hareket halindeki kamyonun camından içeri girerek aracı kontrol altına almaya çalışan oyuncunun o anları kayda alınırken, kamera arkası görüntüleri kısa sürede dikkat çekti.

HABERİN ÖZETİ

Haysiyet setinde korku dolu anlar! Doğukan Güngör olası faciayı önledi

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Haysiyet dizisinin çekimleri sırasında, el freni çekilmeyen kamyonun kaymaya başladığını fark eden oyuncu Doğukan Güngör, aracı durdurmak için müdahalede bulunarak olası bir faciayı önledi.
Oyuncu Doğukan Güngör, el freni çekilmeyen ve kaymaya başlayan kamyonu durdurmak için aracın camından içeri girerek kontrol altına almaya çalıştı.
Bu anlar, set ekibi tarafından kaydedildi ve kamera arkası görüntüleri dikkat çekti.
Olay, Haysiyet dizisinin setinde yaşandı ve kısa süreli bir paniğe neden oldu.
Kamera arkası görüntüleri, çekimlerin perde arkasında yaşanan beklenmedik durumları gözler önüne serdi.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

HAYSİYET SETİNDE BEKLENMEDİK OLAY

’nin ilgi gören yapımlarından , bu kez dizideki sahnelerden çok set arkasında yaşanan olayla gündeme geldi. Çekimler sırasında el freni çekilmediği için hareket etmeye başlayan , sette kısa süreli paniğe neden oldu.

Haysiyet setinde korku dolu anlar! Doğukan Güngör olası faciayı önledi

Aracın kontrolsüz şekilde ilerlediğini gören Doğukan Güngör, kamyonu durdurmak amacıyla harekete geçti. Oyuncunun araç camından içeri girmeye çalıştığı anlar, set ekibinin kameralarına yansıdı.

Haysiyet setinde korku dolu anlar! Doğukan Güngör olası faciayı önledi

DOĞUKAN GÜNGÖR’ÜN O ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Dizideki rolüyle izleyicilerin dikkatini çeken Doğukan Güngör, çekim sırasında yaşanan aksaklığa müdahale etmeye çalıştı. Hareket eden kamyonu durdurmak için gösterdiği çaba, kamera arkası görüntülerinin ortaya çıkmasıyla birlikte gündem oldu.

Haysiyet setinde korku dolu anlar! Doğukan Güngör olası faciayı önledi

Sette yaşanan olayın görüntüleri kısa sürede ilgi görürken, çekimlerin perde arkasında zaman zaman ne kadar beklenmedik durumların yaşanabildiği bir kez daha gözler önüne serildi.

Haysiyet setinde korku dolu anlar! Doğukan Güngör olası faciayı önledi

KAMERA ARKASI GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

Haysiyet dizisinin setinden paylaşılan görüntüler, izleyicilerin ilgisini çekti. Doğukan Güngör’ün hareket halindeki kamyonu durdurmak için müdahalede bulunduğu anlar, dizinin kamera arkasında yaşanan dikkat çekici olaylar arasında yer aldı.

Haysiyet setinde korku dolu anlar! Doğukan Güngör olası faciayı önledi

Ekranda izleyiciyle buluşan sahnelerin arkasında yaşanan bu olay, dizinin setinden gelen görüntülerin de en az çekimler kadar konuşulabileceğini gösterdi.

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