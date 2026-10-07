Haysiyet kim öldü? Son bölüm özeti

Haysiyet dizisinin son bölümünde izleyicileri duygu dolu ve gerilimli gelişmeler bekledi. Aziz'in beklenmedik ölümü başta eşi Suzan ve annesi Nimet olmak üzere tüm aileyi derinden sarsarken, Sadık oğlunun ölümünden kendisini sorumlu tutmaya başladı. Yaşananların ardından aile üyeleri arasında sert tartışmalar yaşanırken Tufan da kardeşinin kaybıyla büyük bir vicdan hesaplaşmasının içine girdi.

HAYSİYET KİM ÖLDÜ?

Haysiyet dizisinde ölen karakter Aziz Karlıova oldu. Asir Gündoğdu'nun canlandırdığı Aziz, kendisine yeni bir hayat kurmak amacıyla satın aldığı kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.

Aziz'in ölümü dizideki dengeleri tamamen değiştirdi. Özellikle babası Sadık'ın daha önce oğluna söylediği ağır sözler, yaşanan ölümün ardından aile içerisinde büyük bir suçlama konusu haline geldi. Sadık ise oğlunun ölümünden kendisini sorumlu tutarak ağır bir vicdan azabı yaşamaya başladı.

HAYSİYET AZİZ NASIL ÖLDÜ?

Aziz, babası Sadık ile yaşadığı tartışmaların ardından satın aldığı kamyonun altında kaldı. Yaşanan kazanın ardından Aziz'in hayatını kaybetmesi Karlıova ailesini yasa boğdu.

Aziz'in ölümünün ardından eşi Suzan, Sadık'ı oğlunun ölümünden sorumlu tuttu. Sadık'ın geçmişte Aziz'e söylediği sözler yeniden gündeme gelirken aile içerisinde yaşanan gerilim cenaze sırasında da devam etti.

HAYSİYET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz'in ölüm haberi Londra'ya gitmek üzere uçakta bulunan Mehmet'e ulaştı. Aldığı haber karşısında büyük bir şok yaşayan Mehmet, hastaneye giderken ailesi de Aziz'in ölümünün ardından büyük bir yıkım yaşadı.

Aziz'in cenazesinde ise Karlıova ailesi birbirine girdi. Suzan, kayınpederi Sadık'ı Aziz'e yeterince babalık yapmamakla suçladı. Tufan da kardeşinin ölümü nedeniyle yaşadığı pişmanlığı dile getirirken aile içerisindeki hesaplaşmalar daha da derinleşti.

SADIK OĞLUNUN ÖLÜMÜNDEN KENDİNİ SORUMLU TUTTU

Aziz'in ölümünün ardından ortadan kaybolan Sadık, büyük bir vicdan azabı yaşamaya başladı. Oğlunun ölümüne neden olan kamyonun başına giden Sadık, yaşananların ardından aracı ateşe verdi.

Sadık'ın yaşadığı yıkım, Suzan'ın sözleriyle daha da ağırlaştı. Suzan, Aziz'in babasından korktuğunu ve yaşananların ardından artık Karlıova ailesinin gelini olmadığını söyleyerek Sadık'a sert tepki gösterdi.

TUFAN KARDEŞİNİN ÖLÜMÜYLE YIKILDI

Aziz'in ölümünün ardından Tufan da büyük bir vicdan hesaplaşmasına girdi. Mehmet'in, Aziz'e karşı söyledikleri nedeniyle Tufan'a tepki göstermesi üzerine Tufan, kardeşine çok bağırdığını ve yaşananların sonucunu bilse ona böyle davranmayacağını söyledi.

Tufan'ın gözyaşlarına hakim olamadığı anlar bölümün dikkat çeken sahneleri arasında yer aldı. Aziz'in ölümü yalnızca aile içerisindeki ilişkileri değil, Tufan'ın Gülsüm ile yaşadığı sorunları da yeni bir noktaya taşıdı.

HAYSİYET AZİZ DİZİDEN AYRILDI MI?

Aziz Karlıova karakterinin ölümüyle birlikte Asir Gündoğdu'nun Haysiyet dizisindeki hikayesi sona erdi. Oyuncu, dizinin 4. bölümünde yaşanan olayların ardından yapımdan ayrıldı.

Asir Gündoğdu'nun Haysiyet sonrasındaki yeni projesi de belli oldu. Oyuncunun MF Yapım imzalı Centilmen dizisinin kadrosuna katılacağı ve Erhan karakterini canlandıracağı belirtildi.