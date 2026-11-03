Apple banka gibi para basıyor: Dudak uçuklatan rakam

ABD'li teknoloji devi Apple, açıkladığı son bilançosuyla dikkatleri üzerine çekti. Şirket, 26 Eylül 2026'da sona eren ve mali takviminde dördüncü çeyrek olarak kabul edilen üç aylık dönemde hem gelirini hem de kârını çift haneli oranlarda artırdı.

Apple'ın temmuz-eylül dönemindeki net satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 12 yükselerek 114,5 milyar dolara ulaştı. Şirket, bir önceki yılın aynı çeyreğinde 102,5 milyar dolarlık satış gerçekleştirmişti.