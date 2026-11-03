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Apple banka gibi para basıyor: Dudak uçuklatan rakam

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 12:29
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 12:29
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1
Apple banka gibi para basıyor: Dudak uçuklatan rakam

ABD'li teknoloji devi Apple, açıkladığı son bilançosuyla dikkatleri üzerine çekti. Şirket, 26 Eylül 2026'da sona eren ve mali takviminde dördüncü çeyrek olarak kabul edilen üç aylık dönemde hem gelirini hem de kârını çift haneli oranlarda artırdı.

Apple'ın temmuz-eylül dönemindeki net satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 12 yükselerek 114,5 milyar dolara ulaştı. Şirket, bir önceki yılın aynı çeyreğinde 102,5 milyar dolarlık satış gerçekleştirmişti.

2
Apple banka gibi para basıyor: Dudak uçuklatan rakam

ÜÇ AYDA 30,7 MİLYAR DOLAR KÂR ETTİ

Bilançonun en çarpıcı kalemlerinden biri ise net kâr oldu. Apple, yalnızca üç ayda 30,7 milyar dolar net kâr elde etti. Geçen yılın aynı döneminde 27,5 milyar dolar olan bu rakam, yüzde 12 artış gösterdi. Şirketin hisse başına kârı da 1,85 dolardan 2,10 dolara yükseldi.

3
Apple banka gibi para basıyor: Dudak uçuklatan rakam

İPHONE SATIŞLARINDA REKOR ARTIŞ

Apple'ın gelirlerindeki büyümede iPhone satışlarının önemli payı oldu. Şirketin en önemli gelir kaynaklarından biri olan iPhone, temmuz-eylül döneminde yüzde 17,5'lik satış artışıyla 57,6 milyar dolarlık gelir sağladı. Mac satışlarında da güçlü bir yükseliş görüldü. Mac ürünlerinden elde edilen gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,7 artarak 10,8 milyar dolara çıktı.

Ancak Apple'ın bütün ürünlerinde tablo aynı değildi. iPad satışları yüzde 10,4 gerileyerek 6,2 milyar dolarda kaldı.

4
Apple banka gibi para basıyor: Dudak uçuklatan rakam

HİZMET GELİRLERİ 31,6 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Apple'ın büyümesinde yalnızca cihaz satışları değil, hizmetlerden elde edilen gelirler de etkili oldu. Şirketin hizmet gelirleri, temmuz-eylül döneminde yüzde 10'a yakın artışla 31,6 milyar dolara yükseldi. Böylece Apple, hizmet tarafında da tüm zamanların en yüksek gelir seviyesine ulaştı.

5
Apple banka gibi para basıyor: Dudak uçuklatan rakam

YILLIK GELİR 478,8 MİLYAR DOLARI BULDU

Apple'ın açıkladığı rakamlar, şirketin 2026 mali yılını da güçlü bir büyümeyle tamamladığını gösterdi.

Teknoloji devinin mali yıl genelindeki net satışları yüzde 15 artışla 478,8 milyar dolara ulaştı. Yıllık net kâr ise yüzde 18 yükselerek 132,2 milyar dolara çıktı.

Ürün gruplarına bakıldığında, 2026 mali yılında iPhone satışlarından 254,1 milyar dolar gelir elde edildi. Aynı dönemde Mac satışları 37,9 milyar dolar, iPad satışları ise 27,9 milyar dolar olarak kaydedildi. Apple'ın hizmet gelirleri de mali yıl genelinde 123,3 milyar dolara ulaştı.

6
Apple banka gibi para basıyor: Dudak uçuklatan rakam

APPLE'DAN REKOR AÇIKLAMASI

Apple Üst Yöneticisi John Ternus, eylül ayında sona eren çeyrekte şirketin gelir rekoru kırdığını açıkladı. iPhone satışlarında eylül çeyreği açısından bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaşıldığını belirten Ternus, hizmet gelirlerinin de tüm zamanların rekorunu kırdığını ifade etti.

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