Akaryakıta salı zammı! İşte pompaya yansıyan yeni rakamlar

Kasım ayının ilk gününde benzin ve motorine yansıyan ÖTV kaynaklı fiyat artışlarının ardından otogaz (LPG) grubunda da beklenen zam pompaya yansıdı.

Artış, 3 Kasım Salı günü itibarıyla 9,03 TL olarak tabelalara yansıdı.

Zammın ardından Türkiye genelindeki şehirlerde benzin, motorin ve otogaz (LPG) güncel pompa fiyatları ise şöyle şekillendi: