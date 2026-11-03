Akaryakıta salı zammı! İşte pompaya yansıyan yeni rakamlar

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İstanbul
Kasım ayının ilk gününde benzin ve motorine yansıyan ÖTV kaynaklı fiyat artışlarının ardından otogaz (LPG) grubunda da beklenen zam pompaya yansıdı.
Artış, 3 Kasım Salı günü itibarıyla 9,03 TL olarak tabelalara yansıdı.
Zammın ardından Türkiye genelindeki şehirlerde benzin, motorin ve otogaz (LPG) güncel pompa fiyatları ise şöyle şekillendi:
İSTANBUL (AVRUPA)
İSTANBUL (ANADOLU)
ANKARA
İZMİR
ADANA
ADIYAMAN
AFYONKARAHİSAR
AĞRI
AKSARAY
AMASYA
ANTALYA
ARDAHAN
ARTVİN
AYDIN
BALIKESİR
BARTIN
BATMAN