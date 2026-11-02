2026 yılının şampiyonu kim olacak? Altın mı, dolar mı, Bitcoin mi? Tuna Kaya ilk kez açıkladı

Altın yükselirken gümüş zaman zaman daha sert hareketler yapabiliyor. 2026'nın kalanında altını mı, gümüşü mü tercih edersiniz?

Tuna Kaya: Kalan dönemde altını tercih ederim.

Gümüş zaman zaman daha sert yükselir ancak düşüşlerde de daha sert darbe alır. 2026'da zaten çok daha volatil oldu. Altın, merkez bankası talebi ve koruma rolüyle daha istikrarlı. Gümüş portföyde yüzde 10'luk bir yer alabilir ancak ağırlık altında olmalı.

Altın uzun vadeli koruma aracıdır, kısa vadeli spekülasyon gözüyle bakmayın. Gümüşü de ihmal etmeyin ancak tüm paranızı ona yatırmayın.

