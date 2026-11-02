2026 yılının şampiyonu kim olacak? Altın mı, dolar mı, Bitcoin mi? Tuna Kaya ilk kez açıkladı

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İstanbul
Altın, gümüş, dolar, Bitcoin ve borsa… 2026 yılı biterken yatırım yarışında dengeler değişecek mi? Ekonomist Tuna Kaya, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a 2026 yılının şampiyonunu açıkladı. Gram altın ve dolar için dikkat çeken seviyeleri açıkladı. Yatırımcıyı bekleyen en büyük tuzağı da duyurdu: Yıl sonunda kazanan olmak isterken en büyük kaybeden olmayın!
2026'nın bitmesine iki ay kaldı. Yatırım araçlarını bir yarışa sokarsak altın, gümüş, Borsa İstanbul, döviz ve Bitcoin arasında yılın şampiyonu kim olacak?
Tuna Kaya: Şu ana kadar vadeli mevduat açık ara önde. Dolar yılbaşından beri kabaca yüzde 16 arttı. Altın TL bazında kur sayesinde daha iyi duruyor ancak ons bazında ciddi düzeltme yaşadı (ocak ayı zirvelerinden sert geri çekildi). Gümüş çok daha volatil ve daha fazla kaybetti. Bitcoin sene başına göre negatif (yüzde 10 civarında), BIST 100 de negatif (yüzde 5 civarında) ve zirvesinden oldukça uzakta.
Kalan iki ayda vadeli mevduatın şampiyon olma ihtimali en yüksek görünüyor. Enflasyon, dış denge ve politika faizi-reel getiri dengesi kısa vadede tersine dönmez. Döviz ikinci olur. Altın (özellikle gram altın) kur desteğiyle üçüncü sıraya oturabilir. Bitcoin veya BIST'in kısa sürede arayı kapatıp şampiyon olması için çok güçlü risk iştahı, petrol düşüşü ve Fed sürprizi gerekir. Şu anki aşamada bu zor.
2026'nın kazananı ile yatırımcısına en çok kazandıran varlık aynı mı olacak? En büyük ters köşe nereden gelebilir?
Tuna Kaya: Hayır, aynı olmayabilir.
Nominal (enflasyon dâhil) olarak yıl sonunda en çok artan varlık ile yatırımcının portföyünde en çok kazandıran varlık arasında giriş zamanı, çıkış noktası ve psikoloji farkı vardır. Faiz ve döviz istikrarlı kazandırdı ancak ocak ayında zirvedeyken altına, gümüşe veya Bitcoin'e yüklenenler hâlâ ekside.
En büyük ters köşe ihtimali gümüş veya Bitcoin'den gelebilir. Risk iştahı olursa ikisi de altından daha sert yükselebilir.
BIST'ten de gelebilir: 10.500-10.700 bandından tepki ve küresel risk iştahının düzelmesi durumunda 11.500-12.500'e hızlı çıkış mümkün (geçmişte de böyle oldu).
Ters köşe, “her şeyin düzgün gideceği” varsayımıyla tüm parayı tek varlığa basmaktan gelir.
Yıl sonunda ons ve gram altında hangi seviyeleri konuşacağız?
Tuna Kaya: Ons altın: Mevcut senaryoda 3.800-4.200 dolar bandı.
Olumlu senaryoda petrol geriler, Fed yumuşar ve risk iştahı artarsa 4.300-4.500 dolara doğru bir hareket görülebilir.
Olumsuz senaryoda (petrol yüksek kalır, Fed şahin tutumunu sürdürürse) 3.700-3.850 dolara kadar gerileme yaşanabilir.
|Senaryo
|Koşullar
|Ons Altın Beklentisi
|Mevcut Senaryo
|Mevcut piyasa koşulları
|3.800 - 4.200 $
|Olumlu Senaryo
|Petrolün gerilemesi, Fed'in yumuşaması ve risk iştahının artması
|4.300 - 4.500 $
|Olumsuz Senaryo
|Petrolün yüksek kalması ve Fed'in şahin tutumunu sürdürmesi
|3.700 - 3.850 $
4.300-4.500 doların üzeri için “yeni rekor hikâyesi” makro desteğe ihtiyaç duyuyor.
Gram altın (TL): Kurun seyri belirleyici. Dolar 52-53 bandında giderse gram altında 6.500-7.000 TL ve üzeri seviyeler konuşulabilir. Kur daha hızlı giderse ons düşse bile gram altın daha yüksek seviyelerde görünebilir.
4.300 dolar ons ve 6.700 TL gram civarı aşılmadan yeni rekor hikâyesi yok.
Altın yükselirken gümüş zaman zaman daha sert hareketler yapabiliyor. 2026'nın kalanında altını mı, gümüşü mü tercih edersiniz?
Tuna Kaya: Kalan dönemde altını tercih ederim.
Gümüş zaman zaman daha sert yükselir ancak düşüşlerde de daha sert darbe alır. 2026'da zaten çok daha volatil oldu. Altın, merkez bankası talebi ve koruma rolüyle daha istikrarlı. Gümüş portföyde yüzde 10'luk bir yer alabilir ancak ağırlık altında olmalı.
Altın uzun vadeli koruma aracıdır, kısa vadeli spekülasyon gözüyle bakmayın. Gümüşü de ihmal etmeyin ancak tüm paranızı ona yatırmayın.
BIST 100 için yıl sonu beklentiniz nedir?
Tuna Kaya: Şu an 10.700 civarında. 10.500-10.700 destek bandı. Yıl sonunda 10.800-11.800 bandında olabilir.
Olumlu senaryoda fon krizi çözülür, petrol geriler ve Fed yumuşarsa 12.000-12.500 seviyeleri görülebilir.
|Kriter / Durum
|Seviye / Beklenti
|Açıklama / Koşullar
|Mevcut Seviye
|~10.700
|Destek bandı 10.500 - 10.700 aralığındadır.
|Yıl Sonu Beklentisi (Baz Senaryo)
|10.800 - 11.800
|Genel yıl sonu hedef bandı.
|Olumlu Senaryo
|12.000 - 12.500
|Fon krizinin çözülmesi, petrol fiyatlarının gerilemesi ve Fed'in yumuşaması durumunda görülebilir.
Olumsuz senaryoda ise petrolün yüksek seyretmesi, küresel risk iştahının zayıf kalması ve iç politikadaki belirsizlik nedeniyle 10.200-10.500 seviyeleri gündeme gelebilir.
Mayıs zirvesinden (15.200 civarı) gelen düzeltme derin.
Son aylarda yaşananlar bakımından borsada büyük bir belirsizlik var. Bu belirsizlik çözülmeden yeni alım yapmak bana göre riskli.
Dolar/TL ve Euro/TL için yıl sonu beklentiniz nedir?
Tuna Kaya: Dolar/TL: 52-53 bandı. 54 ve üzeri seviyelerde risk senaryosu devreye girmiş olur.
Euro/TL: 57-61 bandı (EUR/USD seyrine bağlı). Euro tarafı biraz daha yumuşak olabilir.
Kur yukarı kilitli durumda. Ani ve büyük bir sıçrama için jeopolitik veya iç politikada bir sürpriz gerekir.
2026'nın sonunda yatırımcıların dönüp baktığında “Keşke yapmasaydım” diyeceği en büyük yatırım hatası ne olacak?
Tuna Kaya: Tek bir varlığa (özellikle zirveye yakınken) tüm parayı yatırmak ve kaldıraçlı işlemlere girmek.
Ocak ayında altın, gümüş ve Bitcoin uçuyor diye tüm birikimini yatıranlar, “Borsa 15.000'i gördü, daha da gider” diyenler veya kurun artık duracağını düşünerek nakit TL'de bekleyenler en çok pişman olanlar olacak.
İkinci büyük hata ise düşüşlerde panik satış yapmak. 2026'da birçok varlık sert düzeltmeler yaşadı. Dipte satanlar toparlanmayı kaçırdı.
2026'nın kalanı belirsizlik yılı. Faiz şu an lider, altın koruma rolünü oynuyor, BIST ve kripto toparlanma bekliyor, gümüş ise en oynak varlık. Tek doğru: Eşitlendirme, kademeli alım ve nakit payı bırakmak. Kimse yıl sonunu kesin olarak bilemez. Piyasalar hızla değişebiliyor.
Amerikan seçimleri sonrası yeni bir dünya düzeni bizi bekliyor.