Christa Pike'ın başarısız idam infazında görevli doktor ilk kez yaşananları anlattı, kendini savundu

ABD'nin Tennessee eyaletinde Christa Pike'ın başarısız idam infazı sırasında yaşananlar hakkında ilk kez doktor Mark Fowler konuştu. İnfazda görevli olan Fowler, Intelligencer’a yaptığı açıklamada kendini savundu.

45 DAKİKA SONRA FARK ETTİ

69 yaşındaki doktor Fowler, işlerin planlandığı gitmediğini 45 dakika sonra fark ettiğini itiraf etti. İnfazların normal şartlarda 10 dakika kadar sürdüğünü belirten Fowler, cezaevi müdürünün kendisine 'Ölmedi' dediğini aktardı. Fowler, ilk olarak ilacın etki etmesi için biraz daha zaman tanınması gerektiğini önerdiğini söyledi.

Aradan geçen yarım saatin ardından Pike'ın beyninde kalıcı hasar olması riskine karşı harekete geçtiğini anlatan Fowler, Pike'a koma teşhisi koyarak infazın durdurulması emri verdiğini söyledi. Ardından ise Pike oksijen tüpüne bağlandı ve hastaneye kaldırıldı.

Pike'ın infazı sırasında damar yollarının doğru açılmadığı ve ölümcül dozların kan dolaşımı yerine kollarındaki deri altı dokusuna verildiği belirlendi.

Pike'ın infaz sırasında kolundaki ağrıdan şikayet ettiğini hatırlatan Fowler, bu durumda durup yeniden değerlendirme yapılması gerektiğini fakat yapılmadığını aktardı.

''GADDAR, İLKESİZ, KÖTÜ, UMURSAMAZ, BECERİKSİZ DEĞİLİM''

Kendini savunan Fowler, ''Kötü, gaddar bir insan değilim. İlkesiz değilim, umursamaz değilim ve beceriksiz değilim.'' dedi. Ayrıca Pike’ın “kalıcı bitkisel hayata girip çeyrek milyon dolarlık tedavi masrafıyla” kalmasından endişe ettiğini de söyledi.

Damar yolu açmayı bisiklet sürmeye benzeten Fowler, karmaşık vakalarda damar yolunu zaman zaman kendisinin de açtığını belirtti.

''PIKE YENİDEN İNFAZ EDİLMELİ''

İdam cezasının 'muhtemelen' adil uygulanmadığını söyleyen Fowler, Pike'ın buna rağmen Pike'ın yeniden infaz edilmesi gerektiğini söyledi. Fowler, bunun Slemmer’ın 30 Eylül’deki infazda hazır bulunan annesine 'adalet duygusu' vereceğini savundu.

''GÖREVDEN ÇEKİLMEYECEĞİM''

Fowler, eleştirilere rağmen infazlardaki görevinden çekilmeyeceğini de belirtti. Tennessee’nin protokolünü değiştirmesi gerektiğini savunan Fowler, pentobarbital yerine potasyum klorür içeren eski 3 ilaçlı yöntemin kullanılmasını önerdi. Fowler’a göre damar yolunu açan kişilerin de ilacın etkisini gözlemlemek için odada kalması gerekiyor.

CHRISTA PIKE'TAN İLK AÇIKLAMA

Başarısız infazın mağduru Christa Pike ise geçtiğimiz gün ilk kez açıklamalarda bulundu. Pike, sürekli acı çektiğini söyleyerek şunları anlattı:

''O geceden beri acı çekmediğim bir an olmadı. Vücudum ağrıyor. Kollarım ağrıyor. Ellerim ağrıyor. Boğazım ağrıyor. Hâlâ konuşmakta zorlanıyorum. Ve acı sadece fiziksel değil.''

Cezaevinde büyük ölçüde diğer mahkumlardan ayrı tutulduğunu belirten Pike, ''28 yılı hücre hapsinde geçirdim ve bugün yaşadıklarımın çoğu o durumun tekrarı” ifadelerini kullandı. Pike, “Bu kadar çok insanı bu korkunç duruma sokan beceriksizlik beni derinden yaraladı'' diyerek infaz ekibine tepki gösterdi.

BAŞARISIZ İDAM İNFAZI

1995 yılında işlediği cinayet nedeniyle 30 Eylül'de iki doz zehirli iğneyle idam edilmeye çalışılan Christa Pike hastanede gözlerini açtı. İki zehirli iğne nedeniyle hayatını kaybetmeyen fakat bilincini yitiren Pike'ın son durumuna ilişkin bilgileri avukatı Randy Spivey verdi. BBC'nin haberine göre, Spivey, Pike’ın, salı günü "herkesi şaşırtarak" konuşmaya başladığını ancak infaz girişimine dair yalnızca sınırlı ayrıntıları hatırladığını söyledi.

Pike’ın tedavisinin hastanede sürdüğünü belirten Spivey, müvekkilinin "kızgın ve şaşkın" uyandığını, daha sonra “Neredeyim?” ve “Siz kimsiniz?” diye sorduğunu aktardı.

Spivey, "Şu anda her şeye karşı öfkeli ve kafası karışık. Eyaletin kendisini idam etmeye çalıştığının gayet farkında. Neler olduğunu öğrenmek istedi, çeşitli kişileri ve kurbanın ailesini sordu" diye konuştu.

CHRISTA PIKE OLAYI NEDİR, NEDEN İDAM CEZASI ALDI?

Pike, 1995'te 18 yaşındayken sınıf arkadaşı Colleen Slemmer'ı öldürmekten suçlu bulunarak idama mahkum edilmişti. İdam cezasının infazı için Pike'a 30 Eylül'de 2 doz ilaç verilmiş ancak Pike'ın kalbi durmamıştı. Pike, cezaevi dışındaki bir sağlık kuruluşuna sevk edilmişti.

Tennessee Valisi Bill Lee, olayın incelenmesi için talimat verirken eyalette yılın geri kalanı için planlanan infazlar da inceleme süresince durdurulmuştu.

Pike'ın avukatları, 2 Ekim'de yaptıkları açıklamada, Pike'ın hastanede solunum cihazına bağlı ve bilinçsiz olduğunu ifade etmişti.