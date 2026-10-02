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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 17:12
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 17:12

Christa Pike'ın 2 zehirli iğneye rağmen ölmemesiyle ABD'deki başarısız infazlar gündem oldu

ABD'nin Tennessee eyaletinde Christa Pike'ın iki doz zehirli iğneye rağmen ölmemesinin ardından ülkedeki başarısız infazlar yeniden gündeme geldi. Bu idamlar arasında kafası yananlar ve kopanlar var.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Christa Pike'ın 2 zehirli iğneye rağmen ölmemesiyle ABD'deki başarısız infazlar gündem oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 17:12
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 17:12

'de 18 yaşındayken işlediği vahşi cinayet nedeniyle geçtiğimiz gün idam cezasının infaz edilmesi beklenen Christa Pike'ın başarısız infazı ülkedeki diğer infaz olaylarını da gündeme getirdi. 

MAHKUMUN KAFASI KOPTU

ABD'de 1890 ile 2010 yılları arasında gerçekleştirilen tüm infazların yaklaşık %3'ü başarısız bir şekilde sonuçlandı. Bunların arasında cellatların haspishanede ne kadar şişmanladığını hesaba katmaması nedeniyle kafası düştüğünde kopan Black Jack lakaplı Tom Ketchum var. 

Christa Pike'ın 2 zehirli iğneye rağmen ölmemesiyle ABD'deki başarısız infazlar gündem oldu

KAFALARI ALEV ALANLAR VARDI

Bir başka olayda ise elektrikle idam yer alıyor. 1990 yılında 'da polis katili Jesse Tafero, elektrikli sandalye operatörlerinin vücuduna elektrik dalgaları göndermeye çalışırken başarısız olmaları sonucu alev aldı. 

Operatörler yanlışlıkla başlığının altına iletken olmayan sentetik bir sünger yerleştirmişlerdi. Yedi yıl sonra Florida'daki başka bir mahkumun kafası alev aldı.

LA Times 1997'de şöyle yazmıştı: 

"Pedro Medina... sabah 7:10'da ölü ilan edildi, ancak koruyucu eldiven giyen bir cezaevi görevlisi, mahkumun başından çıkan alevleri söndürmeye yardım etmeden dışarıya açılan bir pencere açtı.''

Christa Pike'ın 2 zehirli iğneye rağmen ölmemesiyle ABD'deki başarısız infazlar gündem oldu

ZEHİRLİ İĞNEYLE İDAMDA ONLARCA BAŞARISIZ DENEME

Zehirli iğneyle infazda ise 2010 yılında kadar başarısız 75 başarısız deneme gerçekleşti. 

eyaletinde yalnızca 2022 yılında üç başarısız ölümcül enjeksiyon vakası yaşandı. Üç mahkumun da vücutları, sağlık personelinin damarlarına iğne batırma girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanması sonucu oluşan delici yaralar, morluklar ve birinde de düzensiz kesiklerle kaplıydı.

Ölüm Cezası Bilgi Merkezi'nin bildirdiğine göre, bir mahkum 90 dakika boyunca yatağa bağlanmış halde yatarken, sağlık görevlileri defalarca ona iğne batırdı. 

Christa Pike'ın 2 zehirli iğneye rağmen ölmemesiyle ABD'deki başarısız infazlar gündem oldu

CHRISTA PIKE'IN ERTELENEN İDAM İNFAZI

Christa Pike, 1995 yılında henüz 18 yaşındayken vahşice bir şekilde kız arkadaşını kıskançlık nedeniyle katletti. O dönem bu kadar küçük yaşta idam cezasına çarptırılan nadir insanlardan biri oldu. Şimdilerde 50 yaşında olan Pike'ın avukatları şimdiye kadar birçok kez cezanın müebbet hapse dönmesi için başvuruda bulundu fakat hepsi reddedildi.

Pike önceki gün eyalette 200 yılı aşkın süre sonra idam edilen ilk kadın mahkum olacaktı. İdamın gerçekleşeceği saatten yaklaşık 1 saat önce mahkeme infazın ertelendiğini duyurdu. Fakat bu süreçte Pike'a iki kez zehirli iğne yapıldı. Pike bu iğnelere rağmen ölmeyince ise hastaneye kaldırıldı. 

Christa Pike'ın 2 zehirli iğneye rağmen ölmemesiyle ABD'deki başarısız infazlar gündem oldu

New York Post'un haberine göre Valisi Bill Lee, neler olup bittiğine dair tam ve bağımsız bir inceleme yapılması çağrısında bulundu ve 2026 yılı sonuna kadar eyalette planlanan son infazı da şimdilik iptal etti.

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ETİKETLER
#ABD
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#tennessee
#alabama
#Christa Pike
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