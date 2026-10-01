İki asır sonra gerçekleşecek ilk kadın mahkum idamında hiçbir şey yolunda gitmedi! Christa Pike'ın infazı ertelendi

ABD'nin Tennessee eyaletinde 18 yaşındayken işlediği vahşi cinayet sebebiyle idama mahkum edilen Christa Gail Pike'ın cezası infaza 1 saat kala ertelendi. Pike, dün eyalette 200 yılı aşkın süre sonra idam edilen ilk kadın mahkum olacaktı. İdamın gerçekleşeceği saatten yaklaşık 1 saat önce mahkeme infazın ertelendiğini duyurdu.

Mahkeme, Pike’ın çocukluk döneminde maruz kaldığını belirttiği cinsel istismar ve travmaların ölüm cezası verilirken yeterince değerlendirilip değerlendirilmediğini incelemek için infaza kısa süreli ara verildiğini duyurdu. Kararda, tarafların sunduğu kapsamlı savunmaların incelenmesi ve konuların esastan çözümlenmesi amacıyla kısa süreli infaz durdurma kararı verildiği belirtildi.

'2 DOZ ZEHİRLİ İĞNE YAPILDI'

Şimdilerde 50 yaşında olan Pike'a ABD Yüksek Mahkemesi'nin bir saat önce infazının ertelenmesi talebini bozmasının ardından, yerel saatle 19:30'dan hemen önce Riverbend Maksimum Güvenlik Kurumu'nun ölüm odasına sedyeye bağlandı.

Avukatları ve tanıkların ifadelerine göre, Pike'a iki şırınga ölümcül ilaç enjekte edildi, ancak ölmedi ve "horladığı" duyuldu. Avukatları, "Bayan Pike bilincini kaybetmedi, kalbi hala atıyor ve horluyor" diye yazdı.

Ardından Pike'ın tedavi için yakındaki bir hastaneye kaldırıldığı ve tedavisinin sürdüğü belirtildi.

''EYALET İNFAZI GERÇEKLEŞTİRMEYİ BECEREMEDİ''

İnfaza tanık olarak katılan araştırmacı gazeteci John North, "Anlaşılan o ki bu iş olması gerektiği gibi gitmedi. Bildiğimiz kadarıyla, binadan ayrıldığımızda kendisi muhtemelen hâlâ hayattaydı" dedi.

Christa Pike'ın avukatları, "Bu gece Tennessee Eyaleti bir infazı gerçekleştirmeyi beceremedi. Christa yakınlardaki bir hastanede tedavi görüyor. Sağlık durumu hakkında bize bilgi verilmiyor." açıklaması yaptı.

İNFAZLAR YIL SONUNA KADAR DURDU

New York Post'un haberine göre Tennessee Valisi Bill Lee, neler olup bittiğine dair tam ve bağımsız bir inceleme yapılması çağrısında bulundu ve 2026 yılı sonuna kadar eyalette planlanan son infazı da şimdilik iptal etti.

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA İSTİSMAR VE AKIL HASTALIĞI

Pike suçunu inkar etmiyor, ancak avukatları ve destekçileri, çocukluk döneminde acımasız cinsel istismara ve ihmale maruz kalmış, tedavi edilmemiş akıl hastalığı olan bir gencin bu yaşta işlediği bir suç için ölüm cezasının uygun olmadığını savunuyor.

18 YAŞINDA İŞLEDİĞİ VAHŞİ CİNAYET

Pike, kıskançlık krizi sonucu bir sınıf arkadaşını öldürdüğünde 18 yaşındaydı ve idam cezasına çarptırılan en genç kadınlardan biriydi. Pike ve erkek arkadaşı, 1995 yılında Knoxville Job Corps'taki sınıf arkadaşları 19 yaşındaki Colleen Slemmer'ı öldürmekten suçlu bulundular.

Cinayetin vahşice işlenmesi nedeniyle o dönem ABD basınında büyük yankı uyandıran olayda Slemmer'ın göğsüne pentagram şekli kazınmış, kafatasından bir parça alınmıştı.