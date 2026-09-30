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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 17:09
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 17:09

Tennessee'de 200 yıl sonra ilk kez bir kadın mahkum edilecek: Son yemeğini yemeyi reddetti

ABD'nin Tennessee eyaletinde 200 yıl sonra ilk kez bir kadın mahkum idam edilecek. 18 yaşındayken vahşice işlediği cinayet nedeniyle idam cezası alan, şimdilerde 50 yaşında olan Christa Gail Pike infaz öncesindeki son yemeğini yemeyi ise reddetti.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Tennessee'de 200 yıl sonra ilk kez bir kadın mahkum edilecek: Son yemeğini yemeyi reddetti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 17:09
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 17:09

ABD'nin eyaletinde 1820'den beri idam edilen ilk kadın 50 yaşındaki Christa Gail Pike olacak. , infazın ertelenmesi için yapılan son başvuruyu da reddetti. 

Pike af dilekçesinde pişman olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"Ben 18 yaşında, akıl sağlığı sorunları olan bir gençtim. Yaptığım şeyin ciddiyetini anlamam yıllarımı aldı. Etkilediğim hayatların sayısını kabullenmem ise daha da uzun sürdü. Birinin çocuğunun, kız kardeşinin, arkadaşının hayatını aldım. Şimdi böyle bir suçu işleyebilecek yeteneğe sahip olduğumu düşünmek bile midemi bulandırıyor.''

Tennessee Valisi Bill Lee de Pike’ın çocukluk döneminde maruz kaldığı şiddet ve cinsel istismarı gerekçe gösteren af talebini kabul etmedi.

Tennessee'de 200 yıl sonra ilk kez bir kadın mahkum edilecek: Son yemeğini yemeyi reddetti

Pike ise infazdan önce sorulan son olarak ne yemek yemek istediğine dair soruya ise cevap vermedi, yemeği reddetti. 

18 YAŞINDA İŞLEDİĞİ VAHŞİ CİNAYET

Pike Pike, kıskançlık krizi sonucu bir sınıf arkadaşını öldürdüğünde 18 yaşındaydı ve idam cezasına çarptırılan en genç kadınlardan biriydi. Pike ve erkek arkadaşı, 1995 yılında Knoxville Job Corps'taki sınıf arkadaşları 19 yaşındaki Colleen Slemmer'ı öldürmekten suçlu bulundular. 

Cinayetin vahşice işlenmesi nedeniyle o dönem ABD basınında büyük yankı uyandıran olayda Slemmer'ın göğsüne pentagram şekli kazınmış, kafatasından bir parça alınmıştı.

Duruşmada Pike’a idam, erkek arkadaşı Tadaryl Shipp'e ise şartlı tahliye ihtimali bulunan ömür boyu hapis cezası verildi. 

Tennessee'de 200 yıl sonra ilk kez bir kadın mahkum edilecek: Son yemeğini yemeyi reddetti

ÇOCUKLUK TRAVMALARI CEZAYI ÖNLEMEDİ

Pike suçunu inkar etmiyor, ancak avukatları ve destekçileri, çocukluk döneminde acımasız cinsel istismara ve ihmale maruz kalmış, tedavi edilmemiş akıl hastalığı olan bir gencin bu yaşta işlediği bir suç için ölüm cezasının uygun olmadığını savunuyor.

Öldürülen Slemmer’ın annesi May Martinez ise idamın gerçekleştirilmesini destekliyor. 

Tennessee'de 200 yıl sonra ilk kez bir kadın mahkum edilecek: Son yemeğini yemeyi reddetti

200 YIL SONRA BİR İLK OLACAK

ABD’de kadın mahkûmların idam edilmesi oldukça seyrek görülüyor. Ölüm Cezası Bilgi Merkezi verilerine göre Yüksek Mahkeme’nin 1976’da idam cezalarının yeniden uygulanmasına izin vermesinden bu yana infaz edilen 1.683 kişinin yalnızca 18’i kadın.

Pike’ın dosyası uluslararası alanda da gündeme geldi. Bir grup Birleşmiş Milletler insan hakları uzmanı ölüm cezasının ömür boyu hapse çevrilmesi çağrısında bulundu.

İnfaz gerçekleşirse Pike, Tennessee’de 200 yılı aşkın süre sonra idam edilen ilk kadın olacak. Ayrıca modern ABD idam cezası döneminde Tennessee’de, suçu henüz 18 yaşındayken işlemiş olması nedeniyle idam edilen tek kişi olarak kayıtlara geçecek.

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#tennessee
#abd yüksek mahkemesi
#Christa Gail Pike
#Bill Lee
#Colleen Slemmer
#Dünya
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