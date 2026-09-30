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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 15:39
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 15:39

İsrail'in eski askerleri, Gazze'de sivillerin nasıl bile bile katledildiğini anlattı

İsrail'in eski askerleri, Gazze'de sivil katliamlarının nasıl gerçekleştirildiğini itiraf etti. Hamas'ın bir üst düzey komutanını vurmak için çoğu çocuk 120'den fazla kişinin öldürüldüğü saldırıya bile bile izin verildiği aktarıldı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 15:39
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 15:39

İsrailli askerler, 'deki katliamı anlatan NAZA belgeseliyle yeniden gündeme gelen İsrail ordusunun saldırılarına ve "sivil kayıpları" hesaplama yöntemlerine ilişkin, Fransız Le Monde gazetesine açıklama yaptı.

İsrail'in eski askerlerinin oluşturduğu "Breaking the Silence" (Sessizliği Bozmak) adlı insan hakları örgütü aracılığıyla isminin saklı tutulması koşuluyla Le Monde'a konuşan İsrailli asker, yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği 31 Ekim 2023'te İsrail’in Gazze'deki Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıya ilişkin bilgi verdi.

İsrail'in eski askerleri, Gazze'de sivillerin nasıl bile bile katledildiğini anlattı

HAMAS KONUTANINI VURMAK İÇİN ÇOCUKLARI ÖLDÜRDÜLER

Çoğu çocuk 120'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 300'e yakın kişinin yaralandığı saldırıda İsrail ordusunun hedefinin Hamas komutanlarından İbrahim Biari olduğunu söyleyen asker, ordunun bu saldırıyı "sivil kayıpların ne kadar olacağını bilerek" düzenlediğini anlattı.

Asker, "Hamas'ın üst düzey subaylarını (vurmak) için tek bir saldırıda birkaç yüz kişilik zayiata izin veriliyordu." dedi.

komuta kademesinin saldırılardaki olası sivil kayıpları önceden bildiklerini çünkü bunun için tüm istihbarat kaynaklarının seferber edildiğini dile getiren asker, söz konusu saldırı için "tahminin 300 kayıp” olduğunu söyledi.

İsrail'in eski askerleri, Gazze'de sivillerin nasıl bile bile katledildiğini anlattı

BİLE BİLE SALDIRILARA İZİN VERİLDİ

Normal koşullarda "sivil zayiatı düşük seviyelerde tutmayı başardıklarını" iddia eden asker, sivil kayıpların ne kadar olacağı bilinmesine rağmen saldırıya karar verildiğini kaydetti.

Bir diğer askeri kaynak ise tüneldeki Hamas komutanının tam yerinin tespit edilemediğini, bu nedenle "birkaç binayı yıkmak zorunda kaldıklarını" söyledi.

Bir başka kaynak da İsrail'in saldırılarında sivil zayiata ilişkin 5 seviye belirlediğini; birinci seviyede savaşmayan kimsenin ölmesine izin verilmediği, ikinci seviyede 5 sivile, üçüncü seviyede 10 sivile, dördüncü sevide 20 sivile, beşinci seviyede ise 40 sivile kadar zayiata izin verildiğini aktardı.

Kaynak, "(Gazze'deki) Savaşın büyük bölümünde sınırımız 20’ye kadardı." dedi.

İsrail'in eski askerleri, Gazze'de sivillerin nasıl bile bile katledildiğini anlattı

İSRAİL SİVİLLERİ KORUMAK İÇİN BİR ŞEY YAPMADI

7 Ekim 2023'ten bu yana 200'e yakın askerin ifadesini toplayan Breaking the Silence Örgütü ise Gazze Şeridi'ndeki hava saldırılarında on binlerce Filistinlinin öldürülmesinin "İsrail ordusunun tercih ettiği operasyonel standartların bir sonucu" olduğunu vurguladı.

Breaking the Silence Örgütü Başkanı eski asker Nadav Weiman, ifade veren İsrailli askerlere ilişkin "İsrail hükümetinin iddia ettiğinin aksine ordunun sivilleri korumak için elinden gelen her şeyi yapmadığını bilen askerlerin sessizliklerini bozduğu" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in eski askerleri, Gazze'de sivillerin nasıl bile bile katledildiğini anlattı

NAZA BELGESELİ

İsrail'in Gazze'deki saldırı yöntemleri ve hesaplamaları, NAZA belgeseliyle yeniden gündeme gelmişti.

Adını İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında, erkekler, kadınlar ve çocuklar dahil olmak üzere "bir saldırıda ölmeleri öngörülen siviller" için kullanılan kısaltmadan alan ve Filistinlilere yönelik gözetleme ve uzaktan öldürmede görev almış İsrail askerlerinin itiraflarını içeren NAZA belgeseli, geniş yankı uyandırmıştı.

İsrail'in eski askerleri, Gazze'de sivillerin nasıl bile bile katledildiğini anlattı
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ETİKETLER
#gazze
#İsrail Ordusu
#Le Monde
#Naza Belgeseli
#Breaking The Silence
#Dünya
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